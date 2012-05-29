Global Nokia Lumia 900 ve 610 satışları, toplam Windows Phone kullanıcı sayısını 13 milyona tırmandırabilir

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında küçük de olsa ilerlemesine devam eden Windows Phone işletim sistemi, Nokia Lumia telefonlarıyla birlikte hareketlenmişe benziyor.
Facebook sosyal ağının Windows Phone platformuna entegrasyonuyla birlikte daha ayrıntılı istatistikler tutmaya başlayan Microsoft, aylık aktif Facebook kullanıcısı olan Windows Phone 7 sahiplerini düzenli olarak grafik üzerinden izlemeye başladı.
Grafik aynı zamanda cihaz üzerinden Facebook hesabını aktif edenlerin sayısını da yansıtıyor. 16 Mayıs itibariyle aylık aktif Facebook kullanıcısı 2 milyonu geçmiş durumda. Son 14 günde 100 000 yeni kullanıcı eklenmiş. Son 60 günde ise yaklaşık 500 000 kullanıcının eklendiği göze çarpıyor.
Sayının özellikle Lumia 610 ve Lumia 900 modellerinin satışıyla birlikte artışa geçtiği belirtiliyor. Ancak Çin'de Facebook yasak olduğu için bu bölgeden herhangi bir rakam grafiğe eklenmemiş.
Bu konu da dahil edildiğinde yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon Windows Phone cihazının satılacağı tahmini yapılıyor. Aylık aktif kullanıcı sayısının da 13 milyona çıkması bekleniyor.
Windows Phone modelleri her çeyrekte bir önceki çeyrekten daha fazla satış yapıyor. Bu yükselişle birlikte bu yıl için 20 milyon civarında Windows Phone cihazı satışı gerçekleşebilir.
http://wmpoweruser.com/international-nokia-lumia-900-launch-help-push-windows-phone-users-to-13-million/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani hem NOkia'dan bahsetmek hemde yavaş yavaş kelimesini kullanmak garip geliyor am aişler buralara kadar geldi ne yazıkki :)
kamerasıda iyiyse alınır..
Türkçe dil desteği var(WP Tango Güncellemesi ile,sadece Nokia'nın Türkiye gibi çok büyük pazarına giriş yapmak için bekletiyorlar,Haziran'da ilk modeller gelecek:)
Malesef hala Türkçe dil desteği yok sadece basit arayüzlere çeviri geldi bu kadar. Asıl gelmemesinin sebebi ise yerel bir market anlayışının olmaması ve programların sadece ing olması ve bu telefona Türkiyede yazılımsal desteği verememesi. Daha başkada bir sürü sebep var bu basit dil desteğinin gelmesi W8 telefonların duyurusunda sadece birkaç hafta önce gelmesiydi. Getirdikleri cihazlar birkaç hafta içinde eskiyecekti
Turkce dil destegine sahip olmadigi icin