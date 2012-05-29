Global Nokia Lumia 900 ve 610 satışları, toplam Windows Phone kullanıcı sayısını 13 milyona tırmandırabilir





Akıllı telefon pazarında küçük de olsa ilerlemesine devam eden Windows Phone işletim sistemi, Nokia Lumia telefonlarıyla birlikte hareketlenmişe benziyor.





Facebook sosyal ağının Windows Phone platformuna entegrasyonuyla birlikte daha ayrıntılı istatistikler tutmaya başlayan Microsoft, aylık aktif Facebook kullanıcısı olan Windows Phone 7 sahiplerini düzenli olarak grafik üzerinden izlemeye başladı.





Grafik aynı zamanda cihaz üzerinden Facebook hesabını aktif edenlerin sayısını da yansıtıyor. 16 Mayıs itibariyle aylık aktif Facebook kullanıcısı 2 milyonu geçmiş durumda. Son 14 günde 100 000 yeni kullanıcı eklenmiş. Son 60 günde ise yaklaşık 500 000 kullanıcının eklendiği göze çarpıyor.





Sayının özellikle Lumia 610 ve Lumia 900 modellerinin satışıyla birlikte artışa geçtiği belirtiliyor. Ancak Çin'de Facebook yasak olduğu için bu bölgeden herhangi bir rakam grafiğe eklenmemiş.





Bu konu da dahil edildiğinde yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon Windows Phone cihazının satılacağı tahmini yapılıyor. Aylık aktif kullanıcı sayısının da 13 milyona çıkması bekleniyor.





Windows Phone modelleri her çeyrekte bir önceki çeyrekten daha fazla satış yapıyor. Bu yükselişle birlikte bu yıl için 20 milyon civarında Windows Phone cihazı satışı gerçekleşebilir.

http://wmpoweruser.com/international-nokia-lumia-900-launch-help-push-windows-phone-users-to-13-million/