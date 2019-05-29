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Global akıllı telefon satışları ilk çeyrekte düştü: Samsung lider, Huawei ikinci

Gartner'ın yayınladığı son veriler akıllı telefon satışlarının 2019'un ilk çeyreğinde %2.7 azaldığını ortaya koydu. Pazarın lideri olan Samsung ise birincilik koltuğundaki yerini koruyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Pazar araştırma firması Gartner'a göre global akıllı telefon satışları 2019'un ilk çeyreğinde %2.7 azaldı. Dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatları ise 373 milyon adede ulaşmış durumda. Samsung, akıllı telefon pazarının lideri olarak yerini korurken hemen arkasında Huawei yer alıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Samsung ile arasındaki farkı kapatarak Apple'ı ikincilik koltuğundan etmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Samsung, sorunlu Galaxy S10 güncellemesini geri çekti"
Gartner satışlardaki düşüşü inovasyonların yavaşlaması ve yüksek fiyatlara bağlıyor. ABD ve Çin’deki akıllı telefon satışları 2019'un ilk çeyreğinde sırasıyla %15.8 ve %3.2 azaldı. ABD’den ambargo yiyen Huawei, dünyanın en iyi beş akıllı telefon üreticisi arasında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek büyümeyi yakalayan şirket oldu. Toplamda 58.4 milyon adet sevkiyatla %44.5 oranında büyüdü.

Huawei zorlu bir süreçten geçiyor

Huawei satışları tüm bölgelerde yükseliş gösterdi. Ancak şirketin geleceği ABD hükümeti tarafından uygulanan yaptırım ve cezalar nedeniyle belirsizliğini koruyor. Amerika'da kara listeye alındığı için Google ve ARM gibi iş ortaklarından üst üste darbe yiyen şirket çok sıkıntılı bir süreç geçiriyor.
Samsung, dünya genelinde akıllı telefon satışlarında %19.2 pazar payı ile ilk çeyrekte en üst sırada yer aldı. Şirketin amiral gemisi Galaxy S10 akıllı telefonlarının iyi bir grafik çizdiği belirtiliyor. Ayrıca A serisi ve J serisi ile yeni tanıtılan M serisi de dahil olmak üzere orta ve giriş seviyesi akıllı telefonları Samsung'un pazardan en büyük payı almasına yardımcı oldu.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-05-28-gartner-says-global-smartphone-sales-declined-2-7--in Yorum Yaz
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interwap 1 hf. en beğenilen
Tablo 1. çeyreği gösteriyor. Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınması Çinlilerin Huawei'ye sahip çıktı haberleri 2. çeyreğe ait. Yani bu tabloda bulamazsın.
Kaldı ki tabloda geçen seneki aynı döneme göre Samsung ve Apple düşüşte olmasına rağmen Huawei %45'lik artış sağlamış.
Tablo 1. çeyreği gösteriyor. Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınması Çinlilerin Huawei'ye sahip çıktı haberleri 2. çeyreğe ait. Yani bu tabloda bulamazs...
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Askaparta 1 hf.
Tüh ben diğerlerindeyim.
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NeroWin 1 hf.
Apple bu düşüşle devam ederse 2 sene içinde 5. sıraya gerileceyek.. Ziller Apple için çalıyor. Huawei'ye konan ambargo ile hadi 3 sene olsun. Ekosistem genişlediği sürece, her şeyi kendi yapmaya çalışan Apple'ın sonu da gelecektir. Tek bir firma uygulamadan, donanıma, yalımdan, diğer ekipmanlara kadar tek başına domine edebilek seviyede değil/olamaz. Apple'ın tökezlemesi an meselesi.
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DH Misafiri 1 hf.
E yani kaliteli telefon isteyen s10 serisi alır. Ucuz isteyen xiaomi s2
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haQQo 1 hf.
Oppo ❤️
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bozok_53_45 1 hf.
donanimhaber.com/...
geçen sene yapılan haberde 2018 ilk çeyrek 345 milyon yazmışsınız bu habere göre 383 milyon?
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macromedia21 1 hf. bozok_53_45
araştırma şirketlerinin verileri birbirleri ile bire bir uyuşmaz. iki ayrı şirketin verilerini karşılaştırıyorsunuz. eski haberde 345 milyon diyor, aynı şirketin bu yılki verileri 345 milyonun altında çıkabilir ki bu da düşüş olduğunu gösterir.
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interwap 1 hf. en beğenilen
Tablo 1. çeyreği gösteriyor. Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınması Çinlilerin Huawei'ye sahip çıktı haberleri 2. çeyreğe ait. Yani bu tabloda bulamazsın.
Kaldı ki tabloda geçen seneki aynı döneme göre Samsung ve Apple düşüşte olmasına rağmen Huawei %45'lik artış sağlamış.
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smart1978 1 hf.
Milyar kusurluk nufusa sahip Cinliler'de Huawei ye olan ilgisi hani ciddi oranda artmisti ?
Kaynaktan reklamlarla kaynak habercilik mi yapiliyor DH ve diger ulkelerdeki haber kuruluslar ?! ...
Enteresan ...
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macromedia21 1 hf. smart1978
Çinlilerin Huawei'ye sahip çıkmasının etkisi bir sonraki çeyrek sonuçlarında belli olur. Eleştiri yapacağım diye habere çok fazla odaklanamamışsınız sanırım.
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