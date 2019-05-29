Global akıllı telefon satışları ilk çeyrekte düştü: Samsung lider, Huawei ikinci

Pazar araştırma firması Gartner'a göre global akıllı telefon satışları 2019'un ilk çeyreğinde %2.7 azaldı. Dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatları ise 373 milyon adede ulaşmış durumda. Samsung, akıllı telefon pazarının lideri olarak yerini korurken hemen arkasında Huawei yer alıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Samsung ile arasındaki farkı kapatarak Apple'ı ikincilik koltuğundan etmiş durumda.

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Gartner satışlardaki düşüşü inovasyonların yavaşlaması ve yüksek fiyatlara bağlıyor. ABD ve Çin’deki akıllı telefon satışları 2019'un ilk çeyreğinde sırasıyla %15.8 ve %3.2 azaldı. ABD’den ambargo yiyen Huawei, dünyanın en iyi beş akıllı telefon üreticisi arasında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek büyümeyi yakalayan şirket oldu. Toplamda 58.4 milyon adet sevkiyatla %44.5 oranında büyüdü.

Huawei zorlu bir süreçten geçiyor

Huawei satışları tüm bölgelerde yükseliş gösterdi. Ancak şirketin geleceği ABD hükümeti tarafından uygulanan yaptırım ve cezalar nedeniyle belirsizliğini koruyor. Amerika'da kara listeye alındığı için Google ve ARM gibi iş ortaklarından üst üste darbe yiyen şirket çok sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

Samsung, dünya genelinde akıllı telefon satışlarında %19.2 pazar payı ile ilk çeyrekte en üst sırada yer aldı. Şirketin amiral gemisi Galaxy S10 akıllı telefonlarının iyi bir grafik çizdiği belirtiliyor. Ayrıca A serisi ve J serisi ile yeni tanıtılan M serisi de dahil olmak üzere orta ve giriş seviyesi akıllı telefonları Samsung'un pazardan en büyük payı almasına yardımcı oldu.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-05-28-gartner-says-global-smartphone-sales-declined-2-7--in