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Samsung, sorunlu Galaxy S10 güncellemesini geri çekti

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S10 modeli için yayınladığı en son güncellemeyi, kullanıcılardan gelen çökme ve donma sorunları nedeniyle geri çekti.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonlarımıza gelen güncellemeler, tipik hataları düzeltirken, cihazımıza yeni özellikler kazandırıyor. Ancak bazen de stabil çalışan cihazlarda problem yaşatarak kullanıcıların canını sıkacak sonuçlar doğurabiliyor. Tıpkı Samsung'un en son yaptığı Galaxy S10 güncellemesi gibi.

Düzeltilip yeniden yayınlanacak

Gelen raporlara göre kısa bir süre önce Galaxy S10 modellerine gönderilen XXU1ASE5 güncellemesinde birçok hata mevcut. Kullanıcılardan gelen başlıca şikayetler ise telefonlarının çökmesi ve sebepsiz yere donması. Bu sorunlarla karşılaşan kullanıcılar telefonlarını yeniden başlatmaktan başka bir çareleri olmadığını belirtiyorlar. Bununla beraber parmak izi sensörü ile ilgili de bazı sorunlar olduğu bildiriliyor.
Sorunların ne kadar yaygın olduğu belli olmasa da, Samsung bu durumda yapılabilecek en iyi şeyi yaparak, en son Galaxy S10 güncellemesini geri çekti. Bir grup kullanıcının da hiç bir şekilde etkilenmediği bu güncellemenin, düzeltilerek yeniden yayınlanacağı belirtiliyor. Ancak ne zaman geleceği konusunda Samsung cephesinden bir açıklama yapılmış değil.

https://www.sammobile.com/2019/05/28/samsung-pulled-bug-filled-latest-galaxy-s10-software-update/ Yorum Yaz
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volkie 1 hf. en beğenilen
samsung yine aynı samsung, 3 4 sene önce samsung galaxy note 5 kullanıyordum aynı senaryolar ile karşılaşıyordum sene 2019 bir adım ilerleme yok, oneplus 5 ile yola devam ediyorum, 2 senelik tel şu an en güncel android yazılımını kullanıyorum ve android 10 da alacak 11 de, bir sonraki telimde oneplus 5g li versiyonu olacak miss, yağ gibi akıyor 2 sene oldu ilk günki gibi
samsung yine aynı samsung, 3 4 sene önce samsung galaxy note 5 kullanıyordum aynı senaryolar ile karşılaşıyordum sene 2019 bir adım ilerleme yok, oneplus 5 ile ...
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man utd 3 gün
Neden bazı kullanıcılar sorun yaşarken diğer kesim yaşamıyor? Güncelleme herkese aynı değil mi?
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Askaparta 1 hf.
10 numara sakatlandı.
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AppleFans 1 hf.
Şaka gibi ya... 3. parti yazılım ekran yanığı faciasını da unutmayalım.
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volkie 1 hf. en beğenilen
samsung yine aynı samsung, 3 4 sene önce samsung galaxy note 5 kullanıyordum aynı senaryolar ile karşılaşıyordum sene 2019 bir adım ilerleme yok, oneplus 5 ile yola devam ediyorum, 2 senelik tel şu an en güncel android yazılımını kullanıyorum ve android 10 da alacak 11 de, bir sonraki telimde oneplus 5g li versiyonu olacak miss, yağ gibi akıyor 2 sene oldu ilk günki gibi
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smart1978 1 hf.
Iyki bootloader guncellemesi de beraber gelmemis! Geri donusu imkansiz olacakti taki guncel bootloader li guncellemesi yayinlanana kadar.
Bundan sonra yapilacak olan sey Odin ile temiz kurulum oncesi yedeklemeler de yapilmali klasik tedbirler vs...
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koyunsayar 1 hf.
Ilginç ben 3 gün önce güncelledim hiç sıkıntı yok
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