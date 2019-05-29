Samsung, sorunlu Galaxy S10 güncellemesini geri çekti

Teknoloji Editörü
Akıllı telefonlarımıza gelen güncellemeler, tipik hataları düzeltirken, cihazımıza yeni özellikler kazandırıyor. Ancak bazen de stabil çalışan cihazlarda problem yaşatarak kullanıcıların canını sıkacak sonuçlar doğurabiliyor. Tıpkı Samsung'un en son yaptığı Galaxy S10 güncellemesi gibi.
Düzeltilip yeniden yayınlanacak
Gelen raporlara göre kısa bir süre önce Galaxy S10 modellerine gönderilen XXU1ASE5 güncellemesinde birçok hata mevcut. Kullanıcılardan gelen başlıca şikayetler ise telefonlarının çökmesi ve sebepsiz yere donması. Bu sorunlarla karşılaşan kullanıcılar telefonlarını yeniden başlatmaktan başka bir çareleri olmadığını belirtiyorlar. Bununla beraber parmak izi sensörü ile ilgili de bazı sorunlar olduğu bildiriliyor.Sorunların ne kadar yaygın olduğu belli olmasa da, Samsung bu durumda yapılabilecek en iyi şeyi yaparak, en son Galaxy S10 güncellemesini geri çekti. Bir grup kullanıcının da hiç bir şekilde etkilenmediği bu güncellemenin, düzeltilerek yeniden yayınlanacağı belirtiliyor. Ancak ne zaman geleceği konusunda Samsung cephesinden bir açıklama yapılmış değil.
https://www.sammobile.com/2019/05/28/samsung-pulled-bug-filled-latest-galaxy-s10-software-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bundan sonra yapilacak olan sey Odin ile temiz kurulum oncesi yedeklemeler de yapilmali klasik tedbirler vs...