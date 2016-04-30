Global oyun pazarı raporu yayımlandı

PC oyunları mı çok satıyor yoksa konsol oyunları mı? Mobil oyunlar mı çok kazandırıyor yoksa masaüstü oyunlar mı? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız, Newzoo araştırma şirketi tarafından yapılan yeni bir pazar analizi, pek çoğuna cevap veriyor.

Rapora göre, bu yıl video oyunları gelirleri toplamda 100 milyar dolar civarında olacak. Pastanın en büyük dilimini ise beklendiği gibi mobil oyunlar alıyor. Akıllı telefon ve tablet oyunları 37 milyar dolar civarında bir gelir üretiyor. Yani oran yüzde 37. Ardından 32 milyar dolar civarındaki gelir ile PC oyunları geliyor. Üçüncü ise 27 milyar dolar ile konsol oyunları.

Mobil Taraf

Mobil oyun gelirlerindeki bu devasa rakam hiç de sürpriz değil. Sadece Clash of Clans oyununun geliştiricisine yıllık 1 milyar dolar kazandırdığı düşünüldüğünde, rakamın daha da artacağı anlaşılıyor. Rakam içerisinde 27 milyar akıllı telefonlara, 10 milyar dolar da tablet oyunlara gidiyor.

2019 yılına geldiğimizde ise rakam daha da büyük. Yaklaşık 52.5 milyar doların mobil oyun sektörüne akması bekleniyor. Bunun 34 milyarı akıllı telefonlara, 18 milyar doları da tabletlere ayrılmış.

PC ve Konsol

PC oyunculuğu uzun yıllardır sürdürdüğü liderliğini artık bırakıyor. Yaklaşık 32 milyar dolar gelirin 5 milyar doları web üzerinden oynanan oyunlara ait. Kalanı ise bilgisayar oyunlarının. Konsol tarafında da yaklaşık olarak 29 milyar dolarlık gelir söz konusu.

2019 yılında ise oranların daha da düştüğünü görüyoruz. Yaklaşık 31 milyar dolarlık bir rakam konsol oyunlarına ait. Pazar payı yüzde 26. PC oyunları ise 34 milyar dolar civarında. Bunun 4.7 milyar doları ise web oyunlarından geliyor. Toplam pazar payı ise yüzde 29 seviyesinde.

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Video oyunları pazarında genel olarak yüzde 6 civarında yıllık büyüme öngörülüyor. Ancak mobil tarafta büyüme yüzde 20 civarında geziniyor. Mobil cihaz pazarında bir durgunluk söz konusu ancak hali hazırda toplam 3 milyar civarında cihaz var ve kullanıcılar oyundan vaz geçmiyor. Bu bakımdan mobil oyunların geleceği oldukça parlak.