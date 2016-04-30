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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Global oyun pazarı raporu yayımlandı

Masaüstü veya mobil cihaz kullanıcılarının bir kere dahi olsa başına geçtiği video oyunları, her yıl büyümesini sürdürüyor. Bununla birlikte, sektörde artık liderlik mobil tarafın eline geçti.
3 yıl
3,8b
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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PC oyunları mı çok satıyor yoksa konsol oyunları mı? Mobil oyunlar mı çok kazandırıyor yoksa masaüstü oyunlar mı? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız, Newzoo araştırma şirketi tarafından yapılan yeni bir pazar analizi, pek çoğuna cevap veriyor.

Rapora göre, bu yıl video oyunları gelirleri toplamda 100 milyar dolar civarında olacak. Pastanın en büyük dilimini ise beklendiği gibi mobil oyunlar alıyor. Akıllı telefon ve tablet oyunları 37 milyar dolar civarında bir gelir üretiyor. Yani oran yüzde 37. Ardından 32 milyar dolar civarındaki gelir ile PC oyunları geliyor. Üçüncü ise 27 milyar dolar ile konsol oyunları.

Mobil Taraf

Mobil oyun gelirlerindeki bu devasa rakam hiç de sürpriz değil. Sadece Clash of Clans oyununun geliştiricisine yıllık 1 milyar dolar kazandırdığı düşünüldüğünde, rakamın daha da artacağı anlaşılıyor. Rakam içerisinde 27 milyar akıllı telefonlara, 10 milyar dolar da tablet oyunlara gidiyor.

2019 yılına geldiğimizde ise rakam daha da büyük. Yaklaşık 52.5 milyar doların mobil oyun sektörüne akması bekleniyor. Bunun 34 milyarı akıllı telefonlara, 18 milyar doları da tabletlere ayrılmış.

PC ve Konsol

PC oyunculuğu uzun yıllardır sürdürdüğü liderliğini artık bırakıyor. Yaklaşık 32 milyar dolar gelirin 5 milyar doları web üzerinden oynanan oyunlara ait. Kalanı ise bilgisayar oyunlarının. Konsol tarafında da yaklaşık olarak 29 milyar dolarlık gelir söz konusu.

2019 yılında ise oranların daha da düştüğünü görüyoruz. Yaklaşık 31 milyar dolarlık bir rakam konsol oyunlarına ait. Pazar payı yüzde 26. PC oyunları ise 34 milyar dolar civarında. Bunun 4.7 milyar doları ise web oyunlarından geliyor. Toplam pazar payı ise yüzde 29 seviyesinde.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Video oyunları pazarında genel olarak yüzde 6 civarında yıllık büyüme öngörülüyor. Ancak mobil tarafta büyüme yüzde 20 civarında geziniyor. Mobil cihaz pazarında bir durgunluk söz konusu ancak hali hazırda toplam 3 milyar civarında cihaz var ve kullanıcılar oyundan vaz geçmiyor. Bu bakımdan mobil oyunların geleceği oldukça parlak. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51923/pc-gaming-continues-make-more-money-consoles/index.html Yorum Yaz
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pofpor01 3 yıl en beğenilen
"Öğretmen oldun hala çocuk gibi oyun oynuyorsun" diyenler bugün cep telefonlarından çöp gibi oyunları oynayıp birbirlerine puan gösteriyorlar.
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Seyrim 3 yıl
Telefonda oyun zevk vermiyor..
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tugares 3 yıl
Oyun oynayana çocuk gözüyle bakıldığı dönemleri hatırlıyorum da adamların şirketleri aldı başını yürüdü gitti. Biz de excel kullanmayı bilen bilgisayardan çok iyi anlıyor muamelesi görüyor. Umarım oyun geliştirmek isteyen genç kardeşlerimize ve yeteneklerimize gerekli sermayeyi sunan şirketler çoğalır.
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veleciraptor 3 yıl
Starcraft ve benzeri bilumum strateji oyunu için bilgisayar olmazsa olmaz. O yüzden benim gibiler için mobil oyunlar fazla sarmıyor
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
Telefonda basit oyunlar bence kazanır yoksa 3-4 gb yer kaplayan gta türü oyunlar sarmıyor.
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28ky28 3 yıl
Mobilde oyun oynamak gayet eglenceli. Her oyunuda rahatlıkla oynayabiliyorum ve bunada fps oyunlar dahil. Ama mobile adam gibi oyunlar çıkmıyor,hep free to play oyunlar cıkıyor.

Mesela örnek olarak fifa mobile serisi, 12-13-14 normal offline olarak kick off manager mod vs gibi modlarla sunuldu isteyen ultimate oynayabiliyordu ama baktıki daha fazla para kazanma ihtimali var 15,16 yı sadece ultimate olarak sundu.
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senjido 3 yıl
S. Hawking
Mobil oyunlar çöp harbiden. 4 senedir grafikler yerinde sayıyor. Senaryo, oynanabilirlik hiçbir zaman iyi olmadı zaten.

mobil platform masaüstü konsol platformundan farklıdır. burada grafik senaryodan çok rekabet bulmaca tarzı oyunlar ya da çerezlik dediğimiz şeyler öne çıkıyor. AAA oyunlar bu platformda kazandırmaz.
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N. Chomsky 3 yıl

Mobil oyunlar çöp harbiden. 4 senedir grafikler yerinde sayıyor. Senaryo, oynanabilirlik hiçbir zaman iyi olmadı zaten.
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esmerbuyucu 3 yıl
blackzeros
orda handheld var %1 civarında bundan sonra el konsolu cikarmak cok mantiksiz.tum konsol firmalari mobil cihazların oyun tarafını ongermediler ve pazari kaybettiler.msin bakis acisi daha farkli tabi orda rakip isletim sistemine oyunlar cikarmak cok cazip gelmemesi normal ama sony acisindan baktigimizda cep telefonu ureten bir firmasın , zamanında pazarda buyuk paya sahiptin vita yerine ozel donanım gelistirilmis bir oyun telefonu cikartilabilirdi.onlar xperia play diye birsey cikartti ama tabi ozel oyun filan olmayınca hikaye olarak kaldi telefon.bir sonra ki adım bulut oyun sistemleri olacak o zamanda donanımın cok bir onemi kalmayacak servis olarak sunulacak muhetmlen butun cihazlarda calisir olacak.zaten sony ve nintendoda oyunları mobile getirmek icin baska firmalarla anlastı. sony bugun bile androidle calisan psp phone diye birsey cikarsa psp kutuphanesinde ki oyunlari calistirsa eminim ki ciddi satis rakamlarına ulasir ama riske girmek istemiyorlar heralde.

%1'lik yeri hafife almanı önermem. 1 milyar dolardan fazla bir pazardan bahsediliyor.
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mavizaman 3 yıl
mouse-klavye forever!
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kadirirdem 3 yıl
oyun PC-ve konsolda oynanır abi telefonda olmuyor zaten adam gibi oyun yok...
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There goes your life 3 yıl
Mobil oyunlar şu aşamada çöp ama ileride yaratıcı fikirlerle gelirlerse bu kadar kitleye hitap edebilen cihazlarla oyun dünyası bambaşka bir hal alabilir
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