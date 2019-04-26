GlobalFoundries, New York fabrikasını sattı

Arap sermayesinin de etkisiyle bir dönem çıkış yakalayan ve AMD gibi önemli müşteriler kazanan GlobalFoundries, bu çıkışı sürdüremedi ve adeta döküm sektörüne havlu attı. Firma birer birer elindeki fabrikaları satıyor.

Bir dönem sona erdi

Üretim süreçlerini geliştirmek ve ilerletmek büyük önem taşıyor. Bugün 5nm süreçlerini konuştuğumuzu düşünürsek bu alanda rekabetçi olabilmek için sürekli yatırım ve Ar-Ge şart. GF uzun bir süre bunu devam ettirebildi ancak 10nm ve sonrasında sermaye yetersiz kaldı. Bunda TSMC ve Samsung gibi devlerin yanı sıra Çinli girişimlerin de rekabete katılması etkili oldu.

GF son olarak 14nm sürecinde üretim yapıyordu. 10nm sürecini atlayarak 7nm geçişe karar verdi ve örnek üretimlere başladı. Bununla birlikte süreci daha ileri götüremedi ve yaptığı duyuru ile 7nm sürecine daha fazla yatırım yapmayacağını bildirdi.

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Şirket içerisinde yaşanan süreç net olarak bilinmiyor ancak 10nm sonrasında ve yeni üretim tekniklerinde tabiri yerindeyse büyük paralar dökmek gerekiyor. Örneğin hali hazırda 7nm EUV sürecinde sadece Samsung ve TSMC üretim yapabiliyor. Büyük maliyetler gerektiren bu teknikten Intel şimdilik uzak kalmayı tercih etti.

GF yaşadığı mali sıkıntılardan kurtulabilmek adına Singapur’daki bir fabrikasını Vanguard firmasına satmış ve MEMS üretiminden tamamen çekilmişti. Şimdi de New York yakınlarında kurulu olan fabrikasını sattı.

300mm çapında yarı iletken plakaları üreten Fab 10 tesisi yaklaşık 430 milyon dolar karşılığında ON Semiconductor firmasına satıldı. Satış içerisinde deneyimli mühendislerden oluşan bir ekip ve ilgili teknolojiler yer alıyor. GF bu tesisi 2015 yılında IBM’den satın almıştı. Paranın 100 milyon dolarlık bölümü bu yıl ödenecek. 330 milyon dolar ise 2022 sonlarında tüm operasyon ON Semiconductor adına başladığında verilecek.

ON Semiconductor hali hazırda 200mm yarı iletken plakaları üretiyor. Satış sonrasında firma 300mm plaka üretimine geçişini başlatacak. Böylece döküm sektöründe ağırlığını biraz daha arttırma fırsatını elde edecek.

GF iki fabrikasını satarak toplamda 666 milyon dolar gelir elde etti. Bunun 336 milyon doları bu yıl içerisinde kasaya girecek. Kalanı ise 2022 yılına kadar ödenmiş olacak. GF sağladığı kaynak ile özellike 12nm/14nm üretim tekniklerini daha iyi hale getirmeyi amaçlıyor.