Globalfoundries : Üst seviye üretim sürecinde sadece 4 döküm firmasının rekabet gücü var





Yonga üretimi sektöründe küçüklü büyüklü onlarca döküm firması faaliyet gösterirken, konu gelişmiş üretim teknolojileri olunca bu sayı oldukça azalıyor.





Bunlardan birisi olan Suudi Arabistan kaynaklı Globalfoundries, 14nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET teknolojisi ile üç boyutlu transistör üretimi denemelerine başlamışken, hacimli üretim için 2014 yılının ikinci yarısı hedefleniyor. Firma 20nm fabrikasyon süreci ile üretimi müşteri onay aşamasına getirmiş durumda ve onay sonrasında New York'daki fabrikada ayda 60 000 adet 12 inçlik yonga plakası üretimine başlanacak.





Ancak Globalfoundries başkan yardımcısı Subramani Kengeri yaptığı açıklamada, döküm sektöründe belirli sayıda yarıiletken firmasının ayakta kalabileceğini, 1Xnm üretim süreçleri pazarında rekabet edebilecek firma sayısının ise sadece 4 olduğunu belirtti.





Bu yıl ki sermayesini 4.5 milyar dolar olarak belirleyen Globalfoundries, hem pazar payı hem de gelir anlamında iki yıl içerisinde teknoloji lideri olmayı hedefliyor.





Gelişmiş üretim süreçleri pazarında Tayvanlı TSMC yıl sonunda 16nm sürecinde FinFET teknolojisi ile deneme üretimlerine yıl sonunda başlayacak. Ticari olarak ise gelecek yıl dağıtıma başlayacak. 20nm fabrikasyon sürecine sahip üretim ise deneme aşamasını geçti ve önümüzdeki aylarda hacimli üretime başlayacak.





Samsung da gelişmiş üretim süreci konusunda önemli adımlar kaydeden diğer bir firma. ARM'ın Cortex-A50 çekirdeklerinin üretimine başlamayı planlayan firma, 20nm'den başlayarak 14nm'ye kadar giden bir süreci takip edecek.





Önceki yılın verilerine göre dünyanın iki numaralı döküm firması olan Tayvanlı UMC de 14nm fabrikasyon sürecinde FinFET teknolojisi ile üretime önümüzdeki yıllarda başlamayı planlıyor.





http://www.digitimes.com/news/a20130425PD207.html