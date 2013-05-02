Globalfoundries : Üst seviye üretim sürecinde sadece 4 döküm firmasının rekabet gücü var

Haber Editörü
Yonga üretimi sektöründe küçüklü büyüklü onlarca döküm firması faaliyet gösterirken, konu gelişmiş üretim teknolojileri olunca bu sayı oldukça azalıyor.
Bunlardan birisi olan Suudi Arabistan kaynaklı Globalfoundries, 14nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET teknolojisi ile üç boyutlu transistör üretimi denemelerine başlamışken, hacimli üretim için 2014 yılının ikinci yarısı hedefleniyor. Firma 20nm fabrikasyon süreci ile üretimi müşteri onay aşamasına getirmiş durumda ve onay sonrasında New York'daki fabrikada ayda 60 000 adet 12 inçlik yonga plakası üretimine başlanacak.
Ancak Globalfoundries başkan yardımcısı Subramani Kengeri yaptığı açıklamada, döküm sektöründe belirli sayıda yarıiletken firmasının ayakta kalabileceğini, 1Xnm üretim süreçleri pazarında rekabet edebilecek firma sayısının ise sadece 4 olduğunu belirtti.
Bu yıl ki sermayesini 4.5 milyar dolar olarak belirleyen Globalfoundries, hem pazar payı hem de gelir anlamında iki yıl içerisinde teknoloji lideri olmayı hedefliyor.
Gelişmiş üretim süreçleri pazarında Tayvanlı TSMC yıl sonunda 16nm sürecinde FinFET teknolojisi ile deneme üretimlerine yıl sonunda başlayacak. Ticari olarak ise gelecek yıl dağıtıma başlayacak. 20nm fabrikasyon sürecine sahip üretim ise deneme aşamasını geçti ve önümüzdeki aylarda hacimli üretime başlayacak.
Samsung da gelişmiş üretim süreci konusunda önemli adımlar kaydeden diğer bir firma. ARM'ın Cortex-A50 çekirdeklerinin üretimine başlamayı planlayan firma, 20nm'den başlayarak 14nm'ye kadar giden bir süreci takip edecek.
Önceki yılın verilerine göre dünyanın iki numaralı döküm firması olan Tayvanlı UMC de 14nm fabrikasyon sürecinde FinFET teknolojisi ile üretime önümüzdeki yıllarda başlamayı planlıyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130425PD207.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet bu firma. Hatta yanlış bilmiyorsam AMD'nin fabrikalarıyla işe başladı bu firma. AMD parasızlıktan fabrikaları bu firmaya sattı ve ortak oldu. Yavaş yavaş da ortaklıktan çıktı. Hatta bu firmanın işlemci üretiminde AMD'yi zor durumda bıraktığını da duymuştum.
Intel kendi işlemcilerini kendisi üretiyor. Üretim teknolojisinde en ileri olan firma Intel. Intel şu an rahatça 22 nm üretirken diğerleri daha 20 nm hacimli üretime başlamadı bile. Ama Intel şu an için kendinden başkasına üretim yapmıyor diye biliyorum. Apple'ın yeni işlemcilerini falan üretmezse bu böyle kalacak.
evet bu
qualcomm tsmc firmasına ürettiriyor işlemcilerini.
ben en güçlü döküm firmalarını tsmc-samsung-intel-globalfoundries diye biliyordumdum intel yokmuş. umc'yide duymamıştım hiç.
anladım hocam bilgi için saolun Qualcomm sadece tasarımını yapıp seri üretimini tsmc ye devrediyor
Bu konumda fabrikasından en çok işlemci çıkan firma Tsmc oluyor :)
Ayrıca apple'da a serisini tsmc ye ürettirecekmiş
Tayvanlılar aldı başını gidiyor
Türklerde tık yok
Şu an piyasadaki en Verimli yonga olan Snapdragon 800 Elbet IFA 2013'te 2014 hedefi işlemcilerini tanıtacaktır diye düşünüyorum.
Rekabetin olması Güzel Eğer bu firmalar olmasaydı Qualcomm ve samsung ikilisine kalmıştık.
Eğer yanlış anlamadıysam bu yazıdaki şirketler "dökümcü" oluyor.Qualcom gibi işlemci mimarisi tasarlamıyorlar ( Samsung hariç ) sonuç olarakta 1× nm üretim için yeterliliğe ve gelecekte ayakta duracak dört dökümcü şirketten bahsediliyor.