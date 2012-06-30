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Gmail, 425 milyon kullanıcıya ulaştı

6 yıl
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42
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın arama motoru pazarında yükselmeye başladığı 2004 yılında kendi eposta hizmeti Gmail'i de yayına sokmuştu. I/O 2012 konferansında değinilen konulardan birisi de Gmail oldu.

O dönem 1GB kapasite sunan ve abartı bir kota verdiği konusunda eleştirilen Gmail, bugün 425 milyon kullanıcıya ulaştı. Kurumlar tarafından da tercih edilen Gmail, 45 eyalette ve ABD'nin en iyi 100 üniversitesinin 66'sında kullanılır hale geldi.

Gmail hizmetiyle birlikte Google, işletmelere yönelik uygulamalar da sunmaya başlamıştı. Şu anda yaklaşık 5 milyon işletme, Google uygulamalarını kullanıyor. Roche, KLM bunlardan bazıları.

Google+ üzerindeki Hangouts özelliğine de değinen Google, videolu görüşme ile bir şarkı yazma etkinliği örneğini verirken, Sharepoint ile bunların mümkün olmadığını ifade etti.

Google, 2004 yılından sonra internetin değiştiğini belirtiyor. AJAX ve diğer teknolojiler sayesinde Gmail gibi zengin web uygulamaları geliştirildi ve statik siteler, dinamik olanlarla yer değiştirdi.


http://techcrunch.com/2012/06/28/gmail-now-has-425-million-users-google-apps-used-by-5-million-businesses-and-66-of-the-top-100-universities/ Yorum Yaz
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sponger87 6 yıl en beğenilen
gmail e-posta hizmetlerinde bir devrim yarattı. neydi o mynet e-mailler felan :)
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Oziko 6 yıl
GMail, sağda solda ''Çağatay Ulusoy'un aşk kaçamağı'' haberlerini verene dek candır!!!
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cibicibi 6 yıl
Hotmailin 2 MB kapasite verdiği günleri hatırladım ...
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Dark Shade 6 yıl
2006 dan beri kullaniyorum ve hic bi sorun yasamadim.. Ozellikle filtre ozelligi cok isime yariyor..hotmail hesabima yokarkadaslik siteleridir penis buyutucudr drvamli bunlarin reklamlari geliyor..ama gnailde bu tarz spam sorunlari yasamiyorum.. Bi sute bana drvamli mail atiyosa ve rahatsiz oluyorsan direk engelliyorum.. Gereksiz maillerden kurtuluyorum.. Ayrica cokda sade ve kullanisli gmail..
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carter 6 yıl
Hotmail yerini artık g-mail'e bıraktı.
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DH Misafiri 6 yıl
Hotmail kullanan kendini vurdum saysın. Tebrik de ediyorum nasıl sabrediyor :D hotmailin yanında bir de sabır sayfası olması lazım :D
Google Chrome forever..
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alemburda34 6 yıl
4 - 5 adet mail hesabım var hepsini tek bir gmail bagladım sürekli hotmail gelen spamlardan milletin yanında mail açamaz olmuştum gmail süper kota sıkıntısı yaşamıyorum her program ile uyumcu chromedaki sekmelerin uygulamalarım ayarlarım şifrelerim google hesabım sayesinde bir tık ile başka bilgisayara nakledebiliyorum. Hatta geçen ösym sınav yerimi görmek istedim şifre bir türlü aklıma gelmedi ama chrome tanıtmıştım şifreyi işyerindeki bilgisayardan chrome hesabımı bir açtım anında şifreler geldi. (tabii daha sonra hesabınızı silmeyi unutmayın) :D
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Kemal K. 6 yıl
Büyük bölümü Youtube üyeliği için
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qedo 6 yıl
hotmailden sadece hotmaile atabiliyorduk hala oylemi bilmiyorim ama uzun zamandan dan beri

gmail kullaniyorum istedigim yere mail atiyorum

sirf bu yuzden basarili bir uygulama
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DH Misafiri 6 yıl
Bunu hemen başarı olarak görmek yanlış !! Android kullanıcıları mecburen hesap açıyorlar bu patlama buradan kaynaklanıyor. Aktif kullanan kaç kişi onu açıklamalılar :))
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monrealpiaad 6 yıl
PC lerdeki işletim sistemlerin de bir yer etseler artık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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E_Aydin35 6 yıl
Bu kadar kullanıcıya sahip olduğunu görmek güzel ve bu güzel hizmetden birçok kişinin yararlandığını öğrenmek sevinç verici.. Bende uuzun zamandır kullanıyorum ve gerçekten hiçbir sorun yaşamadığım birkaç platformdan biri :)
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engink 6 yıl
2004 ten beri kullanıyorum,rakipsiz.
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Virtual Reality 6 yıl
PSN hacklenip sorun çözüldüğünde yeni şifre istemek zorunda kalmıştık ve hotmaili olanlara bu şifre gelmedi ama gmail i olanlara istedikleri dakika içinde geldi. Sony' nin zor durumundan faydalanıp Microsoft' un yaptığı bu üç kağıdı hala unutmadık, Hotmail mi bir daha asla
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fatality1907 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

PSN hacklenip sorun çözüldüğünde yeni şifre istemek zorunda kalmıştık ve hotmaili olanlara bu şifre gelmedi ama gmail i olanlara istedikleri dakika içinde geldi. Sony' nin zor durumundan faydalanıp Microsoft' un yaptığı bu üç kağıdı hala unutmadık, Hotmail mi bir daha asla

koskoca yazılım devi microsoft bu kadar ucuz işlerin içine gireceğine inanıyormusun?
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