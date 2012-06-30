Gmail, 425 milyon kullanıcıya ulaştı

Google'ın arama motoru pazarında yükselmeye başladığı 2004 yılında kendi eposta hizmeti Gmail'i de yayına sokmuştu. I/O 2012 konferansında değinilen konulardan birisi de Gmail oldu.





O dönem 1GB kapasite sunan ve abartı bir kota verdiği konusunda eleştirilen Gmail, bugün 425 milyon kullanıcıya ulaştı. Kurumlar tarafından da tercih edilen Gmail, 45 eyalette ve ABD'nin en iyi 100 üniversitesinin 66'sında kullanılır hale geldi.





Gmail hizmetiyle birlikte Google, işletmelere yönelik uygulamalar da sunmaya başlamıştı. Şu anda yaklaşık 5 milyon işletme, Google uygulamalarını kullanıyor. Roche, KLM bunlardan bazıları.





Google+ üzerindeki Hangouts özelliğine de değinen Google, videolu görüşme ile bir şarkı yazma etkinliği örneğini verirken, Sharepoint ile bunların mümkün olmadığını ifade etti.





Google, 2004 yılından sonra internetin değiştiğini belirtiyor. AJAX ve diğer teknolojiler sayesinde Gmail gibi zengin web uygulamaları geliştirildi ve statik siteler, dinamik olanlarla yer değiştirdi.



