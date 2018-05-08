Gmail, akıllı cümle tamamlama özelliğine kavuştu

Google’ın önümüzdeki dönemde çok daha fazla yatırım yapacağını gördüğümüz yapay zekâ teknolojileri I/O 2018 konferansına da damga vurdu. Pek çok hizmet yapay zekâ desteği ile kullanıcısına hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Gmail bunlardan birisi.

Her şey yapay zekâ

Bir süre önce yapay zekâ destekli Akıllı Cevaplar özelliğini hizmete ekleyen Google şimdi de Akıllı Yazma özelliğini kullanıma sunuyor. İlk özelliğin blok cevaplarının aksine yeni özellik metin içerisinde yazdıklarınızı tamamlıyor. Böylece kullanıcılara zaman kazandırmış oluyor.

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Makine öğrenme teknolojilerinden faydalanan yeni özellik, kullanıcı metin yazmaya başladıktan sonra sıklıkla kullanılan terimlere göre cümlesini tamamlama önerisi sunuyor. Kullanıcı öneriyi beğenirse Tab tuşu ile yazısına yerleştiriyor.

Özellik arka planda sürekli kullanıcısını izliyor. Öneri zamanı geldiğinde soluk bir biçimde arka planda kendisini gösteriyor. Sadece Tab tuşu işlev gördüğü için ekstra bir reddetmeye gerek kalmıyor. Akıllı Yazma özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.