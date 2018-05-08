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Gmail, akıllı cümle tamamlama özelliğine kavuştu

Gmail hizmetinden bundan böyle metninizi yazarken yapay zekâ çeşitli tamamlama önerileri ile karşınıza çıkacak. Böylece yazı yazmaya ayırdığınız zamanı tasarruf edebileceksiniz.
1 yıl
2,1b
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7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın önümüzdeki dönemde çok daha fazla yatırım yapacağını gördüğümüz yapay zekâ teknolojileri I/O 2018 konferansına da damga vurdu. Pek çok hizmet yapay zekâ desteği ile kullanıcısına hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Gmail bunlardan birisi.

Her şey yapay zekâ

Bir süre önce yapay zekâ destekli Akıllı Cevaplar özelliğini hizmete ekleyen Google şimdi de Akıllı Yazma özelliğini kullanıma sunuyor. İlk özelliğin blok cevaplarının aksine yeni özellik metin içerisinde yazdıklarınızı tamamlıyor. Böylece kullanıcılara zaman kazandırmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Google Play 2018 ödüllerini kazananlar belli oldu"

Makine öğrenme teknolojilerinden faydalanan yeni özellik, kullanıcı metin yazmaya başladıktan sonra sıklıkla kullanılan terimlere göre cümlesini tamamlama önerisi sunuyor. Kullanıcı öneriyi beğenirse Tab tuşu ile yazısına yerleştiriyor.

Özellik arka planda sürekli kullanıcısını izliyor. Öneri zamanı geldiğinde soluk bir biçimde arka planda kendisini gösteriyor. Sadece Tab tuşu işlev gördüğü için ekstra bir reddetmeye gerek kalmıyor. Akıllı Yazma özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

 

https://www.engadget.com/2018/05/08/gmail-smart-compose-ai-io2018/ Yorum Yaz
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The Hollow 5 ay
Google, Gmail üzerinden sizin ne yazdığınızı umursamaz. Topladıkları veri Metadata'dır. Bu konum, cihaz, tarih, saat, IP, ülke vb. gibi birçok veriyi içerir. Topladıkları verileri birleştirince istedikleri her şeye zaten sahip olurlar.
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soneday 5 ay
la bundan daha güzelini 15 sene önce motorola c380 telefonmda kllanıyodm sanki
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Mianfei 1 yıl
Bilimin ilerlemesi insan etikleri ve dinler tarafından yüzyıllardır yavaşlatıldı.
NO MORE !
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XFalconX 1 yıl
yapay zeka tehlikeli felan değil bana göre
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The Balance 1 yıl XFalconX
Yapay zekanın tehlikeli olduğu kısım terminatör,I,robot,Age of ultron gibi filmlerde bilinçlenmesi-İnsan gibi- ve kendini insanlardan daha üstün görme ihtimali. Burada bahsedilen yapay zeka ile hiç alakası yok.
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ozakin70 1 yıl
Adamlar maildeki data bize yetmiyor yazıp yazılı sildiklerinizde lazım diyor.
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sadrag 1 yıl
Bu olayı kullanıcılara yardım olarak değilde, daha çok Google'ın kendi algoritmalarının testi olarak görüyorum. Mantıklı zaten. Başka türlü gelişmesi yıllar alırdı..
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