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Gmail ‘dinamik e-postaları’ 2 Temmuz’da kullanıma sunulacak

Google'ın Gsuite müşterilerinde bu yılın başından beri beta olarak test ettiği dinamik e-postalar özelliği, 2 Temmuz'da halka açılıyor. Bu özellik sayesinde e-postalarla etkileşim artacak.
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Kısa bir süre içinde Gmail gelen kutunuzdan hiç çıkmadan çok daha fazla iş yapabileceksiniz. Google, 2 Temmuz’dan itibaren AMP tabanlı “dinamik e-postalar” desteğini halka açacak. Şimdiye kadar şüphesiz denk geldiğiniz AMP, ya da açılımıyla Hızlandırılmış Mobil Sayfalar, Google tarafından üretilen bir protokol ve web sitelerinin çok daha hızlı yüklenmesini sağlıyor.
Gmail’de AMP ile, kullanıcılar web tabanlı görevleri e-postanın içerisinde halledebilecek. Bu görevler arasında form doldurmak, bir etkinliğe katılım durumunu bildirmek, Google Dökümanlar düzenlemesine yorum yapmak ya da daha basiti, bir fotoğraf galerisine bakmak yer alıyor. Özellik şimdilik sadece Gmail web sürümünde çalışacak ve mobil sürümün ne zaman geleceği bilinmiyor.
Şimdiye kadar Booking.com, Despegar, Doodle, Ecwid, Freshworks, Nexxt, OYO Rooms, Pinterest ve redBus gibi partnerlerine dinamik e-posta gönderim izni veren Google, bu AMP içerikli gönderilerle karşılaşmış olma ihtimalinizi arttırdı. Liste kesinlikle büyüyecek diyebiliriz fakat 2 Temmuz’da birden her yerden AMP içerikli e-postalar alacağınızı sanmıyoruz. Google, her partner için bağımsız bir güvenlik denetlemesi yapıyor.
Çok sekmeli gezintiyi sevmeyen ve üretkenlik odaklı kullanıcıların hoşuna gidecek bu özellik, fazladan tıklama gerektiren basamakları ortadan kaldıracak. Dinamik e-postalar, 2 Temmuz’da resmen kullanıma sunulacak ve aktive edilmesi için herhangi bir ayar gerekmeyecek.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/06/dynamic-email-in-gmail-becoming-GA.html Yorum Yaz
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