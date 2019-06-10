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Google Haritalar, taksi yolcuları için bir güvenlik fonksiyonu ekliyor

Google Haritalar, yeni eklenen özellik ile taksi yolcuları için daha fazla güvenlik ve kazıklanma önleyici sağlayacak. Taksiye binmeden ayarlayacağınız rotadan 500 metre sapılırsa uyarı verilecek.
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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İlk olarak XDA Developers tarafından tespit edilen yeni Google Haritalar özelliği, içinde olduğunuz taksi rotadan 500 metre saptığında uyarı veriyor. Şimdilik Hindistan’a özel olarak sunulmuş gibi görünen özellik, “Güvenli Kalın” menüsünde yer alıyor. Bu menüye ulaşmak için ise hedef konum girmeniz ve olası rotaları görmeniz yeterli.
Google’ın adlandırması dikkate alındığında bir güvenlik aracı olması için tasarlanan özellik, taksicinin sizi bilerek uzun yoldan götürmesini de engelliyor. Haritalar üzerinde sunulan rotanın her zaman en doğrusu olmadığı âşikar fakat bu tip bir uyarı, şoföre yolu uzatmanın sebebinin sorulması ile yolculukları daha güvenli bir hâle getirebilir.
Küresel bir kullanıma açılmak için özellik ne kadar daha süreye ihtiyaç duyacak henüz bilinmiyor. Sadece iki hafta içinde bile Google Haritalar’a sadece Hindistan’da çalışan iki özellik ekleyen Google, ülkeye şüphesiz önem veriyor.

https://www.xda-developers.com/google-maps-taxi-goes-off-route/ Yorum Yaz
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venom.X 1 hf. en beğenilen
Türkiye için güzel bir özellik, zira taksiye bindiğimde navigasyon açıp kendim tarif ediyorum aksi halde dolandırma korkusu yaşıyorum.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
3 havalimanı servisleri
zaten taksicilerin işini %30 düşürdü
haliyle bunun sonucu seçimlerde
ciddi % düşüşleri kaçınılmaz olacaktır. !
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smart1978 1 hf.
Google in tepe yoneticisi Hindu olunca bu ve daha nice detaylarda normal karsilamak gerekir :)
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labtek38 1 hf.
Hindistan buna alındı (!) 😄
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venom.X 1 hf. en beğenilen
Türkiye için güzel bir özellik, zira taksiye bindiğimde navigasyon açıp kendim tarif ediyorum aksi halde dolandırma korkusu yaşıyorum.
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