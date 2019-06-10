Google Haritalar, taksi yolcuları için bir güvenlik fonksiyonu ekliyor

500 metre saptığında uyarı veriyor. Şimdilik Hindistan’a özel olarak sunulmuş gibi görünen özellik, “Güvenli Kalın” menüsünde yer alıyor. Bu menüye ulaşmak için ise hedef konum girmeniz ve olası rotaları görmeniz yeterli. İlk olarak XDA Developers tarafından tespit edilen yeni Google Haritalar özelliği, içinde olduğunuz taksi rotadanuyarı veriyor. Şimdilik Hindistan’a özel olarak sunulmuş gibi görünen özellik, “Güvenli Kalın” menüsünde yer alıyor. Bu menüye ulaşmak için ise hedef konum girmeniz ve olası rotaları görmeniz yeterli.

Google’ın adlandırması dikkate alındığında bir güvenlik aracı olması için tasarlanan özellik, taksicinin sizi bilerek uzun yoldan götürmesini de engelliyor. Haritalar üzerinde sunulan rotanın her zaman en doğrusu olmadığı âşikar fakat bu tip bir uyarı, şoföre yolu uzatmanın sebebinin sorulması ile yolculukları daha güvenli bir hâle getirebilir.

https://www.xda-developers.com/google-maps-taxi-goes-off-route/

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Küresel bir kullanıma açılmak için özellik ne kadar daha süreye ihtiyaç duyacak henüz bilinmiyor. Sadece iki hafta içinde bile Google Haritalar’a sadece Hindistan’da çalışan iki özellik ekleyen Google, ülkeye şüphesiz önem veriyor.