Gmail'e e-posta zamanlama özelliği geldi

E-postanızı daha sonra gönderilmek üzere zamanlamak ister miydiniz? Cevabınız evet ise, bu işlemi artık Gmail'de yapmanız mümkün. Google'ın yaptığı açıklamalara göre kullanıcılar artık e-postalarını istedikleri tarih veya saatte gönderilmek üzere zamanlayabilecekler.

Uzun bir süredir bekleniyordu

Google bir süredir beklenen bu e-posta zamanlama özelliğinin artık Gmail kullanıcılarına sunulduğunu duyurdu. Kullanıcılar daha önceden bu tür bir işlemi yapabilmek için üçüncü taraf eklentileri kullanıyorlardı. Ancak Google artık böyle bir ihtiyaca gereksinim duyulmayacağını ve bu işlemin Gmail üzerinden yapılacağını açıkladı.

Google'ın konuyla ilgili açıklamalarında ise: "Çalışmanın genellikle mesai dışı çalışma saatlerine taşınabileceğini biliyoruz, ancak bu herkes için geçerli bir durum olmayabilir. Herkesin dijital refahına saygı duymayı kolaylaştırmak istiyoruz, bu nedenle bir e-postanın ne zaman gönderileceğini seçmenize olanak tanıyan yeni bir özellik ekliyoruz. E-postanızı normalde yaptığınız gibi yazmanız yeterlidir, daha sonra alıcının gelen kutusuna daha sonraki bir tarih ve saatte gelmesi için zamanlayın." ifadeleri yer alıyor.

Bunu yapmak için Gönder düğmesinin yanındaki oku tıklayıp, zamanı belirlemeniz yeterli olacak. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara yayılmasının ise zaman alacağını belirtelim.

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/15-years-and-counting-making-gmail-work-faster-and-smarter-for-businesses