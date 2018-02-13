Gmail e-postaları AMP ile daha etkileşimli hale geliyor

AMP en doğru format
Yaptığı duyuruda AMP’nin e-postaları modernleştirmek için en doğru format olduğunu belirten Google, “Dünya genelinde pek çok insan uçuşlar, etkinlikler, ödemeler ve haberler hakkındaki bilgiler için e-postalarına güveniyor. Her gün 270 milyarın üzerinde e-posta gönderiliyor. AMP formatının e-postalara gelmesiyle birlikte mesajların içerisindeki bilgilerin daha dinamik, güncel ve etkileşimli hale gelmesi kolaylaşacak.” cümlelerine yer verdi.
Örnekle açıklamak gerekirse, AMP formatının Gmail’e gelmesiyle birlikte postanıza gelen bir etkinlik davetine başka hiçbir uygulama veya programa gerek kalmadan direk e-posta üzerinden yanıt verebileceksiniz. Aynı şekilde postanıza gelen bir anketi başka bir siteye girmeden burada doldurabileceksiniz.
Bu projenin partnerleri şimdilik Pinterest, Booking.com ve Doodle ile sınırlı. Google bu listenin yakında artacağını iddia ediyor. “Gmail için AMP” projesi muhtemelen yıl sonuna doğru genel kullanıma açılmış olacak.
https://mashable.com/2018/02/13/gmail-amp/#xSQgoxRt.Oqr Yorum Yaz Paylaş Tweetle