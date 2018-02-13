Gmail e-postaları AMP ile daha etkileşimli hale geliyor

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Google’ın AMP (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) formatı bundan birkaç yıl önce mobil web sayfalarının genel performansını arttırmak için oluşturuldu. Ancak öyle görünüyor ki arama devinin AMP ile ilgili planları bununla sınırlı değil. Gün içerisinde “AMP Hikayeleri” özelliğini mobil arama sonuçlarına getireceğini duyuran şirket, şimdi de bu özelliği Gmail Geliştirici Önizlemesi’ne getirdiğini duyurdu. Bu sayede geliştiriciler e-postaları daha zengin hale getirebilecek.

AMP en doğru format

Yaptığı duyuruda AMP’nin e-postaları modernleştirmek için en doğru format olduğunu belirten Google, “Dünya genelinde pek çok insan uçuşlar, etkinlikler, ödemeler ve haberler hakkındaki bilgiler için e-postalarına güveniyor. Her gün 270 milyarın üzerinde e-posta gönderiliyor. AMP formatının e-postalara gelmesiyle birlikte mesajların içerisindeki bilgilerin daha dinamik, güncel ve etkileşimli hale gelmesi kolaylaşacak.” cümlelerine yer verdi.

Örnekle açıklamak gerekirse, AMP formatının Gmail’e gelmesiyle birlikte postanıza gelen bir etkinlik davetine başka hiçbir uygulama veya programa gerek kalmadan direk e-posta üzerinden yanıt verebileceksiniz. Aynı şekilde postanıza gelen bir anketi başka bir siteye girmeden burada doldurabileceksiniz.

Bu projenin partnerleri şimdilik Pinterest, Booking.com ve Doodle ile sınırlı. Google bu listenin yakında artacağını iddia ediyor. “Gmail için AMP” projesi muhtemelen yıl sonuna doğru genel kullanıma açılmış olacak.

https://mashable.com/2018/02/13/gmail-amp/#xSQgoxRt.Oqr