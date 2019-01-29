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Google, Avrupalı politikacılara ücretsiz DDoS koruma hizmeti verecek

Teknoloji devi Google, Avrupadaki siyasi partilere AB seçimleri öncesinde yapılması muhtemel olan korsan saldırıları önlemek için ücretsiz hizmet verecek. İşte konunun detayları...
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Şirket Salı günü yaptığı açıklamda dünyayı, teknolojiyle daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlayan ve Alphabet'in bir birimi olan Jigsaw ile AB seçimleri öncesinde Avrupalı siyasi partilere ücretsiz DDoS saldırı koruması sağlayacağını duyurdu.

Rus hackerlar sorun yaratabilir

Project Shield adı verilen teknolji sunucuların sahte trafiğe boğulması (DDoS saldırıları) ve sistemin işleyemez hale gelmesinin önüne geçen bir koruma sunuyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD siyasi örgütlerini de koruyan bu teknoloji şimdi ise Mayıs 2019'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde siyasileri koruyacak.
Project Shield ile yaklaşan seçimler öncesinde hayati öneme sahip olabilecek sunucuların güvenliği sağlanacak ve trafiği aksatabilecek herhangi bir saldırı önceden tespit edilerek durdurulabilecek. Bu önlemin daha çok Rus hackerlar için alındığı belirtiliyor zira Rusya'dan gelen saldırılar geçtiğimiz seçimlerde de büyük güvenlik sorunlarına yol açmıştı.

https://www.engadget.com/2019/01/29/google-jigsaw-project-shield-europe-ddos-protection/ Yorum Yaz
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pspoor 3 ay
Once googledan korusunlar kendilerini..
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