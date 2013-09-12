Gmail, standart cep telefonu modelleri için yenilendi

Google'ın popüler e-posta uygulaması Gmail, günümüzde akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar modelleri haricinde akıllı telefon klasmanında yer almayan cep telefonları üzerinde de çok ciddi oranda kullanılıyor. Bu kullanıcıları unutmayan firma, servis üzerinde bazı değişikliklere gitmiş durumda.

Standart cep telefonları için yapılan güncelleme doğrultusunda internet tarayıcısı üzerinden erişilen Gmail sayfası tasarımsal olarak artık çok daha sade bir yapıya kavuştu. Kişilere daha az tuşa basarak e-posta okuma, oluşturma ve cevap yazma desteği getiren servis, konuşma görünümünde de e-postalara cevap verilmesine ve önceki / sonraki görüşme arasında hızlı bir şekilde geçiş yapılmasına imkan sağlayabiliyor.

http://gmailblog.blogspot.sg/2013/09/gmail-for-feature-phone-browsers-gets.html