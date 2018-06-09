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Gmail'in güncellenen Android versiyonuna yeni bir özellik geldi

Arama devi Google, Gmail'in Android versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı ve e-postaları sağa veya sola kaydırarak çeşitli işlemler yapılmasına olanak sağladı. Detaylar haberimizde...
11 ay
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6
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gmail'in güncellenen Android versiyonuna yeni bir özellik geldi
Google, kısa bir süre önce, Gmail'in Android sürümü için yeni bir güncelleme yayınladığını duyurdu. Yeni güncelleme ile e-postaları sağa ve sola kaydırarak çeşitli işlemler yapılabilmesi sağlanabiliyor.

Yeni özellik yakında tüm kullanıcılara açılacak

Uygulamanın işlevselliğini daha da iyileştiren bu kaydırma özelliğini, "Genel Ayarlar -> Kaydırma" kısayolu ile aktif duruma getirebiliyorsunuz ve bu özelliği kullanarak e-posta okurken, ekranı sağa veya sola kaydırarak çeşitli eylemler yapmanız mümkün hale geliyor.
Arşivle, Sil, Okundu / Okunmadı olarak işaretle ve Ertele gibi farklı özellikler atayabileceğiniz bu yeni seçeneklerden en fazla iki tanesini etkinleştirebiliyorsunuz. Google, güncellemenin henüz tüm kullanıcılara ulaşmadığını, kısa bir süre içinde bu özelliğin herkes için aktif duruma geleceğini açıkladı.

https://www.phonearena.com/news/Gmail-Android-new-gestures_id105625 Yorum Yaz
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savasserter 11 ay
Chome 0zerinden gmail kullanmaya devam.
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hopeyoung 11 ay
"bu yeni seçeneklerden en fazla iki tanesini etkinleştirebiliyorsunuz" Nasıl bir şey hayal ettiniz acaba?
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Serkan_Yılmaz 11 ay
Bunlar hep pazarlama stratejisi işte , İsteseler her türlü özlellik bir günde koyulacak azar azar koyuyorlar neden "firma yatıyor" demesinler diye
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mehmednaim 11 ay
Google Inbox uygulamasında çok kullanılan özellikleri Gmail uygulamasına entegre ediyor galiba.
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Okisht 11 ay
Gmail'de de uzun süredir vardı yeni bir özellik değil..
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Das Boot 11 ay
Oha yeni mi gelmia bu
Outlookta yillardir var belki de
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