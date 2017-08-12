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Gmail'in kimlik avı koruması iOS'a geldi

Google geçtiğimiz Mayıs ayında Gmail'in Android sürümüne dahil ettiği kimlik avı korumasını iOS versiyonuna da ekledi. Kullanıcıların artık kötü niyetli bağlantılardan zarar görme riski azalacak.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Gmail'in Android sürümüne kimlik avı (phishing) koruması birkaç ay önce gelmişti ve şimdi aynı özellikler iOS uygulamasına eklenmiş durumda. Önümüzdeki 15 gün içinde kullanıcıların kötü niyetli bağlantılardan zarar görme ihtimalini en aza indirecek "kimlik avı koruması" kullanıma sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Hız Koridoru Zamanlayıcısı ile otoyollarda ceza yemeyin"
Yeni özellikle birlikte Gmail'in iOS versiyonunu kullananlar şüpheli bir bağlantıya tıkladıklarına ekrana bir uyarı mesajı gelecek. Erişilmek istenen URL'nin güvenilir olmayan bir siteye gittiğini bildirerek devam etmek istediğinizden emin misiniz diye soracak. Kullanıcılar risk almak istiyorlarsa devam etme şansına sahipler. Ancak Google'ın kötü amaçlı olarak gördüğü tüm bağlantıları derhal bloke edeceğini belirtelim.
Arama devi konuyla ilgili açıklamasında "Önümüzdeki günlerde iPhone veya iPad'inizdeki bir Gmail iletisinde yer alan şüpheli bir bağlantıyı tıkladığınızda, size bir uyarı göstereceğiz. Bağlantı muhtemelen güvenilir olmadığı için devam etmeden önce dikkatli olmanızı öneririz. Sadece risk olmadığından eminseniz ilerleyin" dedi.

https://9to5mac.com/2017/08/11/how-to-detect-phishing-attempt-attack/ Yorum Yaz
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Omisis046 1 yıl
Kimlik.avi'dir o. Kimlik avı olsa duramayız.
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likeablex 1 yıl
Güzel gelişme.
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