Gmail'in kimlik avı koruması iOS'a geldi

Gmail'in Android sürümüne kimlik avı (phishing) koruması birkaç ay önce gelmişti ve şimdi aynı özellikler iOS uygulamasına eklenmiş durumda. Önümüzdeki 15 gün içinde kullanıcıların kötü niyetli bağlantılardan zarar görme ihtimalini en aza indirecek "kimlik avı koruması" kullanıma sunulacak.

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Yeni özellikle birlikte Gmail'in iOS versiyonunu kullananlar şüpheli bir bağlantıya tıkladıklarına ekrana bir uyarı mesajı gelecek. Erişilmek istenen URL'nin güvenilir olmayan bir siteye gittiğini bildirerek devam etmek istediğinizden emin misiniz diye soracak. Kullanıcılar risk almak istiyorlarsa devam etme şansına sahipler. Ancak Google'ın kötü amaçlı olarak gördüğü tüm bağlantıları derhal bloke edeceğini belirtelim.

Arama devi konuyla ilgili açıklamasında "Önümüzdeki günlerde iPhone veya iPad'inizdeki bir Gmail iletisinde yer alan şüpheli bir bağlantıyı tıkladığınızda, size bir uyarı göstereceğiz. Bağlantı muhtemelen güvenilir olmadığı için devam etmeden önce dikkatli olmanızı öneririz. Sadece risk olmadığından eminseniz ilerleyin" dedi.

https://9to5mac.com/2017/08/11/how-to-detect-phishing-attempt-attack/