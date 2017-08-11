Hız Koridoru Zamanlayıcısı ile otoyollarda ceza yemeyin

Türkiye'de 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda Hız Koridoru uygulamasına geçilmiş durumda. Buna göre araçların otoyollardaki ortalama hızları, gişelere giriş çıkış süreleri dikkate alınarak hesaplanıyor ve hız ihlali yapan sürücülere ceza kesiliyor. Ancak yayınlanan yeni bir Android uygulamasıyla bu para cezalarından kurtulabilmeniz mümkün.

Hız Koridoru uygulamasında ilk olarak HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkış arasındaki süreye bakılıyor. Daha sonra otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 km hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceğiniz hesaplanıyor. Eğer süre limitin altındaysa aşırı hızdan ceza yiyorsunuz.

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"Hız Koridoru Zamanlayıcısı" otoyola giriş yaptığınız gişe ile çıkış yapacağınız gişe arasındaki mesafeyi hesaplayarak çıkış gişesinden ne zaman çıkmanız gerektiğini bildiriyor. Kullanıcı dostu ve sade bir tasarıma sahip olan uygulama Yasin Açıkgöz isimli Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi tarafından geliştirilmiş.

Uygulamayı çalıştırdıktan sonra Anadolu, Avrupa, Çeşme, Aydın, Urfa ve Çukurova otoyollarından birini seçiyorsunuz. Ardından araç tipini işaretlemeniz gerekiyor. Son olarak otoyola giriş ve çıkış gişelerini belirledikten sonra "Zamanlayıcıyı Oluştur" butonuna dokunarak işlemi tamamlıyorsunuz. Hız Koridoru Zamanlayıcısı ne zaman çıkış yapmanız gerektiğini hesaplayarak geri sayıma başlıyor.

Kalan süreyi bildirim çubuğundan takip edebileceğiniz gibi uygulama içerisindeki "%10 Tolerans" seçeneğini aktif hale getirerek araç tipinize ait hız limitini %10 arttırmanız da mümkün. Böylece çıkış gişesinden geçmeniz gereken zaman yeniden hesaplanacaktır. Uygulamayı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Android cihazınıza indirebilirsiniz.

Google Play Store: Hız Koridoru Zamanlayıcısı

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yacikgoz.hizkoridoru