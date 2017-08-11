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Hız Koridoru Zamanlayıcısı ile otoyollarda ceza yemeyin

Hız Koridoru ile araçların gişelere giriş-çıkış süreleri hesaplanarak hız ihlali yapanlara ceza kesiliyor. Yeni bir Android uygulamasıyla çıkış zamanını öğrenerek ceza yemekten kurtulabilirsiniz.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Türkiye'de 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda Hız Koridoru uygulamasına geçilmiş durumda. Buna göre araçların otoyollardaki ortalama hızları, gişelere giriş çıkış süreleri dikkate alınarak hesaplanıyor ve hız ihlali yapan sürücülere ceza kesiliyor. Ancak yayınlanan yeni bir Android uygulamasıyla bu para cezalarından kurtulabilmeniz mümkün.
Hız Koridoru uygulamasında ilk olarak HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkış arasındaki süreye bakılıyor. Daha sonra otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 km hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceğiniz hesaplanıyor. Eğer süre limitin altındaysa aşırı hızdan ceza yiyorsunuz.
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"Hız Koridoru Zamanlayıcısı" otoyola giriş yaptığınız gişe ile çıkış yapacağınız gişe arasındaki mesafeyi hesaplayarak çıkış gişesinden ne zaman çıkmanız gerektiğini bildiriyor. Kullanıcı dostu ve sade bir tasarıma sahip olan uygulama Yasin Açıkgöz isimli Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi tarafından geliştirilmiş.
Uygulamayı çalıştırdıktan sonra Anadolu, Avrupa, Çeşme, Aydın, Urfa ve Çukurova otoyollarından birini seçiyorsunuz. Ardından araç tipini işaretlemeniz gerekiyor. Son olarak otoyola giriş ve çıkış gişelerini belirledikten sonra "Zamanlayıcıyı Oluştur" butonuna dokunarak işlemi tamamlıyorsunuz. Hız Koridoru Zamanlayıcısı ne zaman çıkış yapmanız gerektiğini hesaplayarak geri sayıma başlıyor.
Kalan süreyi bildirim çubuğundan takip edebileceğiniz gibi uygulama içerisindeki "%10 Tolerans" seçeneğini aktif hale getirerek araç tipinize ait hız limitini %10 arttırmanız da mümkün. Böylece çıkış gişesinden geçmeniz gereken zaman yeniden hesaplanacaktır. Uygulamayı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Android cihazınıza indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yacikgoz.hizkoridoru Yorum Yaz
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ResultanteImportante 1 yıl en beğenilen
Dünya genelinde otoyollar insanların para vererek kullandığı, gitmek istediği yere daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaşmak istediği yollardır. Örneğin Almanya'da otoyollarda hız sınırı yoktur. Bizim vergilerle vatandaşın sırtından geçinen sevgili devletimiz böyle saçma bir uygulama yaparak insanlara saçma sapan yöntemlerle ceza keserek milyarlarca lira harcanarak yapılan bu yolları otoyol mantığından çıkarmış, adeta D-100 karayoluna çevirmiştir. Bu açıdan bakıldığında sürücülere yardımcı olmak açısından güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Zaten uygulamayı indirip baktığınızda giriş kısmında hız yapmakla ilgili uyarı yazıları olduğunu göreceksiniz.

Ayrıca kimse otoyolda hız yaptığı için kaza yapmaz, kazaların %90'ı takip mesafesini korumamaktan dolayı gerçekleşir. Selamlar.
Dünya genelinde otoyollar insanların para vererek kullandığı, gitmek istediği yere daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaşmak istediği yollardır. Örneğin ...
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4 Yanıt Yanıtla +83
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BekirARSLAN 1 yıl
Şu hız sınırına deli oluyorum arkadaş ya otobana para veriyorum 120 ile gidiyorum beleş yoldada 120 ye kadar çıkıyorum zaten
1 Yanıt Yanıtla +44
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Ulfast 1 yıl
Düzenbazlığın haber olarak sunulması... Aşma hız limitini? Benim hayatımı hangi hakla tehlikeye atıyorsun? Ne yani 200 km/h ile gidip ondan sonra sağa çekip 20 dakika halay çektikten sonra mı devam edeceksin? Akşam akşam şuraya bak ya.
Düzenbazlığın haber olarak sunulması... Aşma hız limitini? Benim hayatımı hangi hakla tehlikeye atıyorsun? Ne yani 200 km/h ile gidip ondan sonra sağa çekip 20...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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Aytolun 1 yıl
Inin su milletin sirtindan artik..arabalara bakiyorsun artik eskisi gibi degil hepsi konforlu guclu emniyetli arabalar..200 isteyen yok ama genis sakin bir yoldada 140 150 ile gitmenin hic sakincasi yok..ve insanlarin bazen cenazesi acil durumu olabiliyor zaten o durumda can sıkıntısı birde ustune ceza hic hos degil..dusunsenize adamda 3.20 veya 5.20 var istanbuldan adanaya gidecek 120 ile..saka gibi
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finkyfinker 1 yıl
bu uygulamaya alternatif ve fazlası için bunu tercih edebilirsiniz play.google.com/...
ortlama hızınızı, kalan mesafeyi, geçen süreyi, kalan süreyi, kalan yol için hız tavsiyeisni, anlık hızınızı görebilirsiniz.
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rukaplan 1 yıl
gelişmiş bir ülke (almanya) bulup işine gelen bir uygulamayı / kanunu / kuralı bulmak. güzel :).
- arabalar gelişti hızlandı ancak insanlar darbeye karşı gelişmedi, aynıyız.
- hızlı giden arabanın kontrolü zordur. sen çok,aşırı beceriklisindir 200km/s ile gayet gidersin, ancak magandanın altına o aracı verip bas 200 dersen gelir seni de beni de altına alır.
- birçok insan aracının kapasitesini bilmiyor, 90 model arabayla 150km/s gidilir. Gidilir de bu araba eski. Nasıl engelleyeceksin.
Kurallar geneldir. hız limitini belirleyenler de birşeyler biliyordur :)
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suslu76 1 yıl
- Bu uygulama yasayi delmiyor. Sucun tanimi bellidir. Baska bir acidan bakarsan hiz sabitleyicisi olmayan insanlari hiz sinirinda tutmaya calsiyor
- Amerika'da saatte 70 mil siniri var. Saatte 120km'den daha yavas. Herkes ilk Almanya'yi gosteriyor ama her gelismis ulke Almanya gibi degil.
- Amerika'nin otoyollari (hatta genel olarak yollari) cok da kaliteli degil. Turkiye'nin otoyollari cok daha kaliteli. Gerci orda dayanikli olsun diye altina demir de koyuyorlar ama yuzeyleri Turkiye'dekiler kadar pruzsuz degil
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upliftingsky 1 yıl
su asfalta kurdukları 2 demir halattan mı ölçüyorlar bunu?
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ogzdrk 1 yıl
15 gun once ankaradan istanbula gittim ertesi gun geri ankaraya dondum.Giderkende gelirkende hizli gittim ortalama hiz cezasi gelmedi henuz.
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adam94 1 yıl
Bu şekilde ortalama hız yöntemiyle kesilen cezada %10 tolerans var mı? Yani 130 la giderek otobandan çıktığımda ceza alırmıyım?
Bu sistem mevcut durumu pek değiştirmemiş bir kaç gün önce anadolu otobanından ankaraya geçtim yine en sol şeride hiç çıkmadım, sol şeridin fatihleri 160 180 devam ediyorlardı.

Tartışma içinse gönül isterki ülkemdeki herkes insancıl ve bilinçli araç kullansın, hız sınırı olmasın. Ama real durumda trafikte bulunanların durumu pek iç açıcı değil o yüzden bu uygulamaya karşı çıkmak istemiyorum. Ama bu 120 km nin değişmesi gerekebilir, 130 140 km hızlara da otobanın belli kesimlerinde güvenlik riski oluşturmadan çıkılabiliyor bana göre...
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Yahu otobana hız sınırına gerek yok. yollar o kadar kötü ki çok geçmeden zaten araba dağılacak korkusuyla 100 lere düşüyorsunuz.

TEM de yapılan yama d100 de yok. d100 çok daha düzgün yol olarak.
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sistemli adam 1 yıl
almanya da sanki tüm otobanlarda hız limiti yok gibi sallamayın.
olan yerler de var, olmayanlar da var.
sanırım seneye tüm otobanlarda olacak.
sekizsilindir.com/...
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stasi 1 yıl
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