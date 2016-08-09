GoPro Hero5 modeli dahili GPS modülüne sahip olabilir

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"LG V20, 6 Eylül’de geliyor"

Son dönemde artan rekabet nedeniyle mali tablolarda sıkıntı yaşasa da,halen en popüler aksiyon kamerası markası olma özeliğini koruyor. Firmanın beşinci nesil kamerası, önemli bir özelliği bünyesinde barındıracak.Elde edilen yeni bilgilere göre, GoPro Hero5 modelinde entegre birmodülü yer alıyor. Uzun süredir tüketiciler tarafından dile getirilen bu eksiklik, yeni nesil ile giderilmiş oluyor. Entegre GPS ile artık videoların konumları otomatik olarak eklenecek ve gerekirse performans takibi de yapabilecekler.Ayrıca modelin biraz daha ince ve hafif bir profile sahip olduğu ifade ediliyor. GoPro, muhtemelen yeni üretim süreçleri sayesinde daha küçük bileşenler kullanıyor ve böylece kompakt bir yapı elde ediliyor.Diğer taraftanşeklinde yeni bir özellik daha mevcut ancak bu özelliğin ne tür bir fonksiyonu olduğu henüz bilinmiyor.modelinin bu yıl bitmeden piyasada olacağı açıklanmıştı.