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GoPro Hero5 modeli dahili GPS modülüne sahip olabilir

Elde edilen yeni bilgilere göre, GoPro Hero5 modelinde entegre bir GPS modülü yer alıyor. Uzun süredir tüketiciler tarafından dile getirilen bu eksiklik, yeni nesil ile giderilmiş oluyor.
2 yıl
3,8b
1
8
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde artan rekabet nedeniyle mali tablolarda sıkıntı yaşasa da, GoPro halen en popüler aksiyon kamerası markası olma özeliğini koruyor. Firmanın beşinci nesil kamerası, önemli bir özelliği bünyesinde barındıracak.

Elde edilen yeni bilgilere göre, GoPro Hero5 modelinde entegre bir GPS modülü yer alıyor. Uzun süredir tüketiciler tarafından dile getirilen bu eksiklik, yeni nesil ile giderilmiş oluyor. Entegre GPS ile artık videoların konumları otomatik olarak eklenecek ve gerekirse performans takibi de yapabilecekler.

Ayrıca modelin biraz daha ince ve hafif bir profile sahip olduğu ifade ediliyor. GoPro, muhtemelen yeni üretim süreçleri sayesinde daha küçük bileşenler kullanıyor ve böylece kompakt bir yapı elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "LG V20, 6 Eylül’de geliyor"
Diğer taraftan GoPro Sniper şeklinde yeni bir özellik daha mevcut ancak bu özelliğin ne tür bir fonksiyonu olduğu henüz bilinmiyor. GoPro Hero5 modelinin bu yıl bitmeden piyasada olacağı açıklanmıştı.
 

https://www.engadget.com/2016/08/07/gopros-hero5-camera-may-pack-gps Yorum Yaz
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aycibin 2 yıl
Bataryanın kayıt sürelerini uzatsinlar.silver gibi lcd seçenek devam etsin.en baz modelde 4k@30fps, üst modelde de 4k@60fps yakisir.bir de 1080p@240fps iyi gider.
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yancybrown 2 yıl
8K 30 fps, 4K 60 fps ile gelecek diye biliyorum.
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SC0RPI0N 2 yıl
Umarım 4K 60Fps kayıt imkanıda olur..
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shimoda 2 yıl
Action Camera sektörünün armudu. Diğerlerinde (Garmin, Sony..) nice zamandır var. Yenilik dediği şeye bak
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smart1978 2 yıl
4K 60 FPS h.265 kayit imkani olacak mi?
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alemburda34 2 yıl
Mumkunde kapatabilecek sekilde olsun Gps cayir cayir batarya bitiriyor.
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Barbaroscakir 2 yıl
Pili 15 dakikada biter artık
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pofpor01 2 yıl
Gopro ne kadar kaliteli olsa da benim gibi bütçesi kısıtlı insanlar için SJ4000 mükemmel bir ürün. Fiyatına göre video kalitesi harika.170 derecelik görüş açısı sayesinde araba da güvenlik kamerası olarak kullanıyorum. Bütçeniz sınırlıysa pişman olmazsınız.
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