LG V20, 6 Eylül’de geliyor

LG’nin büyük yatırımlar yaptığı ve beklentilerini yüksek tuttuğu yeni amiral gemi modeli V20 için tanıtım tarihi kesinleşti. İddiaların aksine, LG V20 modelini IFA 2016 fuarının haricinde özel bir etkinlikte görme imkanına sahip olacağız.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, LG V20 için 6 Eylül 2016 tarihinde San Fransisco’da bir etkinlik düzenlenecek. IFA 2016 fuarının kalabalığı içerisinde kaybolmak istemeyen firma, ayrı bir etkinlik yapmaya karar vermiş. İlk nesil V10 modeli de ayrı bir etkinlikte tanıtılmıştı.
LG V20
LG V20 modeli ile ilgili bilinenler oldukça az. Firma bu konuda bir kaç ipucu vermiş durumda. LG V20, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile piyasaya çıkacak ilk akıllı telefon olacak. Normalde bu ünvan, Nexus akıllı telefonlarına aitti ancak Google bu yıl öncelik tanımış gibi görünüyor.
Diğer taraftan ilk nesli rakiplerinden farklılaştıran ikinci bilgi ekranı ve çift ön kamera bu modelde de devam ediyor. Daha önceki sızıntılarda bununla ilgili bir ayrıntı görememiştik. Bugüne kadar gündeme gelen sızıntılara bakacak olursak:
5.5 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak LG V20 modeline, Snapdragon 820 yonga seti güç verecek. 3GB veya 4GB seçeneğine göre, segmentinde yüksek performans değerlerine imza atacağını söyleyebiliriz. Ayrıca geçen yıl oldukça eleştirilen batarya kapasitesi, bu modelde 4000mAh seviyesine çıkarılıyor.Ayrıca Bkz. "“Galaxy Note 7, bugüne kadarki en çok satan Note cihazı olacak”"
Arka kısımda 20MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde çift sensörlü özçekim kamerası bulunuyor. USB Tip-C portu üzerinden hızlı şarja imkan tanıyacak olan cihaz, ilk nesildeki 32-bit ses deneyimi ve manuel video ayar arayüzünü de mutlaka bünyesinde barındıracaktır. Henüz bununla ilgili de herhangi bir iddia gündeme gelmedi. Ayrıca parmak izi okuyucusunun ön kısma alınması ihtimali de mevcut.
http://www.androidauthority.com/lg-v20-launch-date-707773/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu muhtemelen ilk serilerde olan bir sorun. LG nin daha doğrusu her firmanın üretim bandından ilk çıkan ürünleri genelde sorunlu oluyor.
Note7 de gördüğümüz üzere bunun olmasının sebebi tabakhaneye bir şeyler yetiştirmeye çalıştıkları için detaylı olarak inceleyemiyorlar.
Ben Note 4 te yaşadığım hüzünden sonra 1 yıl geriden gelmeye karar verdim. G3 G4 ve şimdi de V10 kullanıyorum. Şöyle diyeyim. HİÇ BİR SORUN YAŞAMADIM.
Ne G3 teki ısınma sorunu. Ne G4 te Bootloop sorunu ne de V10 da bir sorun görmedim.
Sadece LG için değil. Eğer tüm ürünleri bir sene geriden takip ederseniz. İPhone 7 deki vınlama. Note 7 deki bumlama. G2 deki gibi sararıp solma gibi sorunların hiçbirini yaşamazsınız. En önemlisi de yazılım konusunda. Oturmuş bir yazılım olduğu için İOS da da gördüğümüz gibi her güncellemede bir yazılımın yapılıp diğerinin bozulması. İnternete girememe. Kilitlenme vb sorunlar yaşamazsınız. En büyük artısı da binlerce liranız cebinizde kalır.
Arkadaşlar İPhone 7 yerine İPhone 6S. Ya da S7 Edge yerine LG V10 aldığınızda inanın bana önemli bir şey kaybetmiyorsunuz. Zaten %90 ınız kullanmıyor bile telefonu. Kullanımınız sosyal medya ile sınırlı. Özelliklerinin %1 ini bile kullanmayacağınız telefona binlerce TL para dökmeyin. Ne olur!
Bu gün hala S7 Edge kullanan adama 1500TL ye aldığım LG V10 ile müzik dinlerken tek tuşa basıp Kardeşimi ara / Kardeşime mesaj at akşam bir çay içeriz artık diyerek mesaj atıp arama yaparak hava atabiliyorum. Hoş amacım bu değil tabi ama adam görünce OHA Nasıl bir şey o diye gelince çoktan hava atmış oluyorum.
Lütfe ama lütfen. Cebinizde 3500TL lik telefonla dolaşmak sizi daha fazla adam yapmayacak. Daha zengin yapmayacak. İhtiyaç dışı ve bütçenizi aşmasına rağmen aldığınız zaman sizi yapsa yapsa paranın değerini bilmeyen bir Avare yapar.
Aynısı bir kez bile kullanmayacağı 3D özelliği için bir ton fiyat farkı ödeyen arkadaşımıza da gelsin.
Lütfen ya.
Arkadaşlar evde 10 bin TL lik bilgisayar kullanıyorum. Cebimdeki telefon 1500TL. Telefon ile yapmadığım halt yok. Allah aşkına siz ne iş yapıyorsunuz da İPhone 6S ( Tamam İPhone yetmeyebilir. Baya kısıtlı bir cihaz. Ama bu 7 alsan da değişmeyecek. ) ya da LG G3 G4 V10 ya da G5 o işinizi görmüyor? Ya da Note 3 veya 4 o işinizi görmüyor.
Sd820
20 mp arka, 8mp çift ön kamera
Full hd 5.5 inc ekran
Nfc
Radyo
İnfrared
Tam benim istediğim gibi. Keşke o ufak ekran v20 de olmasa. Bakalım uygun fiyatla girerse meizu mx4 ü emekli edip düşünebilirim .
İntel Amd
Lg nin ilk yapması gerekenler;
metal gövde (7000 serisi)
Gorilla glass 5 cam kaplama
2.5d kenar kavisi
Amoled ekrana geçiş yapması
Bak ondan sonra sel olur akar
2k olmaması büyük eksiklik. Sene 2016 artık 2k ekran standartlaştı. 5.5 inç ekranda 2k daha keskin görünür 4k batarya 2k olsa dahi iyi şarj süreleri sunabilecek kadar yüksek. Suya toza dayanıklılıkta önemli.
1 Misafir
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