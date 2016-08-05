LG V20, 6 Eylül’de geliyor

LG’nin büyük yatırımlar yaptığı ve beklentilerini yüksek tuttuğu yeni amiral gemi modeli V20 için tanıtım tarihi kesinleşti. İddiaların aksine, LG V20 modelini IFA 2016 fuarının haricinde özel bir etkinlikte görme imkanına sahip olacağız.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, LG V20 için 6 Eylül 2016 tarihinde San Fransisco’da bir etkinlik düzenlenecek. IFA 2016 fuarının kalabalığı içerisinde kaybolmak istemeyen firma, ayrı bir etkinlik yapmaya karar vermiş. İlk nesil V10 modeli de ayrı bir etkinlikte tanıtılmıştı.

LG V20

LG V20 modeli ile ilgili bilinenler oldukça az. Firma bu konuda bir kaç ipucu vermiş durumda. LG V20, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile piyasaya çıkacak ilk akıllı telefon olacak. Normalde bu ünvan, Nexus akıllı telefonlarına aitti ancak Google bu yıl öncelik tanımış gibi görünüyor.

Diğer taraftan ilk nesli rakiplerinden farklılaştıran ikinci bilgi ekranı ve çift ön kamera bu modelde de devam ediyor. Daha önceki sızıntılarda bununla ilgili bir ayrıntı görememiştik. Bugüne kadar gündeme gelen sızıntılara bakacak olursak:

5.5 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak LG V20 modeline, Snapdragon 820 yonga seti güç verecek. 3GB veya 4GB seçeneğine göre, segmentinde yüksek performans değerlerine imza atacağını söyleyebiliriz. Ayrıca geçen yıl oldukça eleştirilen batarya kapasitesi, bu modelde 4000mAh seviyesine çıkarılıyor.

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Arka kısımda 20MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde çift sensörlü özçekim kamerası bulunuyor. USB Tip-C portu üzerinden hızlı şarja imkan tanıyacak olan cihaz, ilk nesildeki 32-bit ses deneyimi ve manuel video ayar arayüzünü de mutlaka bünyesinde barındıracaktır. Henüz bununla ilgili de herhangi bir iddia gündeme gelmedi. Ayrıca parmak izi okuyucusunun ön kısma alınması ihtimali de mevcut.