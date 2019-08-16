Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GoPro Hero8 ve GoPro Max sızdırıldı

GoPro’nun yıl sonuna doğru piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni aksiyon kamerası Hero8 ve 360 derece kayıt kamerası GoPro Max sertifika incelemesine girmeye başladı.
3 sa.
746
9
3
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Giderek kalabalıklaşan aksiyon kamerası pazarında zorlanmaya başlayan GoPro yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Farklı kategorilerdeki iki yeni GoPro kamerası sertifika onaylarına başladı.

GoPro Hero8 neler sunacak?

Firmanın pazarda tanınmasını sağlayan klasik GoPro bu yıl sekizinci kez karşımıza çıkacak. GoPro Hero8 aksiyon kamerasının 4K 120fps ve Full HD 480fps video kaydı yapabileceği belirtiliyor. Sensör konusunda ise bir bilgi yok. GoPro Hero8 üst kısmındaki yuva sayesinde ekstra ekran veya flaş gibi aksesuarları da kullanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi"

GoPro’nun 360 derecelik videolar ve sanal gerçeklik alanına adım attığı 360 Fusion kamerası da yenileniyor. GoPro Max olarak adlandırılan yeni kameranın biraz daha kompakt ölçülere sahip olacağı ifade ediliyor. Bilgi ekranı ise biraz daha büyük gibi görünüyor.

GoPro’nun en erken Eylül ayında bir tanıtım yapması bekleniyor. Bu tanıtımda GoPro Hero8 resmiyet kazanacak ancak GoPro Max modeli için henüz net bir tarih ortaya çıkmış değil.



https://www.slashgear.com/gopro-hero8-gopro-max-leaks-reveal-the-next-gen-action-cams-15587310/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SKYFALL 1 sa.
Bence sahte tasarım olabilir. Ön panelde ekran olmaması saçma rakibi dji karşısında negatif yorum yağmuruna tutulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
my precious 3 sa.
Bu ne ya bu tasarımı yapan da ne biliyim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 sa.
pili değişiyor mu sen ondan haber et :) hero 7 aldım sattım 40 dakka sonra pili biten gopro mu olur, şarj istasyonuyla mı gezicez yanımızda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 25 dk. Assetto Corsa Competizione geliştiricisi: Oyuna Ray Tracing eklemek için bir neden yok 55 dk. Nvidia geçen yılı mumla arıyor 1 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere Volkswagen sözü 1 sa. Rusya, 'robot kozmonutunu' önümüzdeki hafta uzaya gönderecek 2 sa. Xiaomi Redmi 7A inceleme | Kullanıcı deneyimi nasıl? 2 sa. Dört arka kameralı Oppo Reno 2 serisi geliyor 2 sa. SK Hynix Gold S31 SSD'lerini duyurdu 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN GoPro Hero8 ve GoPro Max sızdırıldı Sonraki Obi Wan Kenobi dizisi onaylandı; Ewan McGregor geri dönüyor 4 sa. Huawei şimdi de kendi harita hizmetini geliştiriyor 5 sa. Xiaomi'den 284 dolarlık yeni elektrikli bisiklet: Himo C16 6 sa. Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması TBMM gündeminde 7 sa. Toplam değeri 120TL olan iki oyun Epic Games mağazasında ücretsiz oldu 7 sa. Redmi Note 8’den ilk detaylar geldi 8 sa. iOS 13 betası iPhone 11 tanıtım tarihini ortaya çıkardı 9 sa. PlayStation 5’in RTX 2080’e eş değer performans göstereceği söylentisi 19 sa. Uçuk tedavisinde yeni yöntem: Aktif kömür ile Asiklovir 20 sa. Egzersizin depresyon üzerindeki olumlu etkileri araştırılıyor 21 sa. Nokia telefonların güvenlik güncellemeleri bir sene uzatıldı 21 sa. Realme 5’in fiyatı firma yöneticisi tarafından doğrulandı 22 sa. Apple'ın giyilebilir ürün satışları iPad ve Mac satışlarını geride bırakmak üzere 22 sa. Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı 23 sa. Windows 10’un yeni aylık güncellemesiyle tehlikeli solucanlara karşı önlem alındı 1 gün Huawei’nin katlanabilir Mate X modeli yine ertelendi 1 gün Saç ekimi mutlu son | 4. ve son video 1 gün Realtek yeni SSD kontrolcülerini duyurdu 1 gün CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi 1 gün Meizu 16s Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation 5’in RTX 2080’e eş değer performans göstereceği sö...
DonanımHaber
Geekbench’e düşen Threadripper işlemcisi 2. nesil işlemcileri ...
DonanımHaber
Spor Salonunda Sinirlendiğim Olay ve Psikolojik Sorunum...
DH Forum
3 yıllık sevgilim tinder dan tanıştığı kişiyle beni aldattı
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim