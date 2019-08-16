GoPro Hero8 ve GoPro Max sızdırıldı

Giderek kalabalıklaşan aksiyon kamerası pazarında zorlanmaya başlayan GoPro yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Farklı kategorilerdeki iki yeni GoPro kamerası sertifika onaylarına başladı.

GoPro Hero8 neler sunacak?

Firmanın pazarda tanınmasını sağlayan klasik GoPro bu yıl sekizinci kez karşımıza çıkacak. GoPro Hero8 aksiyon kamerasının 4K 120fps ve Full HD 480fps video kaydı yapabileceği belirtiliyor. Sensör konusunda ise bir bilgi yok. GoPro Hero8 üst kısmındaki yuva sayesinde ekstra ekran veya flaş gibi aksesuarları da kullanabiliyor.

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GoPro’nun 360 derecelik videolar ve sanal gerçeklik alanına adım attığı 360 Fusion kamerası da yenileniyor. GoPro Max olarak adlandırılan yeni kameranın biraz daha kompakt ölçülere sahip olacağı ifade ediliyor. Bilgi ekranı ise biraz daha büyük gibi görünüyor.

GoPro’nun en erken Eylül ayında bir tanıtım yapması bekleniyor. Bu tanıtımda GoPro Hero8 resmiyet kazanacak ancak GoPro Max modeli için henüz net bir tarih ortaya çıkmış değil.