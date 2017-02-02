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GoPro Karma yeniden satışta

GoPro’nun donanım hatası nedeniyle apar topar piyasadan çekmek zorunda kaldığı Karma adındaki Drone modeli, hataların giderilmesinin ardından yeniden satışa çıkıyor.
2 yıl
2,1b
1
2
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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En iyi gökyüzü çekimleri vaadi ile GoPro tarafından geliştirilen Karma adındaki Drone, ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle satıştan kaldırılmıştı. Aradan geçen 3 ayın sonunda hatalar giderildi ve Drone yeniden satışa sunuldu.

Büyük umutlarla piyasaya sürülmüştü

4 pervaneli bir hava aracı olan GoPro Karma, aksiyon severlerin kuş bakışı olarak çekim yapmalarına olanak tanıyor. Kamera olarak GoPro 5 tercihi yapılmış. Ayrıca dengeyi sağlayan 3 eksenli sabitleyici araçtan ayrılarak GoPro’nun diğer aksesuarları ile de kullanılabiliyor. Kutu içerisinde Karma Grip adında sabitleyicinin takılabileceği bir aksesuar da bulunuyor. 

Drone tek şarj ile 20 dakika havada kalabiliyor. Sürekli şarj etmekten ziyade yedek batarya satın alarak hızlı değişim de yapabiliyorsunuz. Cihazı dokunmatik ekranı da olan kapaklı bir kontrolcü ile kontrol edebiliyoruz. Ayrıca GPS yongası sayesinde belirli bir güzergah içerisinde de uçmasını sağlayabiliyorsunuz. Kontrolcü tek şarj ile yaklaşık 2 saat kullanılabiliyor.

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Katlanabilir yapıda olduğu için aracı kolayca sırt çantanıza yerleştirebiliyorsunuz. GoPro araç için özel bir taşıma çantası da hazırlamış. Çanta içerisinde Drone ve sabitleyici, pervaneler, şarj adaptörü gibi tüm bileşenleri muhafaza edebiliyorsunuz. Yine ekstra bir Karma sırt çantası da mevcut.

Güç ünitesi sıkıntılı

Drone satışa başladıktan kısa bir süre sonra problemler de başladı. Cihaz havadayken güç bir anda kesiliyor ve yere çakılıyordu. Bu kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı ve GoPro hızlı bir şekilde geri çağırma programı başlattı.

Binlerce ürünü geri çağıran GoPro, sorunu tespit etti ve giderdi. Sistemin batarya ile olan bağlantılarında yoğun testler yapıldı ve kesin emin olunduktan sonra da satış kararı alındı. Satış şimdilik ABD sınırları içerisinde başlamış durumda. Önümüzdeki aylarda global pazara da açıklacak.

GoPro Karma modelinin satış fiyatı 799$. GoPro 5 ile birlikte 1099$ oluyor. Dengeleyici ve kamera olmadan satış fiyatı ise 599$ olarak belirlenmiş. 

 

http://www.theverge.com/2017/2/1/14458974/gopro-karma-sale-relaunch-recall-crash Yorum Yaz
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Çöp yorumu yapmayı sevmem ama dürüst olmak gerekirse Dji Mavic karşısında resmen çöp...
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Kerim5100 2 yıl
Aga bi DJI Mavic e bak bi de buna :/
Hiç alınacak gibi bişeye benziyor mu Alah aşkına...
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Çöp yorumu yapmayı sevmem ama dürüst olmak gerekirse Dji Mavic karşısında resmen çöp...
Yanıtla +13
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