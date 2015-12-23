GoPro Video Kanalı Xbox’ dan sonra Playstation’da





Xbox 360 ve Xbox One için ilk video yayın uygulamasını 2014 de yayınlayan ve Mart 2015 de bir milyon indirmeye ulaşarak dikkatleri bir hayli üstüne çeken GoPro video kanalına Playstation kullanıcıları da artık ulaşabilecek. Xbox’da uygulamayı kullananlar her girişte ortalama 25 dakikalarını GoPro ile çekilmiş videoları izlemek için ayırırken benzer popülerliğin Playstation’da da oluşması bekleniyor.

GoPro video kanalı, kullanıcıları Xbox’ı seçmeye teşvik etti mi bilinmez ama firma elde ettiği başarıyı Playstation sahipleri ile genişletmek istiyor. Amazon Fire TV, Roku, Comcast Watchable, Sky, Vessel Entertainment, Xbox, LG ve Virgin America’nın da dahil olduğu GoPro video ağı Playstation ile dağıtım kanalını bir hayli genişletecek.





PS3 ve PS4 sahipleri, GoPro kameralar ile çekilmiş videoları izlerken video çekiminde kullanılan GoPro ve aksesuarlarını, konsolları üzerinden satın alabilecekler. Uygulama özel bir video olan “The 66th Parallel – Discovering Iceland with Ben Brown" ile Playstation dünyasına giriş yapıyor. Video sadece Playstation kullanıcıları için yayınlanırken 29 Aralık’ dan sonra GoPro’nun diğer ağlarında da izleyicileri ile buluşacak.

https://gopro.com/news/gopro-channel-now-available-on-playstation