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GoPro Video Kanalı Xbox’ dan sonra Playstation’da

Xbox 360 ve Xbox One için ilk video yayın uygulamasını 2014 de yayınlayan ve Mart 2015 de bir milyon indirmeye ulaşarak dikkatleri bir hayli üstüne çeken GoPro kanalı Playstation'a da geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Oyun Konsolları
Serhat Çevik
Haber Editörü
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GoPro Video Kanalı Xbox’ dan sonra Playstation’da
 
Xbox 360 ve Xbox One için ilk video yayın uygulamasını 2014 de yayınlayan ve  Mart 2015 de bir milyon indirmeye ulaşarak dikkatleri bir hayli üstüne çeken GoPro video kanalına Playstation kullanıcıları da artık ulaşabilecek. Xbox’da uygulamayı kullananlar her girişte ortalama 25 dakikalarını GoPro ile çekilmiş videoları izlemek için ayırırken benzer popülerliğin Playstation’da da oluşması bekleniyor.
GoPro video kanalı, kullanıcıları Xbox’ı seçmeye teşvik etti mi bilinmez ama firma elde ettiği başarıyı Playstation sahipleri ile genişletmek istiyor. Amazon Fire TV, Roku, Comcast Watchable, Sky, Vessel Entertainment, Xbox, LG ve Virgin America’nın da dahil olduğu GoPro video ağı Playstation ile dağıtım kanalını bir hayli genişletecek. 

PS3 ve PS4 sahipleri, GoPro kameralar ile çekilmiş videoları izlerken video çekiminde kullanılan GoPro ve aksesuarlarını, konsolları üzerinden satın alabilecekler. Uygulama özel bir video olan “The 66th Parallel – Discovering Iceland with Ben Brown"  ile Playstation dünyasına giriş yapıyor. Video sadece Playstation kullanıcıları için yayınlanırken 29 Aralık’ dan sonra GoPro’nun diğer ağlarında da izleyicileri ile buluşacak.  

https://gopro.com/news/gopro-channel-now-available-on-playstation Yorum Yaz
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maximus8282 3 yıl
Dünyanın enerjisini boşa harcıyorlar önüne gelen oyun videosu paylaşmaya başladı. Aslında oyun oynamak bile zaman ve enerji kaybıda işte vakit geçirmek stres atmak vs kullanıyor insanlar.
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esmerbuyucu 3 yıl maximus8282
maximus8282
Dünyanın enerjisini boşa harcıyorlar önüne gelen oyun videosu paylaşmaya başladı. Aslında oyun oynamak bile zaman ve enerji kaybıda işte vakit geçirmek stres atmak vs kullanıyor insanlar.

Hadi onlar yayınlıyorlar bari insanlar izlemesin değil mi? Kendisi oynamak varken. Hadi bazı oyunlar izlenebilir ama hepsi değil.
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shadowtr 3 yıl maximus8282
maximus8282

Dünyanın enerjisini boşa harcıyorlar önüne gelen oyun videosu paylaşmaya başladı. Aslında oyun oynamak bile zaman ve enerji kaybıda işte vakit geçirmek stres atmak vs kullanıyor insanlar.

Ben bugüne kadar oturup hiç oyun videosu izlemedim. Zaten oyun oynamaya zor vakit ayırıyorum...

Ancak şu eleştiriyi yaparken bir şeyler koymak lazım ortaya. İnsanlar neden izliyor bu videoları diye... Benim için vakit kaybı. Başkası için öyle değil demek ki. Demek ki yapacak daha değerli bir işi yok. Veya oradaki sohbeti seviyor, güzel vakit geçiriyor.

Eleştirmek tamam da neden böyle olduğuna da kafa yormak lazım. Toplumların gidişatına iyi bakmak gerek. Gerçekten üreten toplumdan tüketen topluma hızla evriliyoruz ve bu sadece bize özgü değil. Tüm dünyada tüketime yönelik müthiş bir eğilim var. Bunda en büyük rollerden biri de ebeveynlerin. Kendini tüketmekten alıkoyamayan birey nasıl çocuğuna dur diyecek?
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