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GoPro aksiyon kameraları için 360° video/fotoğraf çekim aparatı: 360Heros

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro aksiyon kameraları için 360° video/fotoğraf çekim aparatı: 360Heros
Son dönemin popüler cihazı GoPro, farklı aksesuar ürünleriyle çok ilginç sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Kickstarter üzerinde başlatılan 360Heros isimli proje ise, kullanıcılara 360° video/fotoğraf çekimi için farklı bir çözüm sunuyor.
Site üzerinde Michael Kintner tarafından başlatılan 360Heros projesi, üç boyutlu yazıcıdan basılarak üretilmiş bir GoPro aparatı. Üzerinde aynı anda farklı açılarda yerleştirilmiş altı tane GoPro taşıyabilen aparat, bu sayede tam anlamıyla 360° videolar ve fotoğraflar çekilmesine imkan sağlayabiliyor. Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş olmasına rağmen oldukça sağlam olduğu belirtilen 360Heros, kameraların rahatça değiştirilmesine de izin veriyor. Su altı ve havacılık gibi farklı versiyonları satın alınabilen aparat, site üzerinde yapılacak minimum 345$ bağış ile Haziran ayı içerisinde elde edilebiliyor.
Kickstarter'da başlatılırken konan 75,000$ hedefin bitimine 23 gün kala 29 bağış ile 7,737$'lık kısmını toplayan 360Heros projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/360heros/360heros-360-video-photo-gear-3d-printed-for-gopro Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Ama gerçekten de en beğendiğim projelerden oldu. Yazılım şahane olmuş.
Su altında olsun, paraşütle atlarken falan olsun veya bisikletle dağlarda gezerken falan çok güzel 360 derece videolar çekilebilir.
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PARG4LI 6 yıl
Maddi durumu elverişli olanlar için mükemmel .. Bu gün Gopro kullanma imkanım oldu, 4dakikalık bir kısa film tadında bir video çektik .. Gerekçekten inanılmaz...
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kmlfgkc 6 yıl
paramız 1 tanesine yetmiyo 6 tane mi alıcaz
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