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GoPro drone'dan ilk görüntü geldi

Aksiyon kamerası yıldızı GoPro, uzun zaman önce müjdelediği kendi drone modeliyle çekilmiş ilk örnek videoyu yayınladı. Sonuçlar beklentileri üzerinden oldukça tatmin edici görünüyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro drone'dan ilk görüntü geldi
Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, geliştirme sürecine aktif olarak devam ettiği kendi drone modeli ile çekilmiş ilk örnek videoyu resmi YouTube kanalına yükledi.

Gövde tasarımı halen bilinmeyen GoPro'nun merakla beklenen drone modeli, buna rağmen birçok benzeri gibi dört adet pervaneye sahip olacak ve çok yüksek ihtimalle 4K video çekimi gerçekleştirebilecek. Yayınlanan örnek videosu oldukça kaliteli görünen ve herhangi bir yazılım müdahelesi olamadan profesyonel seviye görüntü sabitleme yapabilen drone, herşey yolunda giderse de 2016'nın ilk çeyreğinde raflardaki yerini alacak.

GoPro tarafından yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen
Bekleyin Xiaomi uygun fiyatlısını çıkarsın alırız
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Patren 3 yıl
aynen xiaomi yakında drone da yapar :)
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eyreequel 3 yıl
Fiyat aşırı abartı olmaz ise (ki pek ümidim yok) almayı düşünüyorum..
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Bekleyin Xiaomi uygun fiyatlısını çıkarsın alırız
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oray 3 yıl
Almayı planladığım bir üründür. Türkiye'den alınmaz ama...
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EnemyDestroyeD 3 yıl
türkiyede 4 binden aşağısı olmaz...
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