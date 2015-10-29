GoPro drone'dan ilk görüntü geldi

Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, geliştirme sürecine aktif olarak devam ettiği kendi drone modeli ile çekilmiş ilk örnek videoyu resmi YouTube kanalına yükledi.





Gövde tasarımı halen bilinmeyen GoPro'nun merakla beklenen drone modeli, buna rağmen birçok benzeri gibi dört adet pervaneye sahip olacak ve çok yüksek ihtimalle 4K video çekimi gerçekleştirebilecek. Yayınlanan örnek videosu oldukça kaliteli görünen ve herhangi bir yazılım müdahelesi olamadan profesyonel seviye görüntü sabitleme yapabilen drone, herşey yolunda giderse de 2016'nın ilk çeyreğinde raflardaki yerini alacak.





GoPro tarafından yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.