GoPro drone'un ismi belli oldu

Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, geliştirme sürecine aktif olarak devam ettiği kendi drone modelinin sonunda adını koydu.





GoPro tarafından "Karma" olarak isimlendirilen ve 2016 yılında satışa çıkacağı açıklanan drone, teknik olarak maalesef yine detaylandırılmadı. Tasarımını dahi halen bilmediğiniz ürün, çok yüksek ihtimalle birçok benzeri gibi dört adet pervaneye sahip olacak ve çağın standartları göz önüne alındığı zaman yüksek kare hızlarında 4K video çekimi gerçekleştirebilecek.

Daha öncekiyle benzer şekilde karşımıza çıkan örnek videosu oldukça kaliteli görünen ve herhangi bir yazılım müdahelesi olmadan profesyonel seviye görüntü sabitleme yapabildiği belirtilen drone, biraz geç kalınmış kişisel hava aracı pazarına önemli bir rakip getirecek.





GoPro tarafından yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/karma-is-what-gopro-named-its-drone-coming-2016-10417894/