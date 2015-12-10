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GoPro drone'un ismi belli oldu

Aksiyon kamerası yıldızı GoPro, uzun zaman üzerinde çalışmalar yürüttüğü ve yayınladığı örnek çekim videosu ile herkesi heyecanlandırdığı kendi drone modelinin ismini açıkladı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro drone'un ismi belli oldu
Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, geliştirme sürecine aktif olarak devam ettiği kendi drone modelinin sonunda adını koydu.

GoPro tarafından "Karma" olarak isimlendirilen ve 2016 yılında satışa çıkacağı açıklanan drone, teknik olarak maalesef yine detaylandırılmadı. Tasarımını dahi halen bilmediğiniz ürün, çok yüksek ihtimalle birçok benzeri gibi dört adet pervaneye sahip olacak ve çağın standartları göz önüne alındığı zaman yüksek kare hızlarında 4K video çekimi gerçekleştirebilecek.
Daha öncekiyle benzer şekilde karşımıza çıkan örnek videosu oldukça kaliteli görünen ve herhangi bir yazılım müdahelesi olmadan profesyonel seviye görüntü sabitleme yapabildiği belirtilen drone, biraz geç kalınmış kişisel hava aracı pazarına önemli bir rakip getirecek.

GoPro tarafından yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/karma-is-what-gopro-named-its-drone-coming-2016-10417894/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
değişik isim olmuş bakalım isim ne kadar etkiliyecek :)...
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shadowtr 3 yıl
Video gerçekten satışa çıkacak drone ile çekildiyse gerçekten çok iyi. Gerçi yavaşlatılmış görüntüler olduğu için darbeler sert olsa dahi yumuşak olarak izliyoruz. Ayrıca video çekilen yerlerde de rüzgar vs yok. Optimum şartlarda çekilmiş bir video kolajı.

Biz tabi yine ağzımız açık bakacağız o paraları verip alma şansımız olmayacak.
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