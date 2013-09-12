GoPro kameralar ile çekilmiş görüntülerin işlemesi için hazırlanan "GoPro Studio" yazılımının yeni sürümü yayınladı

Popüler aksiyon kamerası GoPro ile çekilmiş videoların düzenlenmesi / işlenmesi için yine firma tarafından geliştirilen GoPro Studio yazılımının, eklene yeni özellikler ile 2.0 sürümü yayınladı.

İçerisinde oldukça detaylı düzenleme araçları yer alan GoPro Studio, yayınlanan 2.0 sürümüyle kullanıcılara sunulan hazır şablonlar ile video düzenleme sürecini daha kolay bir hale getirebiliyor. Ayrıca video parçalarını düzenleme, harmanlama ve kesme desteği eklenen yazılım, başlık / müzik / ses ekleme, balık gözü kontrol ayarları, video oynatma hızını ayarlama ve videoları tam çözünürlükte dışa aktarabilme gibi diğer özelliklere de kavuşmuş durumda. Çekilmiş fotoğraflardan Time-Lapse videolar oluşturabilen GoPro Studio, ayrı satılan bir aparat sayesinde çekilen üç boyutlu görüntülerin de altından kalkabiliyor.

Yayınlanan GoPro Studio 2.0 video düzenleme yazılımına buradan ulaşabilir, güncelleneme hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gopro.com/software-app/gopro-studio