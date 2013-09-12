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GoPro kameralar ile çekilmiş görüntülerin işlemesi için hazırlanan "GoPro Studio" yazılımının yeni sürümü yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
17,7b
1
21
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro kameralar ile çekilmiş görüntülerin işlemesi için hazırlanan
Popüler aksiyon kamerası GoPro ile çekilmiş videoların düzenlenmesi / işlenmesi için yine firma tarafından geliştirilen GoPro Studio yazılımının, eklene yeni özellikler ile 2.0 sürümü yayınladı.
İçerisinde oldukça detaylı düzenleme araçları yer alan GoPro Studio, yayınlanan 2.0 sürümüyle kullanıcılara sunulan hazır şablonlar ile video düzenleme sürecini daha kolay bir hale getirebiliyor. Ayrıca video parçalarını düzenleme, harmanlama ve kesme desteği eklenen yazılım, başlık / müzik / ses ekleme, balık gözü kontrol ayarları, video oynatma hızını ayarlama ve videoları tam çözünürlükte dışa aktarabilme gibi diğer özelliklere de kavuşmuş durumda. Çekilmiş fotoğraflardan Time-Lapse videolar oluşturabilen GoPro Studio, ayrı satılan bir aparat sayesinde çekilen üç boyutlu görüntülerin de altından kalkabiliyor.
Yayınlanan GoPro Studio 2.0 video düzenleme yazılımına buradan ulaşabilir, güncelleneme hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gopro.com/software-app/gopro-studio Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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TİM TİM 2 yıl
Burda yazmam ne kadar doğru bilmiyorum ama,diğer marka aksiyon kameralar için önerebileceğiniz bir montaj uygulaması var mı ? Windows movie maker çok çocukça kalıyor bu tarz uygulamaların yanında.
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DH Misafiri 2 yıl
go pro hero 5 im var pc i7 64 bit win 10 programı indirdim açılmıyo
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaslar merhaba gopro ıle yaptıgım vıdeo cekimi studıo ıle sadece mp3 e cevirmek istiyorum sesi lazım anlayacağınız yardımcı olur musunuz
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Atagun Baltacioglu 4 yıl
Bu programda balık gözü sorunu çözülüyor mu ?
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DH Misafiri 4 yıl
gopro studyo bende de hata veriyo ne yapmam lazım
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OlguErhan 4 yıl
Arkadaşlar Gopro Stüdyo ile goPro harici çekilmiş videolardan kırpma kesme falan yapılamıyor. Bunun bir çaresi hilesi var mı acaba ?
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DH Misafiri 4 yıl
Go-pro studio programında müzik eklemeyi yapamıyorum.Normalde mp3 ü destekliyor.tam aktarmaya çalışıyorum ama gerçekleşmiyor.yardımcı olursanız sevinirim.
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doctor_bey 4 yıl DH Misafiri
Mp3'ü videoyu düzenledikten sonra başka bir programdan ekleseniz?
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kingman29 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Go-pro studio programında müzik eklemeyi yapamıyorum.Normalde mp3 ü destekliyor.tam aktarmaya çalışıyorum ama gerçekleşmiyor.yardımcı olursanız sevinirim.

Müzik eklenmemesinin sebebi quicktime yüklü olmadığı için.Bilgisayarınıza quicktime yüklemeniz gerekiyo.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar gopro suite programını yüklerken hatta alıyorum lütfen yardımcı olurmusunuz mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.
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Tivale's 6 yıl
bedava mı?


Gopro bedavadan bişe vermezde
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Eklotje 6 yıl
Bedava :)
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