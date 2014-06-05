GoPro, kameralarının kontrol edilmesi için geliştirdiği uygulamasının Windows Phone sürümünü güncelledi

Aksiyon kamerası pazarının öncü ismi GoPro, geliştirdiği kameraların iOS, Windows Phone ve Android cihazlar üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyan GoPro App uygulamasını Windows Phome tarafında yeni özellikler ve geliştirmelerle güncelledi.

GoPro aksiyon kameralarının kablosuz olarak kontrol edilmesi ve çekilen görüntülerin kolayca paylaşılabilmesi için hazırlanan GoPro App, Windows Phone tarafında yayınlanan yeni sürümüyle fotoğrafların ve videoların izlenmesi, email, metin, Instagram ve Facebook temelli paylaşma desteği, kameranın hafıza kartlarını temizleme, HERO3+'yı kablosuz olarak güncelleme, bütün kamera ayarlarına hükmetme ve GoPro tarafından seçilen günün fotoğraf ile videolarını görüntüleme gibi yeniliklere kavuşmuş durumda.

Ücretsiz olarak sunulan GoPro App uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/gopro/bca90c60-10c7-4009-b8b0-13df4ebcf9da