GoPro'nın üç kameradan oluşan Hero7 serisi duyuruldu

Dünyanın önde gelen aksiyon kamera şirketi GoPro'nun uzun bir süredir beklenen yeni nesil aksiyon kameraları tüm detaylarıyla duyuruldu. Hero7 serisi üst düzey Hero7 Black, orta menzilli Hero7 Silver ve giriş seviyesi model olan Hero7 White'dan oluşuyor. Şimdi bu yeni aksiyon kameralarına yakından bakalım.

GoPro Hero7 Black özellikleri

Hero7 Black, canlı video yayını yapabilen amiral gemisi olarak öne çıkıyor. 12 megapiksellik sensörü, GoPro'nun "HyperSmooth" dijital görüntü sabitleme özelliği ile saniyede 60 kare hızında 4K video çekebilen Hero7 Black, 1080p "süper yavaş görüntü"de kaydetme özelliğine sahip. Ayrıca cihazın harici mikrofonu da desteklediğini belirtelim.

GoPro Hero7 Silver özellikleri

Her ne kadar Black kadar yetenekli olmasa da, Hero7 Silver'da çok geride kalmıyor. GoPro'nun geleneksel sabitleme özelliğine sahip cihaz 4K30, 1440p60 ve 1080p60 çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Süper yavaş çekim özelliğini desteklemeyen Hero7 Silver, orta segmentte aksiyon kamerası arayanlar için oldukça ideal diyebiliriz.

GoPro Hero7 White özellikleri

Giriş seviyesi bir cihaz olan Hero7 White, Full HD 1080p60 video yakalama özelliğine sahip. Görüntü sabitleme, sosyal medya için bir dikey çekim modu, 2 inçlik bir dokunmatik ekran ve 10 metreye kadar suya dayanıklılık sunan aksiyon kamerası giriş seviyesindeki bir cihaz için gayet tatmin edici. Aksiyon kameralarının fiyatlandırması ise Hero7 Black 399 dolar, Hero7 Silver 299 dolar, Hero7 White ise 199 dolar olarak belirlenmiş.

https://www.businesswire.com/news/home/20180919005658/en/GoPro-Announces-3-HERO7-Action-Cameras-HERO7/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-Q-tiwWZwkcswR1UZtV7eGe24xL9TZOyQUMS3J72mJlQ7fxFuNFTHSunhvli30RlBNXya2izy9YOgHlBiZQk2LOzmn6JePCpHPCiYGaEx4DL1Rq8pNwkf3AarimpDzQGuQ==