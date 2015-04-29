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GoPro, sanal gerçeklik şirketi Kolor'u satın aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro, sanal gerçeklik şirketi Kolor'u satın aldı
Aksiyon kamerası pazarının Sony gibi dünya devi rakiplerine rağmen bir numaralı ismi olmayı koruyan GoPro, Fransa merkezli sanal gerçeklik şirketi Kolor'u satın aldı.
360 derecelik küresel içerikleri kayıt altına alma ve paylaşma konusunda uzman firmalar arasında yer alan Kolor, bu satın alma sonucunda artık GoPro bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Konu hakkında açıklama yapan GoPro CEO'su ve kurucusu Nicholas Woodman, GoPro kameralar ile Kolor'un yazılım desteğini birleştirerek küresel içeriklerin çekimi ile paylaşımı noktasında herkes tarafından rahatça erişebilir bir platform elde edilebileceği belirtiliyor. Kolor CEO'su Alexandre Jenny ise bu önemli işlemi, dünyanın en iyi küresel medya yazılımı ile dünyanın en becerikli kayıt cihazının birleşimiyle kullanıcıları sadece hayal gücünün sınırlandıracağı şeklinde yorumluyor.
Kolor'un birden fazla GoPro kamera ile çekilen görüntüleri oynatan 360 Video Player isimli iOS ve Android uygulamasını buradan edinebilirsiniz. GoPro'nun en son yayınladığı 360 derecelik video ise aşağıda yer alıyor. Bu tarz videolar bildiğiniz üzere Google Cardboard ya da diğer gelişmiş sanal gerçeklik cihazlarıyla kafa hareketlerine duyarlı inanılmaz bir deneyim vaat ediyor. Yani küresel videolar normal izleme yanında sanal gerçeklik dünyası için de GoPro'ya geleceği yakalama şansı tanıyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/04/29/gopro-acquires-a-virtual-reality-company-that-focuses-on-360-degree-media-capture/ Yorum Yaz
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