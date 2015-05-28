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GoPro'dan dört pervaneli hava aracı geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro'dan dört pervaneli hava aracı geliyor
 
Aksiyon kamerası denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden GoPro, yakın zaman içerisinde kendi geliştirdiği dört pervaneli hava aracını kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Aslında uzun zamandır GoPro'nun dört pervaneli bir hava aracı (quadcopter) geliştirmek istediği biliniyordu ancak ilk defa bu konu GoPro CEO'su Nick Woodman tarafından resmi olarak dile getirildi. Üretim sürecinin yolunda gitmesi halinde 2016 yılında raflardaki yerini alacağı belirtilen araç, teknik detayları açıklanmamış olsa da özellikle DJI'ın karşısına güçlü bir rakip olarak çıkması ve GoPro aksiyon kameraları eşliğinde aksiyonu farklı bir seviyeye taşıması bekleniyor.
Nick Woodman'ın görücüye çıkarttığı bir diğer ürün ise sanal gerçeklik odağında karşımıza çıkıyor. Üzerinde altı adet GoPro Hero 4 kamerayı taşıyabilen bu aparat, elde taşınabilecek bir form faktöründe geliyor ve temel olarak 360 derecelik videolar çekilmesine imkan tanıyor.
Sadece kameraların 3000$ civarında tutuğu aparatın fiyatı hakkında bilgi verilmezken, elde edilen sonuçlar sanal gerçeklik dünyası için de kullanılabiliyor ve toplamak gerekirse kayıt altına alınan aksiyonlar her açısıyla gözler önüne serilebiliyor. "Six-Camera-Spherical-Array" olarak adlandırılan aparatın yılın ikinci yarısında satışa çıkabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://venturebeat.com/2015/05/27/gopro-announces-a-3000-spherical-camera-rig-for-capturing-vr-video/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Aksiyon kayıtları için iyi fakat çok tuzlu...
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