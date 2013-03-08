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Gogo: iOS, gökyüzündeki internetin hakimi...

6 yıl
3,7b
1
40
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Gogo: iOS, gökyüzündeki internetin hakimi...

10,000 feet irtifaya ulaşıldıktan sonra uçaklarda geniş bant internet hizmeti sunan Gogo Inflight Internet, servisini kullanan aboneleriyle ilgili son istatistikleri paylaştı. Buna göre uçuş esnasında Gogo'nun servisini kullanarak internet erişimi sağlayan her 100 aboneden 84'ü iOS'li cihaz kullanıyor.

Android ise, son iki yıldaki yükselişini gökyüzüne de yansıtmayı başarmış durumda. Buna göre, 2011'de iOS'li cihazların %96,8'lik oranını iki senede %84'e kadar düşürmeyi başarmış oran Android, kendi payını ise %3,2'den %16'ya kadar yükseltmiş.

Yayınlanan sonuçlara göre uçaklarda internet erişimi en çok tabletler üzerinden sağlanırken; tabletleri bir dönem uçak yolculuklarının vazgeçilmezleri olan dizüstü bilgisayarlar %33'le takip ediyor. Akıllı telefonlar ise %32'lik pay ile neredeyse dizüstü bilgisayarları geçmek üzere. İnternet tarayıcısı sıralamasında ise Safari, iOS'li cihazların yoğun kullanımı sayesinde, birinciliğe otururken; onu sırasıyla Internet Explorer, Chrome ve Firefox takip etmekte.

Gogo: iOS, gökyüzündeki internetin hakimi...
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bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
LegendM
bir dönemin vazgeçilmezleri olan dizüstü bilgisayarlar ???? Dizüstü bilgisayarların modası geçti gibisinden birşeymi diyorsunuz yoksa benmi yanlış anladım

bu sitede bazı editörlere göre insanlık tarihinin en büyük icadı iphone 2. ise lightning kablosu..
LegendMbir dönemin vazgeçilmezleri olan dizüstü bilgisayarlar ???? Dizüstü bilgisayarların modası geçti gibisinden birşeymi diyorsunuz yoksa...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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What a Goal 6 yıl LegendM
LegendM
bir dönemin vazgeçilmezleri olan dizüstü bilgisayarlar

????

Dizüstü bilgisayarların modası geçti gibisinden birşeymi diyorsunuz yoksa benmi yanlış anladım

tabletler ipodlar kafam kadar ekranı olan telefonlar derken dizüstü kullanmaz olduk ben bile pcyi cok nadir aciyorum.
LegendMbir dönemin vazgeçilmezleri olan dizüstü bilgisayarlar????Dizüstü bilgisayarların modası geçti gibisinden birş...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
apple ios safari yi yanında hediye adıyla zorunlu sunuyor !
MS ie yi yanında hediye adıyla zorunlu sunuyor !
android crom u yanında hediye adıyla zorunlu sunuyor !
bu açıdan bakılır ise buradaki en bilinçli kesim
yani gerçek anlamda tercih edilip sisteme yüklenen bir tek = Firefox :)
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fthkn 3 yıl
hakimiyet göreceli bir kavram. Sayı çokluğunun hakimiyet anlamına geldiğini önce bilimsel olarak açıklamaları gerek. 84 kişi elinde iphone var diye gökyüzünde hakim mi oldular? 10 tane android ile de hakim olunabilir. Yapılan işlem kalitesi veya türü bunu etkiler. 10 bin fitte facebook'a girip salak salak yorum yazan adam mı hakim oluyor gökyüzüne?
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DH Specialist 3 yıl fthkn
Bu nasıl bir horttur
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Theori 5 yıl
Uzayın hakimi ise Nexus S ve Nexus One, dolayısıyla Android. Bilmeyenler için, bu telefonlar uydulara yerleştirilip uzaya gonderildi, şuan bildiğim kadarıyla hala uzaydalar.

Ayrıca, nasıl bir haber bu?
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Nokia Specialist 5 yıl
10bin feet
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DH Misafiri 5 yıl
@LegendM onlar ne diyor bilmem ama günümün 5 saatini bilgisayar başında geçiririm eskiden bu 5 saatin tamamını dizüstü bilgisayarımın başında geçirirken şimdi dizüstünü kullanmam 1 saati geçmiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Yahu bir haber bu kadar ucuz olabilir, apple'ı nereden öveceğinizi şaşırdınız.

Tek elle bilgisayar kullanıp, okumadan yorum yapan kitle...
Seni şuraya alalım:
tr.wikipedia.org/...
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eulogy 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yahu bir haber bu kadar ucuz olabilir, apple'ı nereden öveceğinizi şaşırdınız.


Tek elle bilgisayar kullanıp, okumadan yorum yapan kitle...

Seni şuraya alalım:

tr.wikipedia.org/...


Bu kadar denk gelir :) Beni oraya almana gerek yok sevgili ergen kardeşim, sahte bir hesap aç, at özelden mesaj ve telefon numaranı ver, ben bağlı olduğum eğitim fakültesinde verdiğim istatistik, ölçme ve değerlendirme derslerine seni davet edeyim. İstersen sen burdan sor istatistikle ilgili ölçme ile ilgili ben cevaplayayım, ama öyle benim yazdıklarımı google da aratarak bulamazsın. Ben ayrıntı yazarım ki sen burada morar, bütün laflarını ye. Sonra biraz da ben sana sorarım, bakalım sen ne kadar istatistikten anlıyorsun.

Yüreğin varsa bekliyorum ergen kardeş :)

Şunu da ekleyeyim. O kaynağını verdiğin Şener Büyüköztürk (Gazi), Selahattin Gelbal (Hacettepe), Ata Tezbaşaran (Mersin) gibi üstatlardan haberin var mı sayın ergen? Hiç onlarla konuşmuşluğun var mı? Onu bırak hiç herhangi bir makalelerini okudun mu?

Hatta bir de sana güzel bir soru sorayım, biraz sağda solda araştır bakalım. Resgresyon denklemini elde ederken hangi düşünceden deterministik düşünceye geçmiş oluyoruz, bir araştır bakalım google da ne var :)


Al bir tane de sana basit soru :) Bu soruyu azıcık istatistik okumuş birisi 4 saniyede kafadan cevaplar.

Soru: Normal dağılımda ortalamadan iki standart sapma (sağdan soldan) uzaklıkta alınan kesit alan % kaça denk gelir? Cevabı o verdiğin vikipedi linkindeki resimde var. Madem anladın o verdiğin makaleyi cevapla bakalım. Sağda solda sor biri mutlaka sana açıklar o resmi. :)
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Dark Shade 6 yıl
Iphone alan insanlar uçmayı çok seviyor demekki.
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Lotus Expeditor 3 yıl Dark Shade
Dark Shade

Iphone alan insanlar uçmayı çok seviyor demekki.

Uçak modunu deniyorlar. :D
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jasonn123 6 yıl
Burdan anliyoruz ki apple kullanan adamlar zengin adamlar.
fakirler nerde ucakla ucucak.anca andorid kullansinlar.

Kisacasi ;

Kim ne derse desin apple






Bombayi yerlestirdim ama mobil surumde rengini ddgistirip sag tarafa atamiyosun
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ssbrutality 6 yıl
bozok_53_45
LegendM bir dönemin vazgeçilmezleri olan dizüstü bilgisayarlar ???? Dizüstü bilgisayarların modası geçti gibisinden birşeymi diyorsunuz yoksa benmi yanlış anladım
bu sitede bazı editörlere göre insanlık tarihinin en büyük icadı iphone 2. ise lightning kablosu..

Koptum :D :D
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dbmaster 6 yıl
bir ucakta net eksıktı oda olmayı versın . zaten sevmıyorum ucakları ama yurt dısı ıcın mecburen bınıyoruz. Lanet ettım ucaklara bu yıl ve gecen yıl, yurt dısına alıp sevdıgınız ınsanı goturuyor arkada pok gıbı kalıyorsunuz
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sierratr1 6 yıl
Los Angeles seferinde gidiş dönüş internet var dediler ama yoktu THY ile gittim. Fakat diğer yolcular olduğuna şahit olmuşlar.
Bu arada bir senelik sonuçlara göre aslında androidin yükselme hızı az gibi geldi.O kadar çok çeşitlilik ve model arasından.
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soulmate 6 yıl sierratr1
sierratr1
Los Angeles seferinde gidiş dönüş internet var dediler ama yoktu THY ile gittim. Fakat diğer yolcular olduğuna şahit olmuşlar.
Bu arada bir senelik sonuçlara göre aslında androidin yükselme hızı az gibi geldi.O kadar çok çeşitlilik ve model arasından.

Ben kullandım. Kutupların üstünden donanimhabere girmek ilginç deneyim.
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jasonn123 6 yıl sierratr1
sierratr1
Los Angeles seferinde gidiş dönüş internet var dediler ama yoktu THY ile gittim. Fakat diğer yolcular olduğuna şahit olmuşlar.
Bu arada bir senelik sonuçlara göre aslında androidin yükselme hızı az gibi geldi.O kadar çok çeşitlilik ve model arasından.

Konu ile alakasiz olucak ama gidis donus ne kadar di bilet ? Bu sene work&travel icin los angelesa gidiyorum santa monica sahilinde calisicam
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