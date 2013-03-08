Gogo: iOS, gökyüzündeki internetin hakimi...

10,000 feet irtifaya ulaşıldıktan sonra uçaklarda geniş bant internet hizmeti sunan Gogo Inflight Internet, servisini kullanan aboneleriyle ilgili son istatistikleri paylaştı. Buna göre uçuş esnasında Gogo'nun servisini kullanarak internet erişimi sağlayan her 100 aboneden 84'ü iOS'li cihaz kullanıyor.

Android ise, son iki yıldaki yükselişini gökyüzüne de yansıtmayı başarmış durumda. Buna göre, 2011'de iOS'li cihazların %96,8'lik oranını iki senede %84'e kadar düşürmeyi başarmış oran Android, kendi payını ise %3,2'den %16'ya kadar yükseltmiş.

Yayınlanan sonuçlara göre uçaklarda internet erişimi en çok tabletler üzerinden sağlanırken; tabletleri bir dönem uçak yolculuklarının vazgeçilmezleri olan dizüstü bilgisayarlar %33'le takip ediyor. Akıllı telefonlar ise %32'lik pay ile neredeyse dizüstü bilgisayarları geçmek üzere. İnternet tarayıcısı sıralamasında ise Safari, iOS'li cihazların yoğun kullanımı sayesinde, birinciliğe otururken; onu sırasıyla Internet Explorer, Chrome ve Firefox takip etmekte.