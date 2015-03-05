Goodyear, elektrik üretebilen lastik konseptini tanıttı

Haber Editörü
Otomobil dünyasının önemli lastik sağlayıcılarından Goodyear, birçok süper otomobil modelinin tanıtıldığı Geneva Uluslararası Otomobil Şovu kapsamında yeni geliştirdiği konsept lastik modelini görücüye çıkarttı.
Tasarımıyla gelecekten gelmiş gibi görünen lastik, elektrikli otomobil modellerinin menzil problemini çözmek için geliştiriliyor. Üretiminde kullanılan termoelektrik ve piezoelektrik malzemeler sayesinde sürtünme sonucu oluşan ısıdan enerji yani elektrik üretebilen konsept lastik, yine taşıdığı karartılmış dokulu bölümleriyle de ışık ile ısıyı absorbe ederek elektrik üretimine ekstra katkı sağlayabiliyor.
Goodyear tarafından elde edilen elektrik miktarı hakkında bilgi verilmeyen lastiğin, kısa süre içerisinde de gündelik kullanıma geçmesi beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl da Audi'nin ısınan otomobil süspansiyonlarından elektrik elde etme amaçlı bir teknoloji geliştirdiğini belirten uzmanlar, bu tarz çalışmaların geleceğin otomobilleri için oldukça faydalı olduğunu belirterek genel menzil artışına büyük katkılarının olacağını inanıyorlar.
http://www.techspot.com/news/59953-goodyear-heat-gathering-concept-tire-aims-charge-electric.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yıllar içinde verimliliği arttıracaklar elbet
de
bana göre lastiği mastiği bir kenara koysunlar
jant güzel jant
onu bir an önce piyasaya cıkarsınlar ;)
Buna istinaden alternatif sart .
Bir lastik ne kadar enerji uretebilir tartisilir.
En azindan acil durumlardan kurtarabilecek sekilde olsa bile guzel bir alternatif.
prius ta bu model lastikleri düşündüm de..... at şeyinde ki kelebek aklıma geldi bir an.