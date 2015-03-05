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Goodyear, elektrik üretebilen lastik konseptini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Goodyear, elektrik üretebilen lastik konseptini tanıttı
Otomobil dünyasının önemli lastik sağlayıcılarından Goodyear, birçok süper otomobil modelinin tanıtıldığı Geneva Uluslararası Otomobil Şovu kapsamında yeni geliştirdiği konsept lastik modelini görücüye çıkarttı.
Tasarımıyla gelecekten gelmiş gibi görünen lastik, elektrikli otomobil modellerinin menzil problemini çözmek için geliştiriliyor. Üretiminde kullanılan termoelektrik ve piezoelektrik malzemeler sayesinde sürtünme sonucu oluşan ısıdan enerji yani elektrik üretebilen konsept lastik, yine taşıdığı karartılmış dokulu bölümleriyle de ışık ile ısıyı absorbe ederek elektrik üretimine ekstra katkı sağlayabiliyor.
Goodyear tarafından elde edilen elektrik miktarı hakkında bilgi verilmeyen lastiğin, kısa süre içerisinde de gündelik kullanıma geçmesi beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl da Audi'nin ısınan otomobil süspansiyonlarından elektrik elde etme amaçlı bir teknoloji geliştirdiğini belirten uzmanlar, bu tarz çalışmaların geleceğin otomobilleri için oldukça faydalı olduğunu belirterek genel menzil artışına büyük katkılarının olacağını inanıyorlar.
 
Goodyear, elektrik üretebilen lastik konseptini tanıttı

http://www.techspot.com/news/59953-goodyear-heat-gathering-concept-tire-aims-charge-electric.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
vallaha performansını bilemem ama şekli şemali çok fütüristik duruyor açıkçası
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grafiker 4 yıl
Esasında araç lastiklerinde en önemli olay fren performansı ve sürüş konforudur. Onun dışındaki olaylar tamengöz boyama Şahsen ben önce güvenlik ararım. Şimdi tekerleğin yuvarlanma direnci diye bir şey var siz ne kadar yuvarlanma direnci iyi bir lastik alırsanız o kadar kötü fren performansı getirecektir bu size sürtünme ne kadar az ise duruşda o kadar geç olur. Bu yüzden artık bunu kauçuk un bileşenleri ile oynayarak yapıyorlar örnek slica hamuru gibi. Fakat buradan enerji üretme konusunda ise sürtünme artıkça ki oluşacak ısıdan bahsediliyor aracın yürümesi daha zorlaşacaktır. Acaba mükemmel yuvarlanma direncimi yoksa fazla sürtünme ile enerji tasarrufumu ???
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mirage06 4 yıl
ilk resimi bi tek ben mi fare gibi gordum :)
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Automobilista 4 yıl
Bence lastiğin işlevinden çok maliyeti rol oynar başarısında.
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onur1971 4 yıl
adamlar bi yerden başlamış
yıllar içinde verimliliği arttıracaklar elbet
de
bana göre lastiği mastiği bir kenara koysunlar
jant güzel jant
onu bir an önce piyasaya cıkarsınlar ;)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Elektrik ihtiyaci gun gectikce artmakta.

Buna istinaden alternatif sart .

Bir lastik ne kadar enerji uretebilir tartisilir.

En azindan acil durumlardan kurtarabilecek sekilde olsa bile guzel bir alternatif.
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112112acil 4 yıl
Toyota logosu var hayırdır :)
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Guest-38F9BBB0B 4 yıl 112112acil
112112acil

Toyota logosu var hayırdır :)

prius ta bu model lastikleri düşündüm de..... at şeyinde ki kelebek aklıma geldi bir an.
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