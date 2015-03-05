Goodyear, elektrik üretebilen lastik konseptini tanıttı

Otomobil dünyasının önemli lastik sağlayıcılarından Goodyear, birçok süper otomobil modelinin tanıtıldığı Geneva Uluslararası Otomobil Şovu kapsamında yeni geliştirdiği konsept lastik modelini görücüye çıkarttı.

Tasarımıyla gelecekten gelmiş gibi görünen lastik, elektrikli otomobil modellerinin menzil problemini çözmek için geliştiriliyor. Üretiminde kullanılan termoelektrik ve piezoelektrik malzemeler sayesinde sürtünme sonucu oluşan ısıdan enerji yani elektrik üretebilen konsept lastik, yine taşıdığı karartılmış dokulu bölümleriyle de ışık ile ısıyı absorbe ederek elektrik üretimine ekstra katkı sağlayabiliyor.

Goodyear tarafından elde edilen elektrik miktarı hakkında bilgi verilmeyen lastiğin, kısa süre içerisinde de gündelik kullanıma geçmesi beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl da Audi'nin ısınan otomobil süspansiyonlarından elektrik elde etme amaçlı bir teknoloji geliştirdiğini belirten uzmanlar, bu tarz çalışmaların geleceğin otomobilleri için oldukça faydalı olduğunu belirterek genel menzil artışına büyük katkılarının olacağını inanıyorlar.

http://www.techspot.com/news/59953-goodyear-heat-gathering-concept-tire-aims-charge-electric.html