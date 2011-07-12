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Google+ 10 milyon kullanıcıya ulaşmak üzere

7 yıl
2,6b
1
45
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın üzerine titrediği yeni sosyal ağı Google+ davetiye sistemi ile çalışıyor olmasına rağmen beklentilerin üzerinde bir ilgi gördü ve bu ilgi davetiye sistemini bir süre kilitledi. Bazı analiz uzmanları ise şimdiden Google+’ın kullanıcı sayısını hesap etmek için tahminler yapmaya başladı.

Google+ hizmeti bilindiği gibi kullanıcının farklı kişilerle farklı içerikler paylaşmasına olanak veren Daireler-Circles, belirlediği konularla ilgili içeriklere ulaşarak paylaşım yapmasını sağlayan Konular-Sparks ve görüntülü sohbet odaları Hangouts olmak üzere üç önemli özellik sunuyor.

Ancestry.com sitesinden Paul Allen kendine has ilginç bir metot geliştirdi ve Google+’ın kullanıcı sayısını hesap etmeye çalıştı.

ABD Nüfus İdaresi’nden belli bir sayıda soyadı örnekleyen Allen bu örneği Google+ kullanıcılarının soyadıyla karşılaştırdı. Bu karşılaştırmadan sonra Google+’a üye olan ABD vatandaşlarının tahmini oranını elde etti. Daha sonra ABD kullanıcılarının ABD dışı kullanıcılara oranını hesaplayan Allen dünya çapındaki Google+ kullanıcılarının tahmini sayısına ulaştı.

Bu hesaplamaya göre Google+ dünya çapında 9.5 milyon kullanıcıya evsahipliği yapıyor. Bunlardan 2.2 milyonu son 32-34 saatte sosyal ağa dahil oldu. Sayılar her ne kadar tahmini olsa da gerçeğe uzak değil. Çünkü Facebook kurucusu Zuckerberg’in bile takipçi sayısı 25 000’i aşmıştı. 

Eğer bu tahminlerin gerçeklik payı varsa internetin en hızlı büyüyen sosyal ağı Google+ olacak. 
Yaygın kullanıma geçildiğinde ise kısa sürede soluğunu Facebook’un ensesinde hissettirebilir.

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oguzhankucuk00 7 yıl
bende bir davetiye alabilir miyim? oguzhank94@gmail.com
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enico 7 yıl
enico17@hotmail.com a bir davetiye alabilir miyim?
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musullu 7 yıl
arkadaslar bi davetiye lütfen musulluasker@hotmail.com
1 Yanıt Yanıtla
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admylmz 7 yıl musullu
musullu

arkadaslar bi davetiye lütfen @hotmail.com



oguzhankucuk00

bende bir davetiye alabilir miyim? @gmail.com



enico

@hotmail.com a bir davetiye alabilir miyim?
davetiyeler gönderilirdi.


davetiye isteyenler bu linkdeki konuya yazarsa daha iyi olur.
zaten davetiye başlığımız var.
forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
biri davetiye yolllasın bre :.)
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Mühendis Kafası 7 yıl
bana da yollayabilir misiniz? playxr@gmail.com
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ucak965 7 yıl
Büyük olunca ilgi de büyük oluyor.
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umutarslan.com 7 yıl
ben üye oldum bide arkadaşları davet ettim kimse bi cacıktan anlamıyor.bi arkadaşım da üye oldu :D 2 kişili hesap çok boş duruyor :D 3 yıldır ilk kez webcamı kullandım :D erkek erkeğe camera açtık valla o derece boş google şuanda ama güzel olacak ilerde
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Fleetwood Mac 7 yıl
aycandurak@gmail.com bir davetiye alabilir miyim


Simdiden tesekkürler..
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DH Misafiri 7 yıl
foruma üye olamadım bir türlü,ayıp olacak ama bende davetiye alabilirmiyim... firatbudak@gmail.com
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fotifoti 7 yıl
albani de bu google+'ı sever herhalde :) ++
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sanerdk 7 yıl
Bir ben davetiye istedim, istek sayfasına döndü :D
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gallagher2001 7 yıl
biri banada yollarsa sevinirim ahmetzybk@gmail.com
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hozyazici 7 yıl
davetiye gönderirseniz sevinirim
hozyazici@gmail.com
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DH Misafiri 7 yıl
davetiye yollarsanız çok mutlu,bahtiyar olcam arkadaşlar. dincertogus@gmail.com teşekkürler
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gaybo55 7 yıl
davetiye alabilsem bende copk sevinirim canergaybo@gmail.com
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