Google+ 10 milyon kullanıcıya ulaşmak üzere

Google’ın üzerine titrediği yeni sosyal ağı Google+ davetiye sistemi ile çalışıyor olmasına rağmen beklentilerin üzerinde bir ilgi gördü ve bu ilgi davetiye sistemini bir süre kilitledi. Bazı analiz uzmanları ise şimdiden Google+’ın kullanıcı sayısını hesap etmek için tahminler yapmaya başladı.





Google+ hizmeti bilindiği gibi kullanıcının farklı kişilerle farklı içerikler paylaşmasına olanak veren Daireler-Circles, belirlediği konularla ilgili içeriklere ulaşarak paylaşım yapmasını sağlayan Konular-Sparks ve görüntülü sohbet odaları Hangouts olmak üzere üç önemli özellik sunuyor.





Ancestry.com sitesinden Paul Allen kendine has ilginç bir metot geliştirdi ve Google+’ın kullanıcı sayısını hesap etmeye çalıştı.





ABD Nüfus İdaresi’nden belli bir sayıda soyadı örnekleyen Allen bu örneği Google+ kullanıcılarının soyadıyla karşılaştırdı. Bu karşılaştırmadan sonra Google+’a üye olan ABD vatandaşlarının tahmini oranını elde etti. Daha sonra ABD kullanıcılarının ABD dışı kullanıcılara oranını hesaplayan Allen dünya çapındaki Google+ kullanıcılarının tahmini sayısına ulaştı.





Bu hesaplamaya göre Google+ dünya çapında 9.5 milyon kullanıcıya evsahipliği yapıyor. Bunlardan 2.2 milyonu son 32-34 saatte sosyal ağa dahil oldu. Sayılar her ne kadar tahmini olsa da gerçeğe uzak değil. Çünkü Facebook kurucusu Zuckerberg’in bile takipçi sayısı 25 000’i aşmıştı.





Eğer bu tahminlerin gerçeklik payı varsa internetin en hızlı büyüyen sosyal ağı Google+ olacak.

Yaygın kullanıma geçildiğinde ise kısa sürede soluğunu Facebook’un ensesinde hissettirebilir.