Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google 2011 son çeyrekte 2.71 milyar dolar kar elde etti

7 yıl
4,1b
1
18
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2011 yılının bitiminin ardından teknoloji devleri firmaların merakla beklenen 3 aylık mali raporları da yavaş yavaş yayınlanmaya başlıyor. Google, kendisine ait son çeyrek mali raporunu yayınladı.

Google'ın açıkladığı rakamlar Wall Street uzmanlarının tahminlerinin aşağısında kaldı ve analistleri pek memnun etmedi. 

Rapora göre Google son çeyrekte 8.13 milyar dolar net gelir elde ederken, karı da 2.71 milyar dolar oldu. Bu rakam geçen yıl 2.54 milyar dolardı. Googe'ın hisse başına kazancı 9.5$ oldu. Analistlerin tahmini ise 10.49$ hisse başı kazanç ve 8.40 milyar dolar net gelir şeklindeydi.

Firmanın brüt geliri ise yüzde 25 artışla 10.58 milyar dolar oldu. Google tarihinde ilk kez bir çeyrekte 10 milyar dolar brüt gelir sınırını da aşmış oldu. Ancak Google hissedarlarını tatmin edemedi ve bu raporun hemen ardından hisseler yüzde 9 değer kaybetti.

Google reklam gelirlerinde de bir miktar gerileme yaşadı. Hem önceki çeyrek hem de geçen yıl aynı döneme göre arama reklamlarına tıklama oranı yüzde 8 düşüş gösterdi. Google gelirinin yüzde 69'unu hizmetleri üzerinden elde ederken, yüzde 27'sini de ortak sitelerinden elde etti. Toplam gelirin yüzde 53'ü ABD dışından gelirken, yüzde 47'si ülke içinden elde edildi. ABD dışı gelirin en yüksek olduğu ülke 1 milyar dolar ile İngiltere oldu.

Google'ın dünya çapındaki çalışan sayısı ise 32 467'ye yükseldi.

Google'ın Android işletim sistemi ise hız kesmeden yoluna devam ediyor. Günde 700 000 Android cihazı aktive edilirken, toplam Android'li cihaz sayısı son çeyrekteki 50 milyonluk artışla 250 milyona ulaştı. Android Market üzerinde bugüne kadar toplamda 11 milyar indirme sayısı geçildi. Google'ın sosyal ağı Google+ ise 90 milyon gibi oldukça yüksek bir kullanıcı sayısıyla 2011 yılını geride bıraktı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eulogy 7 yıl en beğenilen
Hiç sıkıntıya gelmeye gerek yok, google'ın yerinde olsam satarım firmayı alırım 105 bin tane ev, veririm kiraya... Her türk erkeğinin hayali...
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 yıl
eulogy
Hiç sıkıntıya gelmeye gerek yok, googleın yerinde olsam satarım firmayı alırım 105 bin tane ev, veririm kiraya... Her türk erkeğinin hayali...

Bence yanlış hayal. Diyelim ki 360.000 Liran var. Hayalinde de olduğu gibi 3 tane ev almak var. Sonra onları tanesi 667 TL den kiraya verip ayda 2000 lira gelirle mis gibi yaşamak istiyorsun. Oysa sağlam bir deprem olsa ve o evlerin hepsi yıkılsa yanmışsın.
Onun yerine Kuşadası'na gel. 60.000 Liraya taksi plakası al. Yıllık 6000 Liraya kiraya verebiliyorsun rahatça. Ayda 500 Lira gelir eder. 500 Lira neye yarar diyeceksin. Kuşadası'nda ev kiraları 300 Lira'dan başlıyor. 400 liraya havuzlu daire ve 450 liraya triplex villa kiralayabiliyorsun. Yani İstanbul'da daire alamayacağın fiyata 60.000 e burada sarayda oturursun. Sonra kalır 300.000 liran.
Onunla da tanesi 48.000 liradan 6 tane daire alırsın. Üzerine de 12.000 lira taşınma vs. için kalır. Onların tanesini de 300 Liradan kiraya verirsin. Eline 1800 lira para geçer. Haa diyeceksin ki mesela Istanbul'da da 2000 geçiyordu. Ben de diyorum ki ama orada oturduğun eve de kira vereceksin. Hadi 600 liraya ev bulup otursan orta sınıf bir evde anca oturursun. Ama burada ilk aldığın taksi plakasıyla villada oturup üzerine 1800 lira alıyorsun ve burada 1800 lira öyle bir para ki İstanbul'da 2500-3000 liraya eşit.
Trafik YOK! , adım başı para vermek YOK! , pazarlar çok ucuz.
İstanbul'da ve başka pek çok yerde karlar yağmurlar götürüyor. Burada 1-2 haftadır yağmur bile yağmıyor. Şimdi bugün çiselemeye başladı.
Deprem olursa da 6 evin yıkılma olasılığı tabi orasını Allah bilir de matematiksel olarak 3 evin olasılığından yarı yarıya az. Hadi hepsi yıkılsa taksi plakan duruyor. Üstelik araba patlasa bile o yine duruyor.
İstersen kalan 300.000 lira ile 6 ev almak yerine 5 tane taksi plakası da alabilirsin o da 2500 lira gelir getiriyor. Tabi 5 tane birden o fiyata satan bulman biraz daha zor diye ev örneğini verdim...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

eulogy
Hiç sıkıntıya gelmeye gerek yok, googleın yerinde olsam satarım firmayı alırım 105 bin tane ev, veririm kiraya... Her türk erkeğinin hayali...

Bence yanlış hayal. Diyelim ki 360.000 Liran var. Hayalinde de olduğu gibi 3 tane ev almak var. Sonra onları tanesi 667 TL den kiraya verip ayda 2000 lira gelirle mis gibi yaşamak istiyorsun. Oysa sağlam bir deprem olsa ve o evlerin hepsi yıkılsa yanmışsın.
Onun yerine Kuşadası'na gel. 60.000 Liraya taksi plakası al. Yıllık 6000 Liraya kiraya verebiliyorsun rahatça. Ayda 500 Lira gelir eder. 500 Lira neye yarar diyeceksin. Kuşadası'nda ev kiraları 300 Lira'dan başlıyor. 400 liraya havuzlu daire ve 450 liraya triplex villa kiralayabiliyorsun. Yani İstanbul'da daire alamayacağın fiyata 60.000 e burada sarayda oturursun. Sonra kalır 300.000 liran.
Onunla da tanesi 48.000 liradan 6 tane daire alırsın. Üzerine de 12.000 lira taşınma vs. için kalır. Onların tanesini de 300 Liradan kiraya verirsin. Eline 1800 lira para geçer. Haa diyeceksin ki mesela Istanbul'da da 2000 geçiyordu. Ben de diyorum ki ama orada oturduğun eve de kira vereceksin. Hadi 600 liraya ev bulup otursan orta sınıf bir evde anca oturursun. Ama burada ilk aldığın taksi plakasıyla villada oturup üzerine 1800 lira alıyorsun ve burada 1800 lira öyle bir para ki İstanbul'da 2500-3000 liraya eşit.
Trafik YOK! , adım başı para vermek YOK! , pazarlar çok ucuz.
İstanbul'da ve başka pek çok yerde karlar yağmurlar götürüyor. Burada 1-2 haftadır yağmur bile yağmıyor. Şimdi bugün çiselemeye başladı.

Deprem olursa da 6 evin yıkılma olasılığı tabi orasını Allah bilir de matematiksel olarak 3 evin olasılığından yarı yarıya az. Hadi hepsi yıkılsa taksi plakan duruyor. Üstelik araba patlasa bile o yine duruyor.
İstersen kalan 300.000 lira ile 6 ev almak yerine 5 tane taksi plakası da alabilirsin o da 2500 lira gelir getiriyor. Tabi 5 tane birden o fiyata satan bulman biraz daha zor diye ev örneğini verdim...


Hocam hayale çok takılma :) espri amaçlıydı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uLtRaTRim 7 yıl
Asıl vahim olan, bu adamlar bu parayı bizim bilgilerimizi, arama kayıtlarımızı, emaillerimizi, telefonlarımızı, kısacası herşeyimizi satarak elde ediyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper911 7 yıl uLtRaTRim
uLtRaTRim

Asıl vahim olan, bu adamlar bu parayı bizim bilgilerimizi, arama kayıtlarımızı, emaillerimizi, telefonlarımızı, kısacası herşeyimizi satarak elde ediyorlar.

o kadar değil be hocam... Asıl para tıklama başına aldıkları ücretlerdir. . Neredeyse herkes anasayfa olarak google kullanıyor. . Tıklama başına iyi paralar alıyorlar...
Ayrıca bana sunduğu hizmet önemli. Ülke yönetmiyorum ki benim bilgilerimi kim ne yapsın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper911 7 yıl
yok artık validesinin genital organı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Düşündüklerinin altındaymış peh neyinize yetmiyor herşey google
'ın etrafında dönüyor zaten.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PaFuSS 7 yıl
eulogy
Hiç sıkıntıya gelmeye gerek yok, googleın yerinde olsam satarım firmayı alırım 105 bin tane ev, veririm kiraya... Her türk erkeğinin hayali...

katılmamak elde değil :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
tamamda androidin uygulamaları beleş rootsuz bile uygulamaları appstoreye göre daha kolay yuklenio daha beleş bulması felan.
örnek. ip4de appstoreden ibeer yuklediniz 5 kere hakınız var yoksa paralıyı al diyor.
ama androidde öylemi yoooh. bu yuzden tercih nedeni oldu .googlea dua etsin bu telefon ureticileri.google guzel yolda ilerliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oyuncu11790 7 yıl
Allah bereket versin başka ne denir ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
google ; internet kullanmayan insanlara ne yararı var açısından düşünülür ise !
google hizmet verdiği ülkelere
Vergisini Paşa paşa zamanında ödüyorsa iyi ! :)
ama ödemiyor vergi kaçırıyorsa kötü ! :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl en beğenilen
Hiç sıkıntıya gelmeye gerek yok, google'ın yerinde olsam satarım firmayı alırım 105 bin tane ev, veririm kiraya... Her türk erkeğinin hayali...
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balomer 7 yıl eulogy
eulogy

Hiç sıkıntıya gelmeye gerek yok, google'ın yerinde olsam satarım firmayı alırım 105 bin tane ev, veririm kiraya... Her türk erkeğinin hayali...

kirada belli bi yere kadar adam ev alınca napıcaksın adam istediği gibi piyasaya sahip olabilirken niye küçük düşünsün bu yüzden google Türk lerin değil
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speederly 6 yıl eulogy
eulogy

Hiç sıkıntıya gelmeye gerek yok, google'ın yerinde olsam satarım firmayı alırım 105 bin tane ev, veririm kiraya... Her türk erkeğinin hayali...

:D:D bence ev yerine taksi pilaka alsın hepsiyled daha iyi deprem riski yok :D 105 bin ev alsan günde 2 3 tanesi çöker giden en aşa :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
rakamlar inanilmaz bide sikayet edip hisseleri satiyolar ne enteresan .. gerci son zamanlarda dunya bankasinin aciklamalarida tum piyasalarda satisi getirmistir bununda etkisi var gibi geliyor bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4090 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, google ve google+
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Battlefield 3 Ekran Kartı Rehberi 7 yıl CES 2012: Nvidia Tegra 3 işlemcili tabletler, otomobiller ve daha fazlası 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -16- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim