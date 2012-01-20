Google 2011 son çeyrekte 2.71 milyar dolar kar elde etti

2011 yılının bitiminin ardından teknoloji devleri firmaların merakla beklenen 3 aylık mali raporları da yavaş yavaş yayınlanmaya başlıyor. Google, kendisine ait son çeyrek mali raporunu yayınladı.





Google'ın açıkladığı rakamlar Wall Street uzmanlarının tahminlerinin aşağısında kaldı ve analistleri pek memnun etmedi.





Rapora göre Google son çeyrekte 8.13 milyar dolar net gelir elde ederken, karı da 2.71 milyar dolar oldu. Bu rakam geçen yıl 2.54 milyar dolardı. Googe'ın hisse başına kazancı 9.5$ oldu. Analistlerin tahmini ise 10.49$ hisse başı kazanç ve 8.40 milyar dolar net gelir şeklindeydi.





Firmanın brüt geliri ise yüzde 25 artışla 10.58 milyar dolar oldu. Google tarihinde ilk kez bir çeyrekte 10 milyar dolar brüt gelir sınırını da aşmış oldu. Ancak Google hissedarlarını tatmin edemedi ve bu raporun hemen ardından hisseler yüzde 9 değer kaybetti.





Google reklam gelirlerinde de bir miktar gerileme yaşadı. Hem önceki çeyrek hem de geçen yıl aynı döneme göre arama reklamlarına tıklama oranı yüzde 8 düşüş gösterdi. Google gelirinin yüzde 69'unu hizmetleri üzerinden elde ederken, yüzde 27'sini de ortak sitelerinden elde etti. Toplam gelirin yüzde 53'ü ABD dışından gelirken, yüzde 47'si ülke içinden elde edildi. ABD dışı gelirin en yüksek olduğu ülke 1 milyar dolar ile İngiltere oldu.





Google'ın dünya çapındaki çalışan sayısı ise 32 467'ye yükseldi.





Google'ın Android işletim sistemi ise hız kesmeden yoluna devam ediyor. Günde 700 000 Android cihazı aktive edilirken, toplam Android'li cihaz sayısı son çeyrekteki 50 milyonluk artışla 250 milyona ulaştı. Android Market üzerinde bugüne kadar toplamda 11 milyar indirme sayısı geçildi. Google'ın sosyal ağı Google+ ise 90 milyon gibi oldukça yüksek bir kullanıcı sayısıyla 2011 yılını geride bıraktı.