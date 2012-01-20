Google 2011 son çeyrekte 2.71 milyar dolar kar elde etti

Haber Editörü
2011 yılının bitiminin ardından teknoloji devleri firmaların merakla beklenen 3 aylık mali raporları da yavaş yavaş yayınlanmaya başlıyor. Google, kendisine ait son çeyrek mali raporunu yayınladı.
Google'ın açıkladığı rakamlar Wall Street uzmanlarının tahminlerinin aşağısında kaldı ve analistleri pek memnun etmedi.
Rapora göre Google son çeyrekte 8.13 milyar dolar net gelir elde ederken, karı da 2.71 milyar dolar oldu. Bu rakam geçen yıl 2.54 milyar dolardı. Googe'ın hisse başına kazancı 9.5$ oldu. Analistlerin tahmini ise 10.49$ hisse başı kazanç ve 8.40 milyar dolar net gelir şeklindeydi.
Firmanın brüt geliri ise yüzde 25 artışla 10.58 milyar dolar oldu. Google tarihinde ilk kez bir çeyrekte 10 milyar dolar brüt gelir sınırını da aşmış oldu. Ancak Google hissedarlarını tatmin edemedi ve bu raporun hemen ardından hisseler yüzde 9 değer kaybetti.
Google reklam gelirlerinde de bir miktar gerileme yaşadı. Hem önceki çeyrek hem de geçen yıl aynı döneme göre arama reklamlarına tıklama oranı yüzde 8 düşüş gösterdi. Google gelirinin yüzde 69'unu hizmetleri üzerinden elde ederken, yüzde 27'sini de ortak sitelerinden elde etti. Toplam gelirin yüzde 53'ü ABD dışından gelirken, yüzde 47'si ülke içinden elde edildi. ABD dışı gelirin en yüksek olduğu ülke 1 milyar dolar ile İngiltere oldu.
Google'ın dünya çapındaki çalışan sayısı ise 32 467'ye yükseldi.
Google'ın Android işletim sistemi ise hız kesmeden yoluna devam ediyor. Günde 700 000 Android cihazı aktive edilirken, toplam Android'li cihaz sayısı son çeyrekteki 50 milyonluk artışla 250 milyona ulaştı. Android Market üzerinde bugüne kadar toplamda 11 milyar indirme sayısı geçildi. Google'ın sosyal ağı Google+ ise 90 milyon gibi oldukça yüksek bir kullanıcı sayısıyla 2011 yılını geride bıraktı.
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Bence yanlış hayal. Diyelim ki 360.000 Liran var. Hayalinde de olduğu gibi 3 tane ev almak var. Sonra onları tanesi 667 TL den kiraya verip ayda 2000 lira gelirle mis gibi yaşamak istiyorsun. Oysa sağlam bir deprem olsa ve o evlerin hepsi yıkılsa yanmışsın.
Onun yerine Kuşadası'na gel. 60.000 Liraya taksi plakası al. Yıllık 6000 Liraya kiraya verebiliyorsun rahatça. Ayda 500 Lira gelir eder. 500 Lira neye yarar diyeceksin. Kuşadası'nda ev kiraları 300 Lira'dan başlıyor. 400 liraya havuzlu daire ve 450 liraya triplex villa kiralayabiliyorsun. Yani İstanbul'da daire alamayacağın fiyata 60.000 e burada sarayda oturursun. Sonra kalır 300.000 liran.
Onunla da tanesi 48.000 liradan 6 tane daire alırsın. Üzerine de 12.000 lira taşınma vs. için kalır. Onların tanesini de 300 Liradan kiraya verirsin. Eline 1800 lira para geçer. Haa diyeceksin ki mesela Istanbul'da da 2000 geçiyordu. Ben de diyorum ki ama orada oturduğun eve de kira vereceksin. Hadi 600 liraya ev bulup otursan orta sınıf bir evde anca oturursun. Ama burada ilk aldığın taksi plakasıyla villada oturup üzerine 1800 lira alıyorsun ve burada 1800 lira öyle bir para ki İstanbul'da 2500-3000 liraya eşit.
Trafik YOK! , adım başı para vermek YOK! , pazarlar çok ucuz.
İstanbul'da ve başka pek çok yerde karlar yağmurlar götürüyor. Burada 1-2 haftadır yağmur bile yağmıyor. Şimdi bugün çiselemeye başladı.
Deprem olursa da 6 evin yıkılma olasılığı tabi orasını Allah bilir de matematiksel olarak 3 evin olasılığından yarı yarıya az. Hadi hepsi yıkılsa taksi plakan duruyor. Üstelik araba patlasa bile o yine duruyor.
İstersen kalan 300.000 lira ile 6 ev almak yerine 5 tane taksi plakası da alabilirsin o da 2500 lira gelir getiriyor. Tabi 5 tane birden o fiyata satan bulman biraz daha zor diye ev örneğini verdim...
Hocam hayale çok takılma :) espri amaçlıydı :)
o kadar değil be hocam... Asıl para tıklama başına aldıkları ücretlerdir. . Neredeyse herkes anasayfa olarak google kullanıyor. . Tıklama başına iyi paralar alıyorlar...
Ayrıca bana sunduğu hizmet önemli. Ülke yönetmiyorum ki benim bilgilerimi kim ne yapsın...
'ın etrafında dönüyor zaten.:)
katılmamak elde değil :D
örnek. ip4de appstoreden ibeer yuklediniz 5 kere hakınız var yoksa paralıyı al diyor.
ama androidde öylemi yoooh. bu yuzden tercih nedeni oldu .googlea dua etsin bu telefon ureticileri.google guzel yolda ilerliyor
google hizmet verdiği ülkelere
Vergisini Paşa paşa zamanında ödüyorsa iyi ! :)
ama ödemiyor vergi kaçırıyorsa kötü ! :(
kirada belli bi yere kadar adam ev alınca napıcaksın adam istediği gibi piyasaya sahip olabilirken niye küçük düşünsün bu yüzden google Türk lerin değil
:D:D bence ev yerine taksi pilaka alsın hepsiyled daha iyi deprem riski yok :D 105 bin ev alsan günde 2 3 tanesi çöker giden en aşa :D:D
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