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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google 2012 üçüncü çeyreğinde 14.1 milyar dolar gelir, 2.18 milyar dolar kar elde etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2012 yılı üçüncü çeyreğini kapsayan mali sonuçları yatırımcı kofenransından kısa süre önce yayıncı kuruluş RR Donnelley tarafından izinsiz yayınlanan Google, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplam 14.1 milyar dolar gelir, 2.18 milyar dolar kar elde ettiğini açıkladı. Birkaç aydır sesiyle alakalı problemler sebebiyle etkinliklere katılamayan şirketin CEO'su Larry Page, Zeigeist 2012'nin ardından son mali sonuç duyurusunda da bulunarak analistlerin dikkatini Chrome, Google+ ve reklamcılık konularına çekti, her gün 1.3 milyon Android cihazın aktive edildiği, 400 milyon Google kullanıcısının Google+'a yükseldiği açıklamasını yineledi.
Konferans öncesi yaşanan mali rapor krizi sonrası hisselerinde  %9 düşüş medyana gelen Google, yıl bazında %45 gelir artışı yaşıyor ve ilk defa bir çeyreği 14 milyar doların üstünde bir gelirle kapatıyor olmasına rağmen Wall Street tahminlerinin altındaki rakamlar 760$'ı aşarak firmanın rekorunu kıran hisselerin ufak çaplı bir dibe vuruş yaşamasına sebep oldu. 2011 üçüncü çeyreğine oranla karı %20 azalan arama motoru devinin beklenen ekonomik büyümeyi gösterememesindeki en önemli neden, yeniden inşa edilmekte olan Motorola. Google ve Motorola hikayesinin yeni başladığını ifade eden firmanın CFO'su Patrick Pichette, durumu büyük işten çıkarma kararlarına bağlıyor.
Haziran döneminde toplamda 54,604 çalışanı olan Google, üç aylık periyotta ana faaliyetleri için 1,807 çalışan işe almış, Motorola bölümünden 2,865 kişiyi işten çıkarmış ve bunun sonucunda çalışan sayısını 53,546'ya çekmişti. İşsiz kalan elemanları için önemli bir ekonomik yardım ve iş bulma desteği sağlayan Google'a böyle bir karar milyon dolarlara mal oldu. Ayrıca son aylarda az sayıda yeni mobil çözümün piyasaya sürülmesi de mobil departmandaki zararın 500 milyon doları aşmasında etkili oldu. Bugün Amerika çıkışını yapan DROID RAZR HD ve RAZR HD MAXX ile birlikte yılın son çeyreğinin Motorola açısından daha olumlu geçmesi bekleniyor.
Halihazırda 45.7 milyar dolar nakite sahip olan Google, sahip olduğu sitelerdeki gelirini %67 oranında arttırmayı başardı. Önceki yıl 2.5 milyar dolar olan yıllık mobil gelirinin bu yıl 8 milyar dolar olarak tahmin edildiğini aktaran Pichette, bu rakama diğer miktarların aksine mobil reklamların dışında Google Play Store satış gelirlerinin de eklendiğini hatırlattı. Tıklama başınan elde edilen gelir düşüş yaşasa da mobil sektörde Android ve çok sayıda dijital içeriği yapısında barındıran Google Play mağazasıyla elde edilen gelirler yazılım şirketinin yüzünü güldürüyor. 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312512426975/d426664dex991.htm Yorum Yaz
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DarkSidesOfMe 6 yıl
seckinim
shizhi ; Bot beyler. Hemde Çin Malı

valla olacak iş değil
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seckinim 6 yıl
shizhi ; Bot beyler. Hemde Çin Malı
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shizhi 6 yıl
vay, bu kadar mükemmel ve ilginç, ben kaçırmayın, çok komik, gördük havalı: cutt.us/...
2 Yanıt Yanıtla
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MR.Fernandes 6 yıl shizhi
shizhi

vay, bu kadar mükemmel ve ilginç, ben kaçırmayın, çok komik, gördük havalı: cutt.us/...


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LİVERPOOLYWNA 6 yıl shizhi
shizhi
vay, bu kadar mükemmel ve ilginç, ben kaçırmayın, çok komik, gördük havalı: cutt.us/...

Turkcene ziplasinlar
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