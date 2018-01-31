Google, 2017'de Play Store'dan 700.000 kötü amaçlı uygulama kaldırdı

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Google, parçalanma sorunu yaşaması nedeniyle kötü amaçlı yazılımların bir numaralı hedefi haline gelen Android platformunu, kullanıcılar için daha güvenli bir hale getirmek adına büyük çaba sarfediyor. Arama devi bu yöndeki çalışmalarının bir parçası olarak 2017'de Google Play Store'dan 700.000 kötü amaçlı uygulamayı kaldırdığını açıkladı.Ayrıca Bkz. "Apple, iOS 12'ye ekleyeceği yeni özellikleri 2019'a erteledi"
Şirketin resmi geliştiriciler blogunda yayınlanan bir yazıya göre, 2017 yılı içerisinde Google Play politikalarını ihlal ettiği tespit edilen 700.000'den fazla uygulama mağazadan çıkarıldı. Yani 2016'dan %70 daha fazla. Bu, özellikle de 2012'de Google Play Store'daki toplam uygulama sayısının 700.000'in biraz üzerinde olduğunu düşündüğümüzde oldukça ciddi bir rakam.
100.000 geliştiricinin hesabı kapatıldı
Google, yalnızca kötü uygulamaları kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda onlara karşı daha önceden önlem almayı ve harekete geçmeyi de başardı. Şirket, kötü amaçlı içeriğe sahip uygulamaların %99'unun hiç kimse yüklemeden tanımlandığını ve reddedildiğini söylüyor. Ancak 3.5 milyondan fazla uygulama barındıran bir mağaza için %1'lik oranın bile oldukça büyük.
Arama devi, kötü amaçlı geliştiricileri tespit edebilen yeni teknikler geliştirmiş durumda. Bunun sonucunda da geçen yıl 100.000 geliştiricinin hesabının silindi. Play Store'daki en yaygın ihlallerden biri popüler uygulamaların sahte versiyonlarının yayınlanması. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl sahte WhatsApp uygulaması bir milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti. Google bu tür uygulamalara karşı da pusuda ve geçen yıl mağazadan 250.000 binin üzerinde sahte uygulama kaldırıldı.
https://android-developers.googleblog.com/2018/01/how-we-fought-bad-apps-and-malicious.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android de apk'yı kulağından tutup telefona atabilirsiniz, geliştirici iseniz telefonda Geliştirici Seçenekleri + USB Hata ayıklama'yı aktif ederek telefonu simülatör olarak kullanabilirsiniz, bakalım apple tarafında işler nasıl yürüyor... Google Play'in niçin çöplüğe döndüğünün cevabı niteliğinde okuyalım
Öncelikle MAC OSX üzerinde, o PC'ye ait bir geliştirici sertifikası üretmeniz gerekiyor. Bunun için;
1- Mac bilgisayarınızdan Finder > Uygulamalar > İzlenceler > Anahtar Zinciri Erişimi (Finder > Applications > Utilities > Keychain Access) uygulamasını açın.
2- Keychain Access menüsünden Anahtar Zinciri Erişimi > Sertifika Yardımcısı > Sertifika Otoritesinden Sertifika İste, (Certificate Assistant > Request a Certificate From a Certificate Authority) menü elemanını seçin.
3- Apple sertifika oluşturma yardımcısı açılacaktır. İlk ekranda Sürdür (Continue) butonuna basarak, sonraki işleme geçin.
4- "Sertifika Bilgileri" (Certificate Information) ekranında e-mail adreslerinizi yazarak, "İstek" (Request is) kısmında "Diske Kaydet" (Save to disk) seçelim. Bu ekranda Sürdür (Continue) butonuna tıklayın.
5- Açılan ekranda sertifika kaydedilecek konumu seçtikten sonra "Kaydet" (Save) butonuna basarak, (.certSigningRequest uzantılı dosya oluşacaktır) işlemi tamamlayın.
Sonraki işlem: Geliştirici Sertifikasının Oluşturulması
1- Apple Developer Hesabınız ile oturum açın.
2- Certificates, Identifiers & Profiles linkini tıklayın
3- Certificates / Development bölümünden, sağ üst köşede yer alan artı (+) butonuna tıklayıp, yeni bir geliştirici sertifikası oluşturun.
Select Type kısmından, iOS App Development seçin.
Request kısmını Continue ile geçin.
Generate kısmında, Mac OSX üzeinden oluşturduğunuz .certSigningRequest uzantılı sertifikayı seçin (yukarıda nasıl oluşturacağınızı anlattım) ve Continue ile devam edin.
Download kısmında, Download butonu ile oluşturduğunuz geliştirici sertifikasını indirin.
4- Oluşturduğunuz Geliştirici sertifikasnı (.cer uzantılı) MAC OS X bilgisayarınızın masa üstüne kopyalayın ve çalıştırın (çift tıklayın).
5- "Anahtar Zinciri Erişimi" uygulamasında, "Kategori"(Category) / "Sertifikalarım" (My Certificates) kısmında yüklenen sertifikalarınızı görebilirsiniz.
Sonraki İşlem: Cihaz Kaydı
1- Certificates, Identifiers & Profiles ekranında, Devices / All linkini tıklayın.
2- Sağ üst köşede yer alan artı (+) butonuna tıklayıp, yeni cihaz ekleyin.
Name: Cihaz adı (Cihazı anımsatıcı herhangi bir isim olabilir)
UDID: Cihaz kimlik numarasıdır. (Apple cihazınızı MAC OS X PC'ye USB ile bağladıktan sonra, XCode / Devices kısmında bu ID'yi görebilirsiniz)
Sonraki İşlem: Uygulama Kaydı
1- Certificates, Identifiers & Profiles ekranında, Identifiers / App IDs linkini tıklayın.
2- Sağ üst köşede yer alan artı (+) butonuna tıklayıp, yeni uygulama ekleyin.
App ID Description: Uygulamanız anımsatıcı herhangi bir isim olabilir.
Bundle ID: Uygulamanızın benzersiz kimlik adı. (ör.: uygulama adı DelphiCan ise com.ergogan.DelphiCan olmalıdır)
Son olarak Register ve Done butonları ile işlemleri tamamlayın.
Sonraki İşlem: Provizyon Oluşturma
1- Certificates, Identifiers & Profiles ekranında, Provisioning Profiles / Development linkini tıklayın.
2- Sağ üst köşede yer alan artı (+) butonuna tıklayıp, yeni bir provizyon ekleyin.
Select Type kısmından, Development: iOS App Development seçin ve Continue butonu ile devam edin.
Sonraki adımda Configure kısmında, Daha önce oluşturduğumuz Uygulama adını seçin ve Continue ile devam edin.
Select certificates kısmında daha önce oluşturduğumuz iOS Development sertifikasını seçin ve Continue butonu ile devam edin.
Select devices kısmında daha önce oluşturduğumuz cihazı/cihazları seçin ve Continue butonu ile devam edin.
Generate kısmında Profile Name: Provizyonu anımsatıcı herhangi bir isim yazın ve Continue butonu ile devam edin.
Download kısmında, Download butonu ile oluşturduğunuz provizyon dosyasını (.mobileprovision uzantılı) indirin.
Oluşturduğunuz provizyon dosyasını (.mobileprovision) MAC OS X bilgisayarınızın masa üstüne kopyalayın ve çalıştırın (çift tıklayın).
Sonraki İşlem: Mac OS X üzerinde PAServer'ın çalıştırılması
Sonraki İşlem: Delpi IDE'si ile Bağlantı Profilinin oluşturulması
Sonraki İşlem: Delpi IDE'si ile iOS 64 bit SDK'nın geliştirici bilgisayarına kurulması
Sonraki İşlem: Apple mobil Cihazın MAC PC'ye USB ile Bağlanması
Sonraki İşlem: Delpi IDE'si ile Hedef Platformun Seçilmesi
Project Manager / Target Platforms kısmından iOS Device - 64 bit altında, MAC PC'ye USB ile Bağladığınız Mobil Cihazı seçin.
Sonraki İşlem: Delpi IDE'si ile cihaz ve provizyon kontrolü
1- Delphi, Project / Options menüsünden Provisioning sekmesini açın.
2- Target alanından All configurations > iOS Device - 64 bit platform altında
3- Build Type alanında iOS Device - 64 bit - Development seçili olmalıdır.
4- Provision Profile kısmında Auto seçili olmalı veya oluşturmuş olduğunuz provizyonu doğrudan da seçebilirsiniz.
5- Developer Certificate kısmında oluşturduğunuz Geliştirici sertifika adı görünüyor olmalıdır.
Önemli Not: 3-4 ve 5. adımların herhangi birinde ünlem (hata bilgisi: ünlemin hemen yanında yazar) varsa, o hata ile ilgili kısmı tekrar gözden geçirin.
Umarım Cevabımın en üst kısmında yer alan Smile ( Smile ) ikonunu neden koyduğumu anlamışsınızdır.
Daha Detaylı açıklama ve örnek uygulamalar için Kitabın çıkmasını bekleyeceğiz.
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