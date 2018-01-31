Google, 2017'de Play Store'dan 700.000 kötü amaçlı uygulama kaldırdı

Google, parçalanma sorunu yaşaması nedeniyle kötü amaçlı yazılımların bir numaralı hedefi haline gelen Android platformunu, kullanıcılar için daha güvenli bir hale getirmek adına büyük çaba sarfediyor. Arama devi bu yöndeki çalışmalarının bir parçası olarak 2017'de Google Play Store'dan 700.000 kötü amaçlı uygulamayı kaldırdığını açıkladı.

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Şirketin resmi geliştiriciler blogunda yayınlanan bir yazıya göre, 2017 yılı içerisinde Google Play politikalarını ihlal ettiği tespit edilen 700.000'den fazla uygulama mağazadan çıkarıldı. Yani 2016'dan %70 daha fazla. Bu, özellikle de 2012'de Google Play Store'daki toplam uygulama sayısının 700.000'in biraz üzerinde olduğunu düşündüğümüzde oldukça ciddi bir rakam.

100.000 geliştiricinin hesabı kapatıldı

Google, yalnızca kötü uygulamaları kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda onlara karşı daha önceden önlem almayı ve harekete geçmeyi de başardı. Şirket, kötü amaçlı içeriğe sahip uygulamaların %99'unun hiç kimse yüklemeden tanımlandığını ve reddedildiğini söylüyor. Ancak 3.5 milyondan fazla uygulama barındıran bir mağaza için %1'lik oranın bile oldukça büyük.

Arama devi, kötü amaçlı geliştiricileri tespit edebilen yeni teknikler geliştirmiş durumda. Bunun sonucunda da geçen yıl 100.000 geliştiricinin hesabının silindi. Play Store'daki en yaygın ihlallerden biri popüler uygulamaların sahte versiyonlarının yayınlanması. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl sahte WhatsApp uygulaması bir milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti. Google bu tür uygulamalara karşı da pusuda ve geçen yıl mağazadan 250.000 binin üzerinde sahte uygulama kaldırıldı.

https://android-developers.googleblog.com/2018/01/how-we-fought-bad-apps-and-malicious.html