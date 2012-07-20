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Google, 2Ç2012 sonuçlarını açıkladı; gelirlerde %21 artış, Motorola'da 233 milyon $ zarar

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Google, 30 Haziran tarihinde sona eren 2012 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Google’ın gelirleri yıllık bazda %21 artış gösterirken; 22 Mayıs 2012 itibariyle tamamen Google bünyesine katılan Motorola Mobility’nin operasyonunda ise 233 milyon dolar faaliyet zararı gerçekleşti.

Google’ın geride bıraktığı 2.çeyrekle ilgili önemli notları şöyle;

  • Konsolide gelir, yıllık bazda %35 artış ile 12,21 milyar dolara yükseldi.
  • GKGMİ’ye göre operasyon karı, gelirlerin %26’sını oluştururak 3,20 milyar dolara yükseldi. Geçen senenin aynı döneminde bu değer 2,88 milyar dolardı.
  • Geçen senenin aynı döneminde 2,51 milyar dolar olan GKGMİ’ye göre net kar, 2,79 milyar dolara yükseldi.
  • GKGMİ’ne göre hisse başına kazanç 8,42 dolar oldu.

Gelir dağılımlarına biraz daha yakından bakacak olursak;

  • Google’ın kendi sitelerinden sağladığı gelirler yıllık bazda %21’lik artış göstererek 7,54 milyar dolara yükselirken; Google’ın iş ortaklarının sitelerinden sağladığı gelir ise %20 artış ile 2,98 milyar dolara yükseldi.
  • Amerika dışından sağlanan gelirler, toplam gelirlerin %54’ünü oluştururken; yılın ilk çeyreği ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde de bu oran %54 idi.
  • Motorola’nın (donanım ve diğer) geliri; 843 milyon dolar mobil çözümler ve 407 milyon dolar evsel çözümler olmak üzere toplam 1,25 milyar dolar oldu.

Geride bıraktığımız çeyrekte Google, kendi çözümleri üzerinden 3,44 milyar dolar faaliyet karı sağlarken; Motorola’da yaşanan 233 milyon dolarlık faaliyet zararı ile 2Ç2012’de elde edilen toplam işletme karı 3,20 milyar dolara geriledi.


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TheLoft 6 yıl
motorola'nın alımıyla ilgili tüm ülkelerdeki onaylar yeni verildi, en son çin'de geçen ay onay verilmesiyle google henüz yeni motorola'ya geçen ay tam anlamıyla sahip oldu. Zira sadece merkezi satın almakla olmuyor, her ülkede ayrı ayrı patentleri, tescilleri var motorola'nın. hepsi tamamlandı.
Eylül'den itibaren motorola'ya google'ın tam desteği gelmesi ve en basitinden razr maxx, razr hd gibi yeni telefonların türkiye gibi ülkelerde geç piyasaya girmelerinin önü kesilip aynı anda ürünleri tüm dünya'da satışa sunabilirlerse motorola müthiş kâr yapabilecek kapasitede.
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nightsoldier 6 yıl
Google Androidi sadece Motorolada kullandırıp, başka hiçbir cihazda kullandırmazsa işte o zaman satışları patlar. Ama diğer firmalar ne yapar bilinmez.
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talhadogdu 6 yıl
Şu Atrix'te yaşadığım yazılımsal sorunlardan dolayı daha da Motorola almam diye düşünüyorum. Ya tüm Atrixlere destek vermese tamam diyecem ama Amerika versiyonu ICS alıyorsa benimde ICS almam lazım.
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oturtan boğa 6 yıl
Google Motorolayı elindeki patentlere sahip olmak için aldı çokta umrunda değildir diye düşünüyorum. zamanı gelince o patentlerle bir çok firmayı kıskacına düşürecektir zararınını misliyle çıkarır :)
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danGerfuLL 6 yıl
Google Motorola'yi aldi; ama destek vermiyor, bu zarar gayet normal.
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