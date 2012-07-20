Google, 2Ç2012 sonuçlarını açıkladı; gelirlerde %21 artış, Motorola'da 233 milyon $ zarar

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Google, 30 Haziran tarihinde sona eren 2012 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Google’ın gelirleri yıllık bazda %21 artış gösterirken; 22 Mayıs 2012 itibariyle tamamen Google bünyesine katılan Motorola Mobility’nin operasyonunda ise 233 milyon dolar faaliyet zararı gerçekleşti.

Google’ın geride bıraktığı 2.çeyrekle ilgili önemli notları şöyle;

Konsolide gelir, yıllık bazda %35 artış ile 12,21 milyar dolara yükseldi.

GKGMİ’ye göre operasyon karı, gelirlerin %26’sını oluştururak 3,20 milyar dolara yükseldi. Geçen senenin aynı döneminde bu değer 2,88 milyar dolardı.

Geçen senenin aynı döneminde 2,51 milyar dolar olan GKGMİ’ye göre net kar, 2,79 milyar dolara yükseldi.

GKGMİ’ne göre hisse başına kazanç 8,42 dolar oldu.

Gelir dağılımlarına biraz daha yakından bakacak olursak;

Google’ın kendi sitelerinden sağladığı gelirler yıllık bazda %21’lik artış göstererek 7,54 milyar dolara yükselirken; Google’ın iş ortaklarının sitelerinden sağladığı gelir ise %20 artış ile 2,98 milyar dolara yükseldi.

Amerika dışından sağlanan gelirler, toplam gelirlerin %54’ünü oluştururken; yılın ilk çeyreği ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde de bu oran %54 idi.

Motorola’nın (donanım ve diğer) geliri; 843 milyon dolar mobil çözümler ve 407 milyon dolar evsel çözümler olmak üzere toplam 1,25 milyar dolar oldu.

Geride bıraktığımız çeyrekte Google, kendi çözümleri üzerinden 3,44 milyar dolar faaliyet karı sağlarken; Motorola’da yaşanan 233 milyon dolarlık faaliyet zararı ile 2Ç2012’de elde edilen toplam işletme karı 3,20 milyar dolara geriledi.