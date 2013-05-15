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Google: 900 milyon Android aktive edildi, 48 milyar uygulama indirildi

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google: 900 milyon Android aktive edildi, 48 milyar uygulama indirildi

Google I/O 2013 konferansı San Francisco, Kaliforniya'da bugün 6.000'in üzerinde katılımcı, 90 ülkedeki Google I/O Extended organizasyonlarıyla bir araya gelen 40.000 Google takipçisi ve internet üzerinden canlı yayınları takip eden bir milyona yakın izleyiciyle resmen başladı. Üç saat uzunluğundaki ilk açılış konuşmasına geliştiricilere yönelik çok sayıda yeniliğin tanıtımı ve Google hizmetlerine ait güncel verilerin açıklanmasıyla giriş yapıldı. Andy Rubin'in yerine Android takımının liderliğine getirilen ve aynı zamanda Chrome bölümünden sorumlu olan Sundar Pichai, iki yıl önce 100 milyon olarak ilan ettikleri aktive edilmiş Android'li cihaz sayısının 900 milyonu geride bıraktığını müjdeledi. Mobil şebekelere bağlanan aygıtların sayısındaki hızlı artışla birlikte dijital içerik tüketiminde de ciddi değişiklikler yaşandığı beyan edildi.
Apple App Store'nin 50 milyar barajına ulaşmak üzere olduğu uygulama indirme rakamları, Google Play Store'da 48 milyarı devirmiş durumda. Eylül 2012'den bu yana toplam indirme sayısını neredeyse ikiye katlayan arama motoru devi, ayrıca 2012 yılının tamamında gerçekleştirdiği geliştirici ödemeleri seviyesini son dört ayda geride bıraktığını ifade etti. Yayınlanan son analizler de Play Store ve App Store arasındaki geliştirici ödemeleri farkının giderek azaldığını ortaya koymuştu. Açıklanan son veriler, aylık 2.5 milyar indirme yapıldığını ve kullanıcı başına düşen gelir miktarının önceki yıla oranla 2.5 kat arttığını gösteriyor. 

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yc#1 6 yıl en beğenilen
Bir de uygulama mağazasını disiplin altına soksalar on numara olacak. App Store süpermarket ayarında iken Play Store adeta mahalle pazarı.
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GetSomeRest 6 yıl
Rom yükleme ile aktifleştirme aynı şey değil. Rom yüklesenizde sonuçta aynı gmail hesabıyla açıyorsunuz oturumu. Rom yükleyerek skor kastığınızı zannetmeyin. Sizin dediğiniz gibi olsaydı her güncelleme çıktığında aktifleştirme sayısı ikiye katlanırdı.
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emre1393 6 yıl
aktivasyon yeni cihazları kapsıyor, rom kurmayla falan hesap bağlamalarını kapsamıyor demişlerdi geçen ki günlük rakamları verdiklerinde.
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aydemir__black 6 yıl
Verhuda1
aydemir__blackKaç tane etkinleştirildiğinden ziyade Kaç tane Android yüklü cihaz sattıldığını söyleseler daha gerçekçi rakamlar ortaya çıkabilir. Coğu kullanıcı farklı romlar deniyorlar. Aktivasyonun bir havası yok. Android cihaz yine aynı android cihaz.
[:]bence senin dedigin gibi degil ben de ayda 50 tane custom rom deniyorum ama web uzerinden google plas store a girdigimde ayda 50 custom rom yukledigim cihaz 1 tane cihaz olarak gorunuyor yani bence bir hesap 100 tanede rom atsan bir s4 veya bir htc one olarak gecerli oluyor

Sizin dediğiniz gibi olabilir fakat markalar rakamları abartmayı sever. Google hesabı ile kontrol yerine etkinleştirildi sinyalini esas alıyor olabilir. Bu sebeple en güvenlisi içinde android bulunan cihaz satıldığını söylemesi.
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yc#1 6 yıl en beğenilen
Bir de uygulama mağazasını disiplin altına soksalar on numara olacak. App Store süpermarket ayarında iken Play Store adeta mahalle pazarı.
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Darkimore 6 yıl
Daha hala apple diyolar ya. Arkadaş adamlar haberde acik acik soyluyor android tarafından geliştiricilere odenen para applein ödediği rakamlari gecmek uzere buda demek oluyorki seneye bu zamanlar uygulamalarda oncelik androidde olacak
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Avienova 6 yıl Darkimore
Darkimore

Daha hala apple diyolar ya. Arkadaş adamlar haberde acik acik soyluyor android tarafından geliştiricilere odenen para applein ödediği rakamlari gecmek uzere buda demek oluyorki seneye bu zamanlar uygulamalarda oncelik androidde olacak

Gecmek uzere dememiski fark azaliyor demis. Ayrica madem bu kadar rakamlarla hava atmayi seviyorlar, verselerdi aradaki farki. Demekki arada dahalen ucurum var, android belesci kitlesi oldugu surece kalite denen olayi yakalayamaz.
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regaibyigit. 6 yıl
bi ios değil
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aydemir__black 6 yıl
Kaç tane etkinleştirildiğinden ziyade Kaç tane Android yüklü cihaz sattıldığını söyleseler daha gerçekçi rakamlar ortaya çıkabilir. Coğu kullanıcı farklı romlar deniyorlar. Aktivasyonun bir havası yok. Android cihaz yine aynı android cihaz.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Steve Paul Jobs 6 yıl aydemir__black
aydemir__black

Kaç tane etkinleştirildiğinden ziyade Kaç tane Android yüklü cihaz sattıldığını söyleseler daha gerçekçi rakamlar ortaya çıkabilir. Coğu kullanıcı farklı romlar deniyorlar. Aktivasyonun bir havası yok. Android cihaz yine aynı android cihaz.

+1
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Verhuda1 6 yıl aydemir__black
aydemir__black
Kaç tane etkinleştirildiğinden ziyade Kaç tane Android yüklü cihaz sattıldığını söyleseler daha gerçekçi rakamlar ortaya çıkabilir. Coğu kullanıcı farklı romlar deniyorlar. Aktivasyonun bir havası yok. Android cihaz yine aynı android cihaz.

[>:]bence senin dedigin gibi degil ben de ayda 50 tane custom rom deniyorum ama web uzerinden google plas store a girdigimde ayda 50 custom rom yukledigim cihaz 1 tane cihaz olarak gorunuyor yani bence bir hesap 100 tanede rom atsan bir s4 veya bir htc one olarak gecerli oluyor
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Sirchade 6 yıl
günde 2-3 tane rom kuruyorum sırf 2 yılda 1000 tane ben aktive etmişimdir :D
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Mesele aktif etmekse günde 5-10 kere aktif ettiğim oluyordu. Yani o sayılara güvenilmez.
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