Google: 900 milyon Android aktive edildi, 48 milyar uygulama indirildi





Google I/O 2013 konferansı San Francisco, Kaliforniya'da bugün 6.000'in üzerinde katılımcı, 90 ülkedeki Google I/O Extended organizasyonlarıyla bir araya gelen 40.000 Google takipçisi ve internet üzerinden canlı yayınları takip eden bir milyona yakın izleyiciyle resmen başladı. Üç saat uzunluğundaki ilk açılış konuşmasına geliştiricilere yönelik çok sayıda yeniliğin tanıtımı ve Google hizmetlerine ait güncel verilerin açıklanmasıyla giriş yapıldı. Andy Rubin'in yerine Android takımının liderliğine getirilen ve aynı zamanda Chrome bölümünden sorumlu olan Sundar Pichai, iki yıl önce 100 milyon olarak ilan ettikleri aktive edilmiş Android'li cihaz sayısının 900 milyonu geride bıraktığını müjdeledi. Mobil şebekelere bağlanan aygıtların sayısındaki hızlı artışla birlikte dijital içerik tüketiminde de ciddi değişiklikler yaşandığı beyan edildi.

Apple App Store'nin 50 milyar barajına ulaşmak üzere olduğu uygulama indirme rakamları, Google Play Store'da 48 milyarı devirmiş durumda. Eylül 2012'den bu yana toplam indirme sayısını neredeyse ikiye katlayan arama motoru devi, ayrıca 2012 yılının tamamında gerçekleştirdiği geliştirici ödemeleri seviyesini son dört ayda geride bıraktığını ifade etti. Yayınlanan son analizler de Play Store ve App Store arasındaki geliştirici ödemeleri farkının giderek azaldığını ortaya koymuştu. Açıklanan son veriler, aylık 2.5 milyar indirme yapıldığını ve kullanıcı başına düşen gelir miktarının önceki yıla oranla 2.5 kat arttığını gösteriyor.