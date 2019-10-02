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    Google, ABD'deki Pixel telefonlar için araba kazası tespit sistemini başlatıyor

    Teknoloji devi Google'ın, henüz açıklanmamış olsa da, Personal Safety uygulaması ile ABD'deki Pixel kullanıcıları için araba kazası tespit sistemini hizmete sokmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google'ın çok yakın bir zamanda ABD'deki Pixel akıllı telefon kullanıcıları için Uber'in RideCheck sistemine benzeyen bir araba kazası tespit sistemini devreye sokacağı belirtiliyor.

    Kaza olup olmadığını algılayacak

    XDA geliştiriciler forumu, Google Play Store'da Personal Safety (Kişisel Güvenlik) adında bir uygulama keşfetti. Bu uygulama acil bir durumda Pixel kullanıcılarının güvende kalmalarını sağlayarak, konum bilgisine göre polis, itfaiye veya ambulansa haber verebilecek. Kullanıcının trafik kazası geçirdiğini ve aciliyet gerektiren bir durumda olup olmadığını ise cihazın konumuna, hareketinin aniden kesilmesine, sensörlerine ve mikrofondan gelen seslere göre algılayacak.
    Tüm bunlara ek olarak Personal Safety uygulaması aynı zamanda kullanıcıların acil durum kişileri seçmelerini ve kaza durumunda bu kişlerle durumlarını paylaşmalarını da sağlayacak. Yeni uygulamanın Android Q'daki yerleşik Acil Durum Bilgisi uygulamasına bağlı olup olmadığı belli değil ancak Pixel cihazlarda çalışacağı ise kesin diyebiliriz.


    https://www.engadget.com/2019/09/30/google-car-crash-detection-pixel-us/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 1 hf.
    Bence çok süper bir özellik tek sorun ne kadar verimli çalışacak.
    1 Yanıt Yanıtla
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    IMPEDIMENTA 1 hf. gun
    sen onu bunu boşver de forumun yerlerde sürünüyor yıllardır adam gibi programcı bulamadın onu düşün boşver sen kaza anlayan teknolojiyi falan
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    muratkaya 1 hf.
    İşte bu hakikaten önemli bir özellik. Hayat kurtarabilir.
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