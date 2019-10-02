Google, ABD'deki Pixel telefonlar için araba kazası tespit sistemini başlatıyor

Google'ın çok yakın bir zamanda ABD'deki Pixel akıllı telefon kullanıcıları için Uber'in RideCheck sistemine benzeyen bir araba kazası tespit sistemini devreye sokacağı belirtiliyor.

Kaza olup olmadığını algılayacak

XDA geliştiriciler forumu, Google Play Store'da Personal Safety (Kişisel Güvenlik) adında bir uygulama keşfetti. Bu uygulama acil bir durumda Pixel kullanıcılarının güvende kalmalarını sağlayarak, konum bilgisine göre polis, itfaiye veya ambulansa haber verebilecek. Kullanıcının trafik kazası geçirdiğini ve aciliyet gerektiren bir durumda olup olmadığını ise cihazın konumuna, hareketinin aniden kesilmesine, sensörlerine ve mikrofondan gelen seslere göre algılayacak.

https://www.engadget.com/2019/09/30/google-car-crash-detection-pixel-us/

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Tüm bunlara ek olarak Personal Safety uygulaması aynı zamanda kullanıcılarınseçmelerini ve kaza durumunda bu kişlerle durumlarını paylaşmalarını da sağlayacak. Yeni uygulamanın Android Q'daki yerleşik Acil Durum Bilgisi uygulamasına bağlı olup olmadığı belli değil ancakcihazlarda çalışacağı ise kesin diyebiliriz.