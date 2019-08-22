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Google AMP projesi avantaj mı dezavantaj mı?

Bugün mobil cihaz tarayıcılarından yapılan aramalarda yükselmek ve ziyaretçilere hızlı bir deneyim sunmak istiyorsanız Google AMP programına dahil olmanız gerekiyor.
31 dk.
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41
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 5 yıl önce Google mobil tarayıcılardan web sayfalarına daha hızlı erişebilmek amacını taşıyan AMP projesini başlatmıştı. İlk etapta haber platformlarına yönelik olarak kullanıma sunulsa da AMP programı bugün tüm interneti etkisi altına almış durumda.

AMP nedir?

Bilindiği üzere bir web sitesinin standart halini mobil tarayıcılarda gezmek yorucu ve yavaş olabiliyor. Masa üstü bilgisayarlar düşünülerek tasarlanmış bu sayfalar oldukça fazla yer kaplayan içerikler barındırıyor. Son dönemde site sahipleri mobilden girildiğinde daha basit ve hızlı bir versiyona dönüşen esnek web uygulamaları tercih etmeye başlamıştı. Google AMP ise bu noktada devreye girdi.  

AMP ya da hızlandırılmış mobil sayfalar programında geliştiricilerden sayfalarının buna uyumlu ikinci bir versiyonunu hazırlaması isteniyor. Bu sayfalar AMP ön belleğine alınıyor ve Google aramalarında bir şimşek ikonu ile görüntüleniyor. Ziyaretçi buna tıkladığında özel bir sayfada çok hızlı bir şekilde açılıyor.

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Google AMP programını kullanan sayfaların trafiğinde gözle görülür bir artış olduğu zaman zaman dile getiriliyor zira arama sonuçlarında AMP kullanmayan sayfalardan daha yukarıda listeleniyor. Google da AMP programına katılanların bundan faydalanacaklarını belirtmişti.

Diğer taraftan AMP programına katılanların Google uygulamasındaki Keşfet bölümüne çıkabildikleri ve yayıncıların da Google News listelerinde yer alabildikleri biliniyor. Yani AMP programı her halükârda geliştiricilere avantaj sağlıyor.

Endişeler artıyor

Google’ın son güncellemesi ise bazı kesimlerden tepki almış durumda. Sunucu taraflı işleme – SSR özelliği ile birlikte geliştiriciler tüm siteyi AMP programına uygun hale getirebiliyor ve performans ile trafiğin artmasında büyük bir etkisi oluyor.

Tepkiler de işte burada başlıyor. Daha önce farklı platformlarda bu programa katılmış olanlar kuruluş amacındaki mobil web dünyasına hız kazandırmak mottosuna destek veriyor ancak Google’ın bunu kendi amaçları için kullanabileceğini düşünüyor.

AMP özelliği içerisinde örneğin sayfanın tam adresi mevcut değil ve Google’ın hazırladığı bir URL kullanılıyor. Diğer taraftan içerikler üzerinde Google’ın kontrol sağladığı ve geliştiricilerin hakimiyetinin kısıtlandığı düşünülüyor. Google’ın optimizasyon yaparak sitesini hızlandıran geliştiricileri öne çıkarmak yerine sadece AMP programını benimseyen geliştiricileri öne çıkarması tekel olarak yorumlanıyor. İşin bir de Google’ın bu program üzerinden elde ettiği gelir yanı da var.

Ayrıca Apple News gibi örnekler çoğaldıkça geliştiricilerin her bir hizmet için sitesinin ayrı bir versiyonunu hazırlaması gerekecek ki bu da internetin mantığına tamamen aykırı bir durum. Diğer taraftan açık kaynak olduğu söylense de bazı çekirdek kodlamalar Google tarafından kapalı olarak yapılıyor.

Hali hazırda geliştiriciler artık AMP programını iyice benimsemiş durumda ve bu noktadan sonra vazgeçebilmenin pek mümkünatı yok gibi. Bununla birlikte hakimiyetini arttıran Google’ın programı daha fazla lehine kullanmasının önüne nasıl geçilecek bilinmiyor.

 


https://onezero.medium.com/google-is-tightening-its-iron-grip-on-your-website-27e06b3150e0 Yorum Yaz
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