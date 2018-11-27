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Google AdSense ödemeleri gecikti

Normalde geçtiğimiz hafta hesaplara geçmesi gereken AdSense ödemeleri yaklaşık bir hafta gecikti. Teknik aksaklığın giderilmesi sonrasında ödemeler yeniden başlamış durumda.
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11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet dünyasında önemli bir gelir kaynağı haline gelen Google Adsense platformu bu ay ödemelerde gecikme yaşadı. Yaklaşık bir hafta geciken ödemeler henüz başlamış durumda.

Teknik aksaklık

Uygulamalar için Admob, YouTube ve web siteleri için AdSense markası geliştiricilerin veya içerik üreticilerinin yayınlanan reklamlar karşılığında Google’dan ödeme almalarını sağlayan iki önemli platform. Tüm ödemeler ise AdSense platformu üzerinden yapılıyor.

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Normalde tatil gününe denk gelmediği sürece bir önceki ayın 200TL sınırını aşan tutarları her ayın 21’i itibariyle hak sahiplerine ödeniyordu. Genelde de 22’si itibariyle ödemeler hesaplara geçiyordu. Bu ay ise yaklaşık bir hafta gecikti.

Özellikle Kara Cuma ve Siber Pazartesi etkinlikleri için AdSense ödemesini dört gözle bekleyen hak sahipleri gecikme yaşanınca haliyle firmayı mail yağmuruna tuttu. Hatta bir ara ödemelerin iptal edildiği iddiası da yayıldı. Google ise teknik aksaklık nedeniyle ödeme yapılamadığını ifade ediyor. Gelen bilgilere göre an itibariyle pek çok yayıncı ödemesini almaya başladı.  

 

https://www.tapscape.com/news/google-adsense-payouts-delayed/ Yorum Yaz
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Ekrem71.5 5 ay en beğenilen
editörün parası yatmamış gelmiş buraya konu açmış. vay arkadaş ne hallere düşmül forum
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Whippoorwill 5 ay
Siz premium maaşlarını geciktirince sorun olmuyor ama!
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V4LKyR 5 ay
Ben de kaliteli bir espri yapayım:
Maaşlar yatmamış...
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OverClocK1ng 5 ay
Madencilik bitti, Google batıyor beyler. Yakalayın.
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goldena 5 ay
Çok üzüldüm
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king56 5 ay
Bu sefer paralar yatmamış
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WmGMD 5 ay
Paralar yatmamış.
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***Leopard*** 5 ay
Bu ne ya , başlık sanki bize dert yanıyor gibi olmuş
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Rachsuchtig 5 ay
"Google'dan paralar yatmamış herhalde" espirisi yapmalık başlık tam
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Whippoorwill 5 ay
Siz premium maaşlarını geciktirince sorun olmuyor ama!
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Ray Kurzweil 5 ay
Ben bu zamana kadar hiç 21'inde almadım her zaman 25'inde yatıyordu.
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ozgurland 5 ay
Teknik aksaklık neymiş acaba, Amerikada şüktan günü dolayısıyla tatil vardı. Şükran günü bitti ödeme mailleri bugün geldi yarın hesaplarda.
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