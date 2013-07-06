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Google, Adblock Plus'a reklam izni için ödeme yapıyor olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Adblock Plus'a reklam izni için ödeme yapıyor olabilir
Gelirlerinin neredeyse tamamı reklama dayanan firmalar için reklam engelleyici uygulamalar can sıkıcı olabiliyor. Örneğn Google bir süre önce reklam engelleyici uygulamaları Play mağazasından kaldırmıştı. 

Web tarayıcılarında da eklentiler yardımıyla can sıkıcı reklam gösterimlerinin önüne geçmek mümkün oluyor. Bunlardan en çok kullanılanı ise Adblock Plus. 

Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre Google bazı reklamların filtrelere takılmadan geçmesi için Adblock Plus'a para ödüyor. Uygulamanın bazı içeriklere izin veren 'kabul edilebilir reklam' filtresinin olması ve sıkça sorulan sorular bölümünde de mevcudiyetini devam ettirmek için ücretli bu tür hizmetlere ihtiyacı olduğunu dile getirmesi iddianın en büyük delilleri arasında.

Kaynaklar Google'ın bu bedelleri ödeyerek reklam filtrelerine takılmadan geçmesinin hiç de zor olmayacağını ancak orta halli işletmelerin bundan zarar göreceğini dile getiriyor. 

Pek çok forumda Adblock Plus'ın bu tavrı eleştirilirken, hararetli devam eden tartışmalarda konu reklam içeriğini engellemek amacı güden bir platformun yine reklamlardan gelirini elde etmesi. 

http://techcrunch.com/2013/07/06/google-and-others-reportedly-pay-adblock-plus-to-show-you-ads-anyway/ Yorum Yaz
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Led Zeppelin 6 yıl en beğenilen
DH misafiri konuya bekleniyor
@DH Misafiri
1 Yanıt Yanıtla +29
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fthkn 6 yıl
GökaLp&Başak
Eklentinin amacı reklam engellemek ama gelirlerini reklamlardan sağlıyor ilginç

haberi nerenle okudun ya? Adblock kendi reklamını verecek. REklam geliri olan google.
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carter 5 yıl
En faydalı eklentilerden biri diyebilirim. Siz de yükleyin reklam saçmalıklarından kurtulun.
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onur01651 6 yıl
Donanım haberde ödeme yapacak mı



@donanımhaber
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K.can.tas 6 yıl
Eklentinin amacı reklam engellemek ama gelirlerini reklamlardan sağlıyor ilginç
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murdocklawless 6 yıl
ben çok memnunum bu uygulamadan. neredeyse hiç reklam görmüyorum.
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SEO-Uzmanı 6 yıl

çamur at izi kalsın :D google'un yeni politikası bu mu ? :)
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Srcn81 6 yıl
Bu uygulama çok işe yarıyor.
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teramit 6 yıl
Dede Korkut
para para para... bu arada google chromeda adbl0ck bazen reklam engellemiyor bende fark ettim bu haberle birlikte anladım en iyi yöntem kendin yapacaksın işini.

sen mi yazacaksın eklenti?
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Mr.Loney 6 yıl
yerine geçecek bulunur
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seven44 6 yıl
cakal google
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