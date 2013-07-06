Google, Adblock Plus'a reklam izni için ödeme yapıyor olabilir

Gelirlerinin neredeyse tamamı reklama dayanan firmalar için reklam engelleyici uygulamalar can sıkıcı olabiliyor. Örneğn Google bir süre önce reklam engelleyici uygulamaları Play mağazasından kaldırmıştı.





Web tarayıcılarında da eklentiler yardımıyla can sıkıcı reklam gösterimlerinin önüne geçmek mümkün oluyor. Bunlardan en çok kullanılanı ise Adblock Plus.





Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre Google bazı reklamların filtrelere takılmadan geçmesi için Adblock Plus'a para ödüyor. Uygulamanın bazı içeriklere izin veren 'kabul edilebilir reklam' filtresinin olması ve sıkça sorulan sorular bölümünde de mevcudiyetini devam ettirmek için ücretli bu tür hizmetlere ihtiyacı olduğunu dile getirmesi iddianın en büyük delilleri arasında.





Kaynaklar Google'ın bu bedelleri ödeyerek reklam filtrelerine takılmadan geçmesinin hiç de zor olmayacağını ancak orta halli işletmelerin bundan zarar göreceğini dile getiriyor.





Pek çok forumda Adblock Plus'ın bu tavrı eleştirilirken, hararetli devam eden tartışmalarda konu reklam içeriğini engellemek amacı güden bir platformun yine reklamlardan gelirini elde etmesi.