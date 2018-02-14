Google, Akıllı Yanıtlar özelliğini tüm sohbet uygulamalarına getirmek istiyor

Google birkaç yıl önce Inbox ve Gmail için "Akıllı Yanıtlar" özelliğini kullanıma sunmuştu. Kullanıcılar yapay zeka tabanlı bu özellik sayesinde önerilen otomatik yanıtlardan birine dokunarak mesajları yazı yazmadan yanıtlayabilme şansına sahip olmuşlardı.

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Arama devinin bu özelliği sadece kendi yaptıklarına değil daha fazla sohbet uygulamasına taşımak gibi bir niyeti var. Akıllı Yanıtlar şu an için Inbox, Gmail ve Allo'da kullanılabiliyor ancak Google'ın Area 120 ekibi diğer tüm popüler mesajlaşma uygulamalarına da getirmek istiyor.

Ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor

Akıllı Yanıtlar zaten Project Fi kullananlar için Android Mesajlar'da çalışıyor ancak hedef daha geniş ölçekte yaymak. Google bu özelliği potansiyel olarak WhatsApp, Facebook Messenger, Hangouts, Allo, Android Mesajlar, Skype, Twitter DM'leri ve Slack dahil olmak üzere tüm ana akım sohbet uygulamalarına getirmek istiyor.

Şirketin bunu tam olarak nasıl yapmayı planladığı ise şu an için belirsiz. Google bu konudaki çalışmaların başladığını doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Konuyla ilgili konuşan bir Google sözcüsü "Akıllı Yanıtlar'ı diğer sohbet uygulamalarına taşımak Area 120'deki birçok projeden biri. Çok erken aşamada olduğu için şu anda paylaşılacak pek fazla detay yok " dedi.

https://techcrunch.com/2018/02/13/a-google-rd-team-wants-to-bring-smart-reply-to-all-your-chat-apps/