Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Akıllı Yanıtlar özelliğini tüm sohbet uygulamalarına getirmek istiyor

Arama devi Google, kendi hizmetlerinde sunduğu Akıllı Yanıtlar özelliğini WhatsApp, Facebook Messenger ve Skype gibi diğer sohbet uygulamalarına getirmek istiyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde.
1 yıl
1,1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Akıllı Yanıtlar özelliğini tüm sohbet uygulamalarına getirmek istiyor
Google birkaç yıl önce Inbox ve Gmail için "Akıllı Yanıtlar" özelliğini kullanıma sunmuştu. Kullanıcılar yapay zeka tabanlı bu özellik sayesinde önerilen otomatik yanıtlardan birine dokunarak mesajları yazı yazmadan yanıtlayabilme şansına sahip olmuşlardı.
Ayrıca Bkz. "Alto's Odyssey 22 Şubat'ta çıkıyor"
Arama devinin bu özelliği sadece kendi yaptıklarına değil daha fazla sohbet uygulamasına taşımak gibi bir niyeti var. Akıllı Yanıtlar şu an için  Inbox, Gmail ve Allo'da kullanılabiliyor ancak Google'ın Area 120 ekibi diğer tüm popüler mesajlaşma uygulamalarına da getirmek istiyor.

Ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor

Akıllı Yanıtlar zaten Project Fi kullananlar için Android Mesajlar'da çalışıyor ancak hedef daha geniş ölçekte yaymak. Google bu özelliği potansiyel olarak WhatsApp, Facebook Messenger, Hangouts, Allo, Android Mesajlar, Skype, Twitter DM'leri ve Slack dahil olmak üzere tüm ana akım sohbet uygulamalarına getirmek istiyor.
Şirketin bunu tam olarak nasıl yapmayı planladığı ise şu an için belirsiz. Google bu konudaki çalışmaların başladığını doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Konuyla ilgili konuşan bir Google sözcüsü "Akıllı Yanıtlar'ı diğer sohbet uygulamalarına taşımak Area 120'deki birçok projeden biri. Çok erken aşamada olduğu için şu anda paylaşılacak pek fazla detay yok " dedi.

https://techcrunch.com/2018/02/13/a-google-rd-team-wants-to-bring-smart-reply-to-all-your-chat-apps/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
akıllı yanıt sistemi ne kadar başarılı olabilir ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
INumber1OneI 1 yıl
mantıklı ancak ne kadar kullanışlı olacağına bağlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanımneder 1 yıl
-uyudun mu?
(Akıllık yanıt) + evet uyuyor, sen vpn aç istersen

Buny eklesinler, ergenler saatlerce cevap beklemesin
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Qualcomm 2 Gbps'ye kadar indirme hızı sunan dünyanın ilk LTE modemini duyurdu 1 yıl BMW, 10 yıllık lityum ve kobalt tedariğini güvence altına almak istiyor 1 yıl ABD istihbarat şefi: Huawei'in telefonlarını satın almayın [Huawei vs. CIA] 1 yıl 2019 Mercedes C Serisi yarı otonom yeteneği kazandı 1 yıl Best Buy’a sahte yorum yazdıran Huawei açıklama yayınladı 1 yıl Galaxy S9'un kamera yetenekleri resmi teaser videolarında ortaya çıktı 1 yıl HTC'nin akıllı telefon bölümünün başkanı Chialin Chang istifa etti 1 yıl Xiaomi Redmi Note 5 serisi artık resmi 1 yıl Yeni Hyundai Santa Fe'nin Güvenli Çıkış Asistanı'nı görev sırasında izleyin 1 yıl Intel iki Cannonlake-U işlemcisini ve Core i3-8130U’yu listeledi 1 yıl Pininfarina imzalı iki model Vietnam'da üretilecek 1 yıl Tim Cook şirket sırrı diyerek hissedarların Apple Park'ı gezmesine izin vermedi 1 yıl Samsung, Galaxy S8 için Android Oreo güncellemesini durdurdu 1 yıl Para transfer devi Western Union, Ripple'ı test ediyor 1 yıl "İkinci parti S-400 sisteminin bazı parçalarını Türk firmaları üretecek" 1 yıl Facebook haber kaynağına “liste” özelliği geliyor 1 yıl Dünyanın en ince televizyonu Xiaomi Mi LED TV 4 satışta! 1 yıl Elon Musk'ın "uzaydan internet" planları bu hafta başlıyor 1 yıl Xiaomi Mi Pro HD incelemesi "Quad DAC'lı LG V30+ ile bambaşka bir müzik keyfi" 1 yıl Ripple CEO'sundan kripto para uyarısı: Çoğunun değeri sıfırlanacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google, Akıllı Yanıtlar özelliğini tüm sohbet uygulamalarına getirmek istiyor Sonraki Booking.com geri dönüşün sinyalini Linkedin'den verdi 1 yıl İngiltere terör propagandasını yüksek doğrulukta tespit eden yapay zekâ geliştirdi 1 yıl Foxconn ve RED daha ucuz 8K kameralar için iş birliği yapıyor 1 yıl Bixby projesinin arkasındaki isim Google’a transfer oldu 1 yıl Huawei MateX mi geliyor? 1 yıl Alto's Odyssey 22 Şubat'ta çıkıyor 1 yıl Avrupalı regülatörlerden kripto para uyarısı: Kaybetmeyi göze alamıyorsanız yatırım yapmayın! 1 yıl Redmi Note 5 serisi karşınızda 1 yıl Samsung telefonlar için ekrana gömülü parmak izi tarayıcı başka bahara kaldı 1 yıl Apple yeni orijinal dizisi için Kevin Durant ile anlaştı 1 yıl YouTube Red, 100'den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişliyor 1 yıl 2019 Mercedes-AMG G63'te hatırı sayılır güncellemeler mevcut 1 yıl CNBC'nin finans uzmanı Brian Kelly: ''Servetimin yüzde 90'ını kripto paraya yatırdım'' 1 yıl Kraliçe Nefertiti'nin yüzü 3D görüntüleme teknolojisiyle yeniden oluşturuldu 1 yıl Gmail e-postaları AMP ile daha etkileşimli hale geliyor 1 yıl Google, iPhone kullanıcılarını cezbetmek için Android P'nin tasarımını iyileştirecek 1 yıl Samsung Galaxy S9 stereo hoparlörlerle gelebilir 1 yıl AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme 1 yıl Amiral gemisi Nokia 9, HMD Global yetkilisinin elinde görüntülendi 1 yıl Samsung yeni Experience arayüzü ile emojileri yeniledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim