Google, Allo mesajlaşma uygulamasını sonlandırıyor

Mart 2019 son tarih
Google’un blog paylaşımından gelen bilgilere göre 2019’un Mart ayında Google Allo mesajlaşma uygulaması kapatılacak. O tarihe kadar konuşmaların dokümanını indirmeleri için kullanıcılara vakit tanınıyor. Sadece iki yıl önce tanıtılmış uygulamanın bu kadar hızlı sonlandırılması oldukça garip. Google tarafından “Allo uygulamasından çok şey öğrendik. Makine öğrenme özelliklerini geliştirmeyi ve Google Asistan’ı mesajlaşmaya dahil edebilmeyi başardık.” açıklaması da ek olarak belirtilmiş.
Bir başka Google hizmeti Hangouts uygulamasının da yakın zamanda kapatılarak, Hangouts Meet ve Hangouts Chat halini alacağını öğrenmiştik. Anlaşılan Google tüm mesajlaşma servisini SMS’in yeni versiyonu RCS (Rich Communication Service)’e kaydırmak istiyor. Böylelikle platformdan bağımsız olarak mesajlaşma imkanı sağlanabilecek. Duo görüntülü konuşma uygulaması ise kullanılmaya devam edecek.Ayrıca Bkz. "Hangouts Chat ve Meet son kullanıcıya açılıyor"
https://techcrunch.com/2018/12/05/farewell-allo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle