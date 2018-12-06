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Google, Allo mesajlaşma uygulamasını sonlandırıyor

Mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarıyla bir türlü yüzü gülmeyen Google, yakın zamanda Allo uygulamasını da sonlandırıyor. Google Allo tanıtılalı yalnızca iki yıl olmuştu.
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, Allo mesajlaşma uygulamasını sonlandırıyor
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Google Allo mesajlaşma uygulaması 2016 yılında duyurulmuştu. Duo ile birlikte tanıtılan hizmet WhatsApp alternatifi olmayı amaçlıyordu. Görünen o ki başarılı olamayan uygulamanın kapatılmasına karar verilmiş.

Mart 2019 son tarih

Google’un blog paylaşımından gelen bilgilere göre 2019’un Mart ayında Google Allo mesajlaşma uygulaması kapatılacak. O tarihe kadar konuşmaların dokümanını indirmeleri için kullanıcılara vakit tanınıyor. Sadece iki yıl önce tanıtılmış uygulamanın bu kadar hızlı sonlandırılması oldukça garip. Google tarafından “Allo uygulamasından çok şey öğrendik. Makine öğrenme özelliklerini geliştirmeyi ve Google Asistan’ı mesajlaşmaya dahil edebilmeyi başardık.” açıklaması da ek olarak belirtilmiş.

Bir başka Google hizmeti Hangouts uygulamasının da yakın zamanda kapatılarak, Hangouts Meet ve Hangouts Chat halini alacağını öğrenmiştik. Anlaşılan Google tüm mesajlaşma servisini SMS’in yeni versiyonu RCS (Rich Communication Service)’e kaydırmak istiyor. Böylelikle platformdan bağımsız olarak mesajlaşma imkanı sağlanabilecek. Duo görüntülü konuşma uygulaması ise kullanılmaya devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Hangouts Chat ve Meet son kullanıcıya açılıyor"
Google'un mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarıyla bir türlü yüzü gülmedi. Sürekli farklı platformlar ile denenen hizmetler ya kapandı ya da yerine başka bir uygulama geldi. Görünen o ki RCS ile Google şansını bir kez daha denemek için hazırlanıyor. Android Messages uygulamasına dahili olarak yakın zamanda eklenecek.

https://techcrunch.com/2018/12/05/farewell-allo/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 5 ay en beğenilen
Google'ın sosyal medya platformu başarısızlıkları, adamlar yilmiyor. Toplayamadiklari birkaç veri kaldı onu da almak istiyorlar...
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OverClocK1ng 5 ay
Bence Duo görüntülü konuşma güzel ve pratik ama Allo gereksizdi. Sonlanması doğru karar. Duo ise insanlar tarafından duyulmalı çünkü çok iyi. Tek tuşla görüntülü arıyorsun ve kalitesi ise en iyisi...
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yorumculuklar 5 ay en beğenilen
Google'ın sosyal medya platformu başarısızlıkları, adamlar yilmiyor. Toplayamadiklari birkaç veri kaldı onu da almak istiyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 ay yorumculuklar
Son zamanlarda gördüğüm en güzel yorum.
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