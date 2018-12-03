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Hangouts Chat ve Meet son kullanıcıya açılıyor

Klasik Hangouts uygulamasını sona erdirmeyi planlayan Google bunun yerine kullanıcılara kurumsal taraftaki Hangouts Chat ve Meet uygulamalarını sunacak. Detaylar haberimizde.
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır Google kullanıcılarının sohbet aracı olarak hizmet veren Hangouts platformunun sona erecek olması şirket bünyesinde bazı değişimleri de beraberinde getirdi. Odağında ise Hangouts Chat ve Meet var.

Önemli değişim

G Suite kurumsal uygulama platformunun kullanıcılarına sunulan Hangouts Chat ve Meet, son kullanıcı tarafında Allo ve Duo benzeri bir yapıya sahip. Hangouts Meet kurumsal müşterilerin birbirleri arasında 100 kişiye kadar görüntülü görüşme yapmasına imkân tanıyor.

Ayrıca Bkz. "YouTube Hikayeler özelliği en az 10 bin abonesi olan hesaplara dağıtılıyor"

Hangouts Chat ise Slack alternatifi olarak ortaya çıkmıştı. G Suite uygulamalarını ortak kullanan müşteriler Hangouts Chat ile şirket içi sohbetlerini gerçekleştirebiliyordu. Hangouts Chat ve Meet birbiriyle de çok iyi bir şekilde entegre olmuştu.

Klasik Hangouts uygulamasının belirli bir süre sonra kullanımdan kaldırılacak olması önemli bir boşluk doğuracak. İlk gelen bilgiler Hangouts Chat ve Meet uygulamaları ile Google’ın bu boşluğu kapatmak istediği.

Elbette kurumsal uygulamalar olduğu için son kullanıcıya nasıl sunulacağı merak konusu. 100 kişiye kadar konferans veya uygulamalara entegrasyon gibi özellikler G Suite içerisinde haliyle ücretli olarak sunuluyordu. Son kullanıcı tarafında bunların ek bir ücret gerektirebileceği veya hiç olmayacağı tahmin ediliyor zira kurumsal taraftaki versiyonların bir avantajı kalmamış olacak.

Hangouts Chat ve Meet uygulamalarının son kullanıcıya açılacak olması ilk kez Gmail ürünlerini deneyecekler için doğrudan bu iki hizmete erişim sağlaması anlamına da geliyor. Google Fi aboneleri ise uzun bir süre daha Google Hangouts kullanmaya devam edecekler.

 

https://9to5google.com/2018/12/01/hangouts-chat-meet-consumers/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 5 ay
Hiçbir zaman beceremeyecekler, üstelik rakipleri Facebook, Microsoft, diğer uzak doğu yılların mesajlaşma uygulamaları varken.
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Ohol Oula 5 ay
Yav şöyle kolayca gacı bulabileceğimiz bir uygulama yapsalar da nasiplensek.
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nedensiz07 5 ay
Bence Google bu mesajlaşma uygulamalarını, işin en başından beri çok karmaşık bir halde sundu kullanıcılara.. Allo, meet, hangauts, message vs vs.. Hepsi insanların iletişim amaçlı kullanması için Google tarafından yapılmış uygulamalar.. Yap kardeşim bi tane herşeyi içinde barındıran uygulama watsapp misali, herkes kullansın.. Ona başka buna başka karma karışık bir hale getirdi Google..
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