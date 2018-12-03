Hangouts Chat ve Meet son kullanıcıya açılıyor

Uzun yıllardır Google kullanıcılarının sohbet aracı olarak hizmet veren Hangouts platformunun sona erecek olması şirket bünyesinde bazı değişimleri de beraberinde getirdi. Odağında ise Hangouts Chat ve Meet var.

Önemli değişim

G Suite kurumsal uygulama platformunun kullanıcılarına sunulan Hangouts Chat ve Meet, son kullanıcı tarafında Allo ve Duo benzeri bir yapıya sahip. Hangouts Meet kurumsal müşterilerin birbirleri arasında 100 kişiye kadar görüntülü görüşme yapmasına imkân tanıyor.

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Hangouts Chat ise Slack alternatifi olarak ortaya çıkmıştı. G Suite uygulamalarını ortak kullanan müşteriler Hangouts Chat ile şirket içi sohbetlerini gerçekleştirebiliyordu. Hangouts Chat ve Meet birbiriyle de çok iyi bir şekilde entegre olmuştu.

Klasik Hangouts uygulamasının belirli bir süre sonra kullanımdan kaldırılacak olması önemli bir boşluk doğuracak. İlk gelen bilgiler Hangouts Chat ve Meet uygulamaları ile Google’ın bu boşluğu kapatmak istediği.

Elbette kurumsal uygulamalar olduğu için son kullanıcıya nasıl sunulacağı merak konusu. 100 kişiye kadar konferans veya uygulamalara entegrasyon gibi özellikler G Suite içerisinde haliyle ücretli olarak sunuluyordu. Son kullanıcı tarafında bunların ek bir ücret gerektirebileceği veya hiç olmayacağı tahmin ediliyor zira kurumsal taraftaki versiyonların bir avantajı kalmamış olacak.

Hangouts Chat ve Meet uygulamalarının son kullanıcıya açılacak olması ilk kez Gmail ürünlerini deneyecekler için doğrudan bu iki hizmete erişim sağlaması anlamına da geliyor. Google Fi aboneleri ise uzun bir süre daha Google Hangouts kullanmaya devam edecekler.