Google Allo yakında bilgisayarlardan da kullanılabilecek

Google’ın Duo ile birlikte tanıttığı ve geçen sene kullanıma sunduğu Allo, yakın tarihte bilgisayarlardan da kullanılabilmesini sağlayan web sürümüne sahip olacak. Google tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazanan bu haber, Allo’nun gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından kullanıldığını ve Google’ın bu uygulamayı geliştirmeye devam edeceğini gösteriyor.
Google’ın iletişim servisleri bölümünde görevli olan Nick Fox, kişisel Twitter hesabı üzerinden Allo’nun geliştirilme aşamasında olan bilgisayar sürümünün fotoğrafını paylaştı. Aşağıdaki görselden inceleyebileceğiniz uygulama, tasarımıyla WhatsApp Web’i andırıyor.
Google Allo’nun web sürümünün hangi tarihte kullanıma sunulacağı açıklanmadı fakat Nick Fox’un tweetinden anlaşıldığı kadarıyla uygulamayı bir süre daha bekleyeceğiz.
https://www.engadget.com/2017/02/24/google-allos-desktop-client-is-in-the-works/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama oturup uygulamaları karşılaştıracaksak Google Allo ezer geçer tüm mesajlaşma uygulamalarını...