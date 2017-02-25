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Google Allo yakında bilgisayarlardan da kullanılabilecek

Google tarafından geçtiğimiz sene kullanıma sunulan Allo, yapılan açıklamalara göre bir süre sonra bilgisayarlardan da kullanılabilecek. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
2,2b
1
6
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Allo yakında bilgisayarlardan da kullanılabilecek
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Google’ın Duo ile birlikte tanıttığı ve geçen sene kullanıma sunduğu Allo, yakın tarihte bilgisayarlardan da kullanılabilmesini sağlayan web sürümüne sahip olacak. Google tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazanan bu haber, Allo’nun gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından kullanıldığını ve Google’ın bu uygulamayı geliştirmeye devam edeceğini gösteriyor.

Google’ın iletişim servisleri bölümünde görevli olan Nick Fox, kişisel Twitter hesabı üzerinden Allo’nun geliştirilme aşamasında olan bilgisayar sürümünün fotoğrafını paylaştı. Aşağıdaki görselden inceleyebileceğiniz uygulama, tasarımıyla WhatsApp Web’i andırıyor.

 

Google Allo yakında bilgisayarlardan da kullanılabilecek
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Google Allo’nun web sürümünün hangi tarihte kullanıma sunulacağı açıklanmadı fakat Nick Fox’un tweetinden anlaşıldığı kadarıyla uygulamayı bir süre daha bekleyeceğiz.


https://www.engadget.com/2017/02/24/google-allos-desktop-client-is-in-the-works/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Çok güzel uygulama. Gayet basit ve işini çok iyi yerine getiriyor. Şu WhatsApp'ın son halinden sonra iyice muhteşem geliyor gözüme. ANCAK hiçbir arkadaşım kullanmıyor, yani durum böyle olunca ne kadar iyi olrsa olsun devamlı kullanamıyorum.
Ama oturup uygulamaları karşılaştıracaksak Google Allo ezer geçer tüm mesajlaşma uygulamalarını...
Çok güzel uygulama. Gayet basit ve işini çok iyi yerine getiriyor. Şu WhatsApp'ın son halinden sonra iyice muhteşem geliyor gözüme. ANCAK hiçbir arkadaşım kulla...
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arel.gr 2 yıl
Google Allo pc 'de bluestack 'sız.
telefonun mevcut numarası ile pc 'dede her sefer şifre yenilemeden kullanilabilirse ilgi görür.
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CoreXXX 2 yıl
googlenin plusuda tutmadı. bunuda ben kullanan hiç görmedim. whatsapp sanki telefonun bi parçası ve standart haline gelmiş gibi:)
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Umutcan 2 yıl
Web sürümünün arayüzü whatsapp web ile birebir aynı sanki. Özellikten ziyade yaygınlık ön plana çıkar bu tip uygulamalarda.
Yaygınlaştırmak için ne yapacaklar o önemli.
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ColorTR 2 yıl
Kullanılmıyorki bilgisayarlardan kullanılabilsin
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl
Bu sene kısır geçti.
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Çok güzel uygulama. Gayet basit ve işini çok iyi yerine getiriyor. Şu WhatsApp'ın son halinden sonra iyice muhteşem geliyor gözüme. ANCAK hiçbir arkadaşım kullanmıyor, yani durum böyle olunca ne kadar iyi olrsa olsun devamlı kullanamıyorum.
Ama oturup uygulamaları karşılaştıracaksak Google Allo ezer geçer tüm mesajlaşma uygulamalarını...
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