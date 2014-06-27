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Google, Android One programı için MediaTek ile işbirliği yapabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Android One programı için MediaTek ile işbirliği yapabilir

Bundan uzun bir zaman önce Google'ın 100$ civarında Nexus cihazları sunmak istediği ve bunun için MediaTek ile işbirliğine gideceği iddiaları gündeme gelmişti. Bu hafta iddiaların Android One olarak gerçekleştiğine şahit olduk.

Google'ın stok Android işletim sistemini donanım olarak belli bir kalitenin üzerindeki akıllı telefonlarla sunacağı Android One programında işlemcinin ne olacağı açıklanmamıştı. Ancak I/O 2014 konferansından sızan bilgiler MediaTek iddialarını da doğruluyor.

Android One programının ilk örnekleri yıl sonuna doğru Hintli Micromax ve Spire tarafından kendi ülkelerinde satışa sunulacak. Bu cihazlarda 4.5 inçlik ekran, FM radyo, çift SIM, microSD kart desteği gibi özellikler olacak. 

Android One programı yaklaşık 5 milyar kişiye akıllı telefonlarını ulaştırmak istiyor. Eğer Asya ülkelerinde program başarıya ulaşırsa zaten yaklaşık 3 milyarlık bir rakam buradan gelmiş olacak. Asya ülkeleri için en uygun yongaseti tasarımcısı MediaTek olarak öne çıkıyor.

Android One programında tüm Android güncellemeleri garanti ediliyor. Ancak MediaTek'in kaynak kodlarını paylaşmaması nedeniyle güç verdiği cihazlar genelde güncellemelerden mahrum kalıyor. 

Google bu noktada devreye girerek son sürüm ve yazılımları MediaTek'e sağlayacak. MediaTek de yoğun bir şekilde çalışarak yongasetlerini bu sürümlere göre optimize edecek. MediaTek'in genelde Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli yongasetleri sağlayacağı belirtiliyor. Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ilk modeller piyasaya çıktığında konunun netleşeceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-to-partner-with-MediaTek-on-the-Android-One-project_id57609 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
manyakurt 4 yıl en beğenilen
"sızan" mı haber ? adamlar sunumda kendileri söylediler zaten bunu.
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forumlarabak 4 yıl
"yaklaşık 5 milyar kişiye akıllı telefonlarını ulaştırmak istiyor."
5 milyar mı..? Dünya nüfusunu ele alırsak kundaktaki bebeğe gözü görmeyen dedeye bile ulaşacak desene..
"yaklaşık 5 milyar kişiye akıllı telefonlarını ulaştırmak istiyor."5 milyar mı..? Dünya nüfusunu ele alırsak kundaktaki bebeğe gözü görmeyen dedeye bile ula...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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The-Engineer 4 yıl
Ekrem71 o kadar alışmış ki söylenen şeyin haberini bile sızdı diye yapıyo :)
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ERIKCI 4 yıl
Ancak I/O 2014 konferansından sızan bilgiler
Ancak I/O 2014 konferansından sızan bilgiler
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okan_cehapelioglu 4 yıl
100$ bizde 600 lira olur vergiler sağolsun
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Guest-5B59C177F 4 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

100$ bizde 600 lira olur vergiler sağolsun

yok knk okadar ucuz olmaz türkiyede .
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Schizoid Interfectorem 4 yıl
$100 dolar etiketli bi telefonun Türkiye pazarındaki değeri(Firmalar dahil edilerek) yaklaşık 400-499 tl arası olcaktır ve yine yüksek bi fiyat çıktı.
Ama memleketimizde "durumum kötü" diye ağlayanların ellerinde hep ayfonlar, zamsunglar...
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assasin34 4 yıl
Android L'i bizzat nexus5'imde denedim..samimi soyluyorum hicbir sekilde sense'mis,touchwizmis gibi abidik gubidik arayuzlere gerek kalmamis.google bir sonraki nexus'a biraz iyi pil ve kamera koyarsa tadindan yenmez.zaten guncellemelerde bir sikinti yok.
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loeweis genious 4 yıl
Basar ='i geçerim, acımam.
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interwap 4 yıl
Öyle 8-10 çekirdekli cihazlar çok gereksiz görüyorum. Bide buna 2-3 bin lira vermek saçmalık. 1000TL altına işimi görecek çok cihaz var ve mediatek bi konuda iyi.
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alp0007 4 yıl
Ucuz etin yahnisi pek olur
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forumlarabak 4 yıl
"yaklaşık 5 milyar kişiye akıllı telefonlarını ulaştırmak istiyor."
5 milyar mı..? Dünya nüfusunu ele alırsak kundaktaki bebeğe gözü görmeyen dedeye bile ulaşacak desene..
2 Yanıt Yanıtla +22
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Skayn 4 yıl forumlarabak
forumlarabak

"yaklaşık 5 milyar kişiye akıllı telefonlarını ulaştırmak istiyor."

5 milyar mı..? Dünya nüfusunu ele alırsak kundaktaki bebeğe gözü görmeyen dedeye bile ulaşacak desene..

Kardeş kahkaha attım Allah iyliğini versin.
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darkaura 4 yıl forumlarabak
forumlarabak
"yaklaşık 5 milyar kişiye akıllı telefonlarını ulaştırmak istiyor."
5 milyar mı..? Dünya nüfusunu ele alırsak kundaktaki bebeğe gözü görmeyen dedeye bile ulaşacak desene..

Emin ol google bos keseden sallamiyor. Iddiali bir hedef ama uzun vadede imkansiz degil. Su an dunyadaki telefon kullanicisi sayisi 4.55milyar. Afrikada elektrigi olmayan kabilelerin bile telefonlari var. Jenaratorle sarj ediyorlar. Akilli telefon kullanicisi 1.75milyar. Daha fazla artmasina engel muhtemelen akilli telefonlarin gelismemis ulkeler icin yuksek fiyati. Adamlar full fonksiyonel bir akilli telefonu ucuza mal edip, hemen herkeze ulastirmak istiyor. Hatirlarsaniz balonlarla sebeke olmayan gelismemis yerlerede internet goturmek istiyorlardi. Bu ikisi birbiri ile ayni hedefi gosteren projeler. Amaclari herkeze interneti yani kendi hizmetlerini ulastirmak, kendi musterisi yapmak, etkinligini gucunu artirmak. Bunu saglamanin en etkili yoluda herkezin alabilcegi bir internet makinasi uretmeden geciyorki, android one in amaci bu. Adamlarin vizyonu genis. Soylencek soz yok.
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Elsa 4 yıl
digitimes.com/...

--Google teams up with MediaTek to develop Android One, say sources--

Klasik ekrem
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