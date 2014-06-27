Google, Android One programı için MediaTek ile işbirliği yapabilir





Bundan uzun bir zaman önce Google'ın 100$ civarında Nexus cihazları sunmak istediği ve bunun için MediaTek ile işbirliğine gideceği iddiaları gündeme gelmişti. Bu hafta iddiaların Android One olarak gerçekleştiğine şahit olduk.





Google'ın stok Android işletim sistemini donanım olarak belli bir kalitenin üzerindeki akıllı telefonlarla sunacağı Android One programında işlemcinin ne olacağı açıklanmamıştı. Ancak I/O 2014 konferansından sızan bilgiler MediaTek iddialarını da doğruluyor.





Android One programının ilk örnekleri yıl sonuna doğru Hintli Micromax ve Spire tarafından kendi ülkelerinde satışa sunulacak. Bu cihazlarda 4.5 inçlik ekran, FM radyo, çift SIM, microSD kart desteği gibi özellikler olacak.





Android One programı yaklaşık 5 milyar kişiye akıllı telefonlarını ulaştırmak istiyor. Eğer Asya ülkelerinde program başarıya ulaşırsa zaten yaklaşık 3 milyarlık bir rakam buradan gelmiş olacak. Asya ülkeleri için en uygun yongaseti tasarımcısı MediaTek olarak öne çıkıyor.





Android One programında tüm Android güncellemeleri garanti ediliyor. Ancak MediaTek'in kaynak kodlarını paylaşmaması nedeniyle güç verdiği cihazlar genelde güncellemelerden mahrum kalıyor.





Google bu noktada devreye girerek son sürüm ve yazılımları MediaTek'e sağlayacak. MediaTek de yoğun bir şekilde çalışarak yongasetlerini bu sürümlere göre optimize edecek. MediaTek'in genelde Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli yongasetleri sağlayacağı belirtiliyor. Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ilk modeller piyasaya çıktığında konunun netleşeceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-to-partner-with-MediaTek-on-the-Android-One-project_id57609