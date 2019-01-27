Google, Android Q ile dahili yüz tanıma özelliği sunacak

7 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Google I/O 2019 geliştirici konferansının en çok konuşulacak konularından biri Android Q sürümü olacak. Google’a ait işletim sisteminin yeni versiyonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Kaynak kodlarında ortaya çıkan bir sızıntı firmanın dahili yüz tanıma özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Çok daha güvenli yüz tanıma sistemi

Huawei, Samsung, Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri hali hazırda Android cihazlarında yüz tanıma ile kilit açma özelliğine sahipler. Ancak üreticiler akıllı telefonlara bu özelliği kazandırabilmek için oldukça fazla özelleştirme yapmak zorunda kalıyorlardı. Google’un geliştirdiği yüz tanıma sistemi, Android Q içerisinde dahili olarak bulunacağından dolayı firmalar direkt olarak kullanabilecekler. Ayrıca çok daha güvenli ve hızlı çalışan bir sistem olması bekleniyor.

Bu özelliğin, yüz tanıma fonksiyonu için özel donanımı (kızılötesi, ToF vb.) bulunan akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Yüz tanıma özelliğiyle ekran kilidi açmak dışında, uygulamalar içerisinde kullanıcı girişi yapmak ve ödeme işlemleri gerçekleştirmek de mümkün olacak.

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Android cihazlar yüz tanıma özelliğine uzun zamandır sahipti ama bu oldukça basit ve güvensiz bir sistemdi. Google’un yeni yüz tanıma özelliği Apple’ın Face ID sistemine benzer şekilde çalışacak. Yakında tanıtılması beklenen Pixel 4 modelinde bu özellik gelir mi şu an için bilinmiyor.

https://www.xda-developers.com/android-q-face-id-rumor/