Google, Android cihazlardaki hakimiyetini artırıyor

Android işletim sistemi her ne kadar açık kaynak ve ücretsiz bir platform olsa da Google'ın platformu kullanan üreticilere çekirdek uygulamalarını yükleme ve bunlar için de lisans bedeli ödeme zorunluluğu getirdiği herkesin malumu. Bu nedenle kutusundan çıkan her Android cihazında önemli bir alan kaplayan pek çok Google uygulaması yerleşik olarak geliyor.





Gelen son bilgilere göre Google, Android cihazlarında toplamda 9 olan çekirdek uygulamalarının sayısını 20'ye yükseltme amacında. Hali hazırda Play Store, Gmail, YouTube, Haritalar, Arama ve Takvim uygulamaları bu 9 uygulamanın içerisinde yer alıyor. Ekstra uygulamaların ise Kitaplar, Müzik ve Çeviri gibi ürünlerden oluşması bekleniyor.





Uygulama sayısının haricinde Google düzen konusunda da bazı kısıtlamalar getirecek. Cihaz kutudan çıktığı anda arama çubuğunun nerede duracağı ve ana ekrandaki atanmış bir Google klasörü içerisinde çekirdek uygulamaların nasıl sıralanacağı da firma tarafından belirlenecek.





Aslında pek çok üretici 9'dan fazla Google çekirdek uygulamasını kullanıcılara sunmaktaydı. Ancak ana ekran düzeni biraz zorlayıcı olabilir zira üreticiler kendi geliştirdikleri uygulamalarını kullanıcının ilk göz attığı ana ekran sayfalarında yer vermeyi tercih ediyor.





Bunun yanında Google kullanıcının lehine de bazı değişiklikler planlıyor. Daha önce de gündeme gelen bu değişiklikler piyasaya çıkan her cihazın son Android sürümünü taşıması ve 18 ay boyunca güncelleme garantisi vermesi olarak belirlenmişti.

http://www.phonearena.com/news/Google-may-require-20-preinstalled-apps-as-part-of-Android-contracts_id61114