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Google, Android cihazlardaki hakimiyetini artırıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Android cihazlardaki hakimiyetini artırıyor
Android işletim sistemi her ne kadar açık kaynak ve ücretsiz bir platform olsa da Google'ın platformu kullanan üreticilere çekirdek uygulamalarını yükleme ve bunlar için de lisans bedeli ödeme zorunluluğu getirdiği herkesin malumu. Bu nedenle kutusundan çıkan her Android cihazında önemli bir alan kaplayan pek çok Google uygulaması yerleşik olarak geliyor. 

Gelen son bilgilere göre Google, Android cihazlarında toplamda 9 olan çekirdek uygulamalarının sayısını 20'ye yükseltme amacında. Hali hazırda Play Store, Gmail, YouTube, Haritalar, Arama ve Takvim uygulamaları bu 9 uygulamanın içerisinde yer alıyor. Ekstra uygulamaların ise Kitaplar, Müzik ve Çeviri gibi ürünlerden oluşması bekleniyor. 

Uygulama sayısının haricinde Google düzen konusunda da bazı kısıtlamalar getirecek. Cihaz kutudan çıktığı anda arama çubuğunun nerede duracağı ve ana ekrandaki atanmış bir Google klasörü içerisinde çekirdek uygulamaların nasıl sıralanacağı da firma tarafından belirlenecek. 

Aslında pek çok üretici 9'dan fazla Google çekirdek uygulamasını kullanıcılara sunmaktaydı. Ancak ana ekran düzeni biraz zorlayıcı olabilir zira üreticiler kendi geliştirdikleri uygulamalarını kullanıcının ilk göz attığı ana ekran sayfalarında yer vermeyi tercih ediyor. 

Bunun yanında Google kullanıcının lehine de bazı değişiklikler planlıyor. Daha önce de gündeme gelen bu değişiklikler piyasaya çıkan her cihazın son Android sürümünü taşıması ve 18 ay boyunca güncelleme garantisi vermesi olarak belirlenmişti.  

http://www.phonearena.com/news/Google-may-require-20-preinstalled-apps-as-part-of-Android-contracts_id61114 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
blackgrandy 5 yıl
artık aldığımız her samsung 16gb'li telefonun 10 gb'si dolu olarak gelir!
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WiiSmash 5 yıl
zaten samsungun vb hazır romunu kullanıpta açık kaynak demeyin. özel kisisellestirilmis romlar acik kaynak olan. mesela samsung aliyo modifiye ediyo kendi telefonuna koyuyo, sony aliyo koyuyo, htc aliyo koyuyo vb.
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askerasker 5 yıl
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mylord92 5 yıl
Uygulama dondurmak için roota gerek yok. Bildiğim kadarıyla 4.0 ve üstü sürümlerde ayarlar>uygulamalar yolunu izleyerek "uygulamayı devre dışı bırak" seçeneği ile dondurabiliyoruz.

Onun haricinde son paragraf kesinlikle olmalı. Hala 2.3.6 kullanan cihazlar var...
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mcht38 5 yıl
En alt paraftaki ins. Gerceklesir.
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depelerx 5 yıl
Ahaha google kendi bacağına sıkıyor. Korkmayın androidciler cyanogen denen bişi var. En olmadı başka işletim sistemleri var değil mi?
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Neyinkafasi 5 yıl
Google ın gün geçtikçe cihazlarda daha çok erişim alması sinirimi bozmaya başladı açıkcası.herşeyimizi ya google yada apple biliyor kısaca herşeyimizi abd biliyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Önyüklü gelmezse bazı uygulamalar Türkiyeyi desteklemiyo yani indiremiyosunuz play music gibi bende ön yüklü geldiği için silip yüklememe izin veriyor. Ayrıca 18 ay illa ki seve seve güncelleyeceksiniz diyor benim aldığım 2 telefona yama güncellemesi bile gelmedi.. Sadece s3mini ye 4.1.1den 4.1.2 yükseltiler daha da yok. Googlenın 18 ay yükseltme zorunluluğu getirmesi çok iyi bence sadece amiral gemileri değil tüm hepsi güncelleme alacaktır.....
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Pek sorun olacağını düşünüyorum.
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matmuhendisi 5 yıl
hakimiyetini bu yönden artırması kötü olmuş bence touchwize falan kısıtlama getirse daha iyi olur .. adamlar bedavaya dünyanın en ümlü işletim sistemini veriyor yapsın o kadar
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keskin53 5 yıl
benim zaten belli bi kac uygulamam ve oyunum var yazılım degişsede onlarda degişmez
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