Google, Android cihazlardaki önyüklü uygulama sayısını azaltıyor

Günümüzde hangi işletim sistemine ait olursa olsun satın aldığınız mobil cihazlarda hem platformun sahibinin hem de operatör, üretici veya dağıtıcı kanalın pek çok uygulaması önyüklü olarak geliyor ve kullanıcı belki hiç kullanmayacağı uygulamalarla başbaşa kalıyor.





Sık sık eleştirilere konu olan bu problem ile ilgili Google önemli bir adım atıyor. Gelen bilgilere göre Android işletim sistemi ile piyasaya çıkan mobil cihazlarda bazı Google uygulamaları önyüklüler listesinden çıkarılıyor.





Google'ın önyüklüler listesinden çıkaracağı uygulamalar; Google Play Games, Google Play Books, Google+, Google Newsstand, Google Earth ve Google Keep şeklinde sıralanıyor. Bu uygulamalar hali hazırda Google Play mağazasından temin edilebiliyor.





Google'ın Android üreticilerin şart koştuğu kurallar arasında Google çekirdek uygulamaların tamamının cihaza yüklenmesi bulunuyordu. Böylece işletim sistemini ücretsiz sunan Google, bu çekirdek uygulamalardan gelir elde ediyordu.





Google'ın kendi işletim sisteminde böyle bir adım atması sürpriz olarak nitelendiriliyor. Zira bundan sonra diğer üreticilerin, dağıtıcıların ve operatörlerin cihazlara koyduğu önyüklü uygulamaların sayısında da azalma olacaktır. Bu da en fazla düşük depolama kapasitelerine sahip mobil cihaz sahiplerinin işine yarayacaktır.

http://www.androidcentral.com/your-new-phone-will-have-less-google-bloatware-and-thats-awesome