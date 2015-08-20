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Google, Android cihazlardaki önyüklü uygulama sayısını azaltıyor

3 yıl
3,4b
1
18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Android cihazlardaki önyüklü uygulama sayısını azaltıyor

Günümüzde hangi işletim sistemine ait olursa olsun satın aldığınız mobil cihazlarda hem platformun sahibinin hem de operatör, üretici veya dağıtıcı kanalın pek çok uygulaması önyüklü olarak geliyor ve kullanıcı belki hiç kullanmayacağı uygulamalarla başbaşa kalıyor.

Sık sık eleştirilere konu olan bu problem ile ilgili Google önemli bir adım atıyor. Gelen bilgilere göre Android işletim sistemi ile piyasaya çıkan mobil cihazlarda bazı Google uygulamaları önyüklüler listesinden çıkarılıyor. 

Google'ın önyüklüler listesinden çıkaracağı uygulamalar; Google Play Games, Google Play Books, Google+, Google Newsstand, Google Earth ve Google Keep şeklinde sıralanıyor. Bu uygulamalar hali hazırda Google Play mağazasından temin edilebiliyor. 

Google'ın Android üreticilerin şart koştuğu kurallar arasında Google çekirdek uygulamaların tamamının cihaza yüklenmesi bulunuyordu. Böylece işletim sistemini ücretsiz sunan Google, bu çekirdek uygulamalardan gelir elde ediyordu. 

Google'ın kendi işletim sisteminde böyle bir adım atması sürpriz olarak nitelendiriliyor. Zira bundan sonra diğer üreticilerin, dağıtıcıların ve operatörlerin cihazlara koyduğu önyüklü uygulamaların sayısında da azalma olacaktır. Bu da en fazla düşük depolama kapasitelerine sahip mobil cihaz sahiplerinin işine yarayacaktır.  

http://www.androidcentral.com/your-new-phone-will-have-less-google-bloatware-and-thats-awesome Yorum Yaz
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Mesudum 3 yıl en beğenilen
Akıllı telefonların sahiplerinden bile daha akıllı olmaya başladığı memleketimde telefonun uygulama azaltma değil kaldırılabilme özelliğine sahip olması daha öncelikli bence
Akıllı telefonların sahiplerinden bile daha akıllı olmaya başladığı memleketimde telefonun uygulama azaltma değil kaldırılabilme özelliğine sahip olması daha ön...
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grandcross 3 yıl
Uygulama ön yüklü gelmesin demiyorum gelsin sorun değil ama o uygulama benim işime yaramıyorsa bırak silebileyim silemezsin ne demek...
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serafon 3 yıl
tamam yüklesin de niye kaldıramıyoruz bu kadar saçma bir şey olur
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SHADOW 3 yıl
İstedigin kadar kaldirsinlar
"Google play hizmetleri" isimli uygulamayi zorunlu bi sekilde kullaniyosun ve boyutu buyuk, ayrica baya bi ram harciyo
Herseyden once onu kaldirsinlar
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afer459 3 yıl
Zaten sonradan otomatik inicek bu uygulamalar silsek bile
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xAli05 3 yıl
bence son kullanıcın lehine yapılan yenilikler, üretici ve aracılara menfaat olarak geri döner düşüncesindeyim.
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Richard Feynman 3 yıl
samsung da yapar inş
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Crauls 3 yıl
guzel haber
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kadirirdem 3 yıl
ya gelsinde istediğimiz uygulamayı kaldırabilelim artık.illa insanlara root attırıp kaldırtmayın ön yüklü gelsin kaldırmayada izin gelsin.
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john ronald reuel tolkien 3 yıl
Darısı samsungun başına ne diyelim.
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ardaalisahin 3 yıl
Googlein marketten temin edilebilen tun uygulamalari kaldirmasi lazim.Mesela custom rom kullaniyorum,nerdeyse bombos geliyor,200mb tutmuyor zip dosyasi.Googlein imajlari 400-500mb arasi oluyor hep.Ayrica kullanilmayan uygulamalar ya da yerine baska uygulamalari tercih ettigimiz uygulamalar olunca bir de silemiyoruz.O yuzden bu hareketi yerli yerinde olmus.
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grandcross 3 yıl
Uygulama ön yüklü gelmesin demiyorum gelsin sorun değil ama o uygulama benim işime yaramıyorsa bırak silebileyim silemezsin ne demek...
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ti7800 3 yıl
Xperia M4 Aqua ya root atılmıyor. Android M ile sd kart internal storage gibi kullanılabiliyor. Bu telefonada Androim M gelecek mi belli değil. Aldığıma pişmanım. :(
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